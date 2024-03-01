是什么原因导致了运动员心源性猝死？

是什么原因导致了运动员心源性猝死？

因运动引起的心脏问题而死亡的老年人通常患有冠状动脉疾病。发生冠状动脉疾病时，给心脏供氧的动脉被堵塞。运动员可能知道、也可能不知道自己有心脏问题。

年轻运动员发生心源性猝死通常是由于出生时有罕见的心脏问题。他们通常不知道自己有心脏问题。

年轻运动员最常见的心脏问题是：

年轻运动员的其他心脏问题包括：

在任何年龄，只要使用了可刺激心脏的街头毒品，就更有可能在运动期间发生心源性猝死。这类毒品包括可卡因和安非他明。