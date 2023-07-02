许多老年人担心跌倒，这是有充分理由的。跌倒很普遍-至少三分之一的老年人每年会跌倒一次。跌倒可能导致严重受伤。
一旦跌倒一次，再次跌倒的可能性就更大
跌倒不属于正常衰老
跌倒是意外死亡的主要原因
跌倒通常发生在你移动的时候，比如当你起床或者冲去接电话时
通过保持健康和采取措施使你的家更安全可预防某些跌倒发生
什么原因导致老年人跌倒？
许多跌倒是由物理问题或家中的危险造成的。
造成跌倒机会的物理问题：
平衡问题
四处移动的问题
视物清楚方面出问题
对自己脚的感受出问题
使你昏昏欲睡或晕眩的药物
血压或心脏问题
意识模糊
肌无力
疾病
你身边可增加跌倒机会的危险：
黑暗或昏暗的照明
湿滑的地板
通道上会阻碍你行走的电线或延长线、或物品
楼梯或地板上的凌乱物体
不平坦的小路和断裂的路边防护防护栏
处在一个你不太了解的地方
跌倒最常见的伤害是什么？
我去医生处就诊会发生什么？
医生如何治疗跌倒？
我怎样才能防止跌倒？
定期进行锻炼——重量训练、平衡和伸展运动有帮助
穿防滑底的鞋
坐或躺后缓慢站起，以避免头晕
如果你有眩晕（头晕）的问题，让你的医生向你展示 Epley管石复位法
和你的医生谈谈你服用的药物是否会增加跌倒的几率
与物理治疗师合作，特别是如果你使用助行器或手杖，这样你就知道如何安全地使用它
让你的家更安全：
充足光照
添加易于触及或位于动作传感器上的电灯开关
在室内和室外台阶安装照明灯具
将防滑条和坚固扶手装在楼梯上
添加更多的电源插座或将延长线牢固地固定在门道上（或地毯下），以免你被它们绊倒
保持地板和楼梯干净不杂乱
浴室马桶和浴缸旁安装扶手
安装可以较高的马桶座圈
用胶带固定松散的地毯（或者去除地毯）
将防滑垫放入卫生间和厨房
将经常使用的家居用品放在你不必伸展或屈身才能触及的地方
如果你摔倒并且无法站起来，翻过身，腹部着地并爬到一件家具旁，然后拉着它使自己站起来。将电话放置在可以从地面触及到的地方或佩戴医疗警报设备。
手杖的合适高度
正在从腿部受伤或手术中恢复的人，使用的扶杖高度正确与否很重要。太长或太短的扶杖可能造成腰背疼痛、姿势不正和走路不稳。扶杖应拿在患腿对侧。