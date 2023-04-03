我应该何时就医来治疗盆腔疼痛？

我应该何时就医来治疗盆腔疼痛？

如果您有盆腔疼痛且存在任何下列这些警示体征，请立即就医：

头晕、晕厥或休克（危险的低血压）

发烧或发冷

突然剧烈疼痛，尤其在伴有恶心、呕吐和出汗过多时

如果患者以前从未有过盆腔疼痛，且疼痛持续并不断加重，则患者当天应去就医。

如果有盆腔疼痛加月经停止（绝经）后的阴道出血，则应在当天或几天内就医。

如果有持续性的盆腔疼痛，但没有其他迹象，请在适当时就医，但推迟几天通常无害。