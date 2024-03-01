运动员心源性猝死是指某人由于运动引起的心脏问题而突然死亡。
运动员心源性猝死较为罕见（每 20 万名运动员中约有 1 名运动员）
这可能发生于知道自己有心脏问题的年龄较大的运动员中
也可能发生在看似健康但有心脏问题且自己不知道的年轻运动员中
在开始新的运动或常规锻炼之前，请咨询您的医生
运动员在运动期间也可能由于哮喘发作、中暑或受伤等状况而死亡。这些通常不会被视为心源性猝死，因为心脏问题并非主要病因。
是什么原因导致了运动员心源性猝死？
因运动引起的心脏问题而死亡的老年人通常患有冠状动脉疾病。发生冠状动脉疾病时，给心脏供氧的动脉被堵塞。运动员可能知道、也可能不知道自己有心脏问题。
年轻运动员发生心源性猝死通常是由于出生时有罕见的心脏问题。他们通常不知道自己有心脏问题。
年轻运动员最常见的心脏问题是：
年轻运动员的其他心脏问题包括：
导致锻炼时心律异常或使人感觉到压力的心脏疾病，例如长 QT 综合征
心脏瓣膜缺陷（主动脉瓣狭窄）
主动脉（将血液从心脏运送到身体其他部位的主要动脉）某一段有薄弱区或膨隆（称为主动脉瘤）
冠状动脉（为心脏供氧的血管）内有出生缺陷
在任何年龄，只要使用了可刺激心脏的街头毒品，就更有可能在运动期间发生心源性猝死。这类毒品包括可卡因和安非他明。
心源性猝死的症状有哪些？
大多数发生心源性猝死的年轻运动员都看似健康，不知道自己有心脏问题。一些运动员出现警示征象，如晕厥或气短。运动员可能意识不到这些是自己存在严重问题的症状，也可能不会告诉任何人。
然而，首发体征通常是运动员突然虚脱。患者心脏停止跳动，且没有呼吸。除非实施 CPR（心肺复苏），否则患者通常会死亡。
医生如何判断我是否有心源性猝死风险？
在开始一项运动或锻炼计划之前，请先咨询医生。医生将询问您的健康史，并进行体格检查，以找出运动期间可能对您造成危险的问题。
在美国，高中运动员应每 2 年接受一次检查。成年运动员应每 4 年接受一次检查。在欧洲，无论运动员的年龄如何，都应每两年重新接受一次筛查。如果医生知道您有某些医疗问题，通常会增加检查次数。
医生会问及的风险因素包括：
出现胸痛或不适、心跳加快或不规则、晕厥或接近晕厥、疲劳、呼吸困难等症状，尤其是在剧烈运动时出现这些症状时
有家族成员在运动过程中晕倒或死亡、或在约 50 岁之前猝死
使用毒品
根据您的年龄、健康史、症状和您所进行的特定运动，医生可能会进行如下检查：
心电图（ECG，一项检测心脏电流并将其记录在一张纸上的快速、无痛且无害的检查）
超声检查（一项利用声波生成心脏及其工作情况的图像的检查）
负荷试验（一项旨在了解心跳加快时 [例如锻炼时] 心脏工作情况的检查）
在美国以外的一些国家，医生建议每个人在开始锻炼计划之前都应接受心电图检查。
医生如何治疗心源性猝死？
如果停止呼吸并出现虚脱，则需立即治疗：
心肺复苏（一种通过按压胸部和人工呼吸而挽救生命的方法）
使用体外除颤器（一种可向胸部发放电击以使心律恢复正常的装置）
如果患者存活，医生会治疗导致该问题的疾病。医生可能会给予药物或安置一台植入式心脏复律除颤器。植入式心脏复律除颤器是医生置入的用来监测心跳并在心脏停止工作时能重启心脏的一种装置。
体外自动除颤器：启动心脏
自动体外除颤器 (AED) 是一种能探测并纠正心室颤动（一种异常心律）的装置。心室纤颤可引起心跳停止。
AED使用方便。美国红十字协会及其他组织提供了学习使用AED的训练课程。大多数培训课程只需几小时；但即使您从未参加过培训课程，也可以使用 AED。不同厂家的AED其使用说明也有所区别。这些说明写在 AED 上，大多数现代 AED 也通过语音提示指导用户完成每个步骤。体育场、机场、音乐厅等许多公众聚集场所都会配备 AED。医生认为可能发生心室颤动但尚未植入除颤器的人，可购买一台 AED 放在家中备用，操作 AED 的家人应接受过使用培训。