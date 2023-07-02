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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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老年人跌倒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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许多老年人担心跌倒，这是有充分理由的。跌倒很普遍-至少三分之一的老年人每年会跌倒一次。跌倒可能导致严重受伤。

  • 一旦跌倒一次，再次跌倒的可能性就更大

  • 跌倒不属于正常衰老

  • 跌倒是意外死亡的主要原因

  • 跌倒通常发生在你移动的时候，比如当你起床或者冲去接电话时

  • 通过保持健康和采取措施使你的家更安全可预防某些跌倒发生

什么原因导致老年人跌倒？

许多跌倒是由物理问题或家中的危险造成的。

造成跌倒机会的物理问题：

  • 平衡问题

  • 四处移动的问题

  • 视物清楚方面出问题

  • 对自己脚的感受出问题

  • 使你昏昏欲睡或晕眩的药物

  • 血压或心脏问题

  • 意识模糊

  • 肌无力

  • 疾病

你身边可增加跌倒机会的危险：

  • 黑暗或昏暗的照明

  • 湿滑的地板

  • 通道上会阻碍你行走的电线或延长线、或物品

  • 楼梯或地板上的凌乱物体

  • 不平坦的小路和断裂的路边防护防护栏

  • 处在一个你不太了解的地方

跌倒最常见的伤害是什么？

跌倒可能会导致：

  • 骨折，特别是髋骨骨折，因为老年人骨骼通常脆弱（骨质疏松)

  • 瘀伤、拉伤或扭伤

  • 切深的伤口

  • 器官损伤

  • 韧带撕裂

  • 头颅外伤

如果你一个人跌倒而不得不长时间留在地板上，你可能会出现如下问题：

  • 脱水（体内水分不足）

  • 体温过低（低体温

  • 肺炎- 肺部感染

我去医生处就诊会发生什么？

医生会问你发生了什么事，以及你在跌倒之前是否有任何症状（如眩晕或胸痛）。他们会询问你服用的药物以及你是否饮酒。

医生会做体检以寻找伤病，并找出你跌倒的原因。他们会查看你的：

  • 血压-如果你站立时血压降低，跌倒可能是由于头晕或头昏造成的

  • 你的心脏，看看你是否有心跳问题、心律异常或 心力衰竭

  • 肌肉力量下降

  • 眼睛和视觉

  • 能够平衡和轻松平稳地移动

医生如何治疗跌倒？

医生将会：

  • 治疗你跌倒导致的受伤

  • 处理任何可能导致你跌倒的问题

  • 帮助你制定一个计划来避免未来的跌倒

  • 必要时将你转诊至物理治疗职业疗法

跌倒带来的影响可以持续很长时间。例如，如果你髋骨骨折，即使经过治疗和康复，你也可能无法很好地走路。

对跌倒的恐惧也会导致问题，如活动减少和关节僵硬

我怎样才能防止跌倒？

  • 定期进行锻炼——重量训练、平衡和伸展运动有帮助

  • 穿防滑底的鞋

  • 坐或躺后缓慢站起，以避免头晕

  • 如果你有眩晕（头晕）的问题，让你的医生向你展示 Epley管石复位法

  • 和你的医生谈谈你服用的药物是否会增加跌倒的几率

  • 如果你需要，请检查你的视力并配戴新眼镜，并治疗青光眼白内障

  • 与物理治疗师合作，特别是如果你使用助行器或手杖，这样你就知道如何安全地使用它

让你的家更安全：

  • 充足光照

  • 添加易于触及或位于动作传感器上的电灯开关

  • 在室内和室外台阶安装照明灯具

  • 将防滑条和坚固扶手装在楼梯上

  • 添加更多的电源插座或将延长线牢固地固定在门道上（或地毯下），以免你被它们绊倒

  • 保持地板和楼梯干净不杂乱

  • 浴室马桶和浴缸旁安装扶手

  • 安装可以较高的马桶座圈

  • 用胶带固定松散的地毯（或者去除地毯）

  • 将防滑垫放入卫生间和厨房

  • 将经常使用的家居用品放在你不必伸展或屈身才能触及的地方

如果你摔倒并且无法站起来，翻过身，腹部着地并爬到一件家具旁，然后拉着它使自己站起来。将电话放置在可以从地面触及到的地方或佩戴医疗警报设备。

手杖的合适高度

正在从腿部受伤或手术中恢复的人，使用的扶杖高度正确与否很重要。太长或太短的扶杖可能造成腰背疼痛、姿势不正和走路不稳。扶杖应拿在患腿对侧。

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