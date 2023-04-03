盆腔是髋骨之间的一组骨头。这些骨骼包围着下腹器官，例如膀胱和内脏，以及女性器官，例如子宫和卵巢。这些器官的疼痛感觉是发生在盆腔，有时也称为盆腔疼痛。盆腔疼痛在女性中很常见，但可能非常严重。
盆腔疼痛可以是轻微的，也可以是严重的，可能会让盆腔部位感到触痛
疼痛可能会突然发生，并可能持续或时有时无
许多女性在月经前或月经期间都会经痛，这很正常
如果感到突然剧烈的盆腔疼痛，应马上就医，这可能是某个严重问题的征兆
什么导致盆腔疼痛？
我应该何时就医来治疗盆腔疼痛？
就医治疗盆腔疼痛的流程如何？
医生会询问疼痛的情况并进行检查。您还可能会接受一些检测：
检测您的尿液，确定您是否怀孕或是否患有 UTI（尿路感染）
超声、CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）（显示盆腔区域内的图像的检查）
如果有非常严重或持续的疼痛，并且其他检查未显示原因，则可能需要进行一种称为腹腔镜手术的外科手术。在这项手术过程中，医生会使用药物使您进入睡眠状态（麻醉）。医生然后在肚脐正下方做一个小切口，然后插入一个内视镜，以查看问题所在。
医生如何治疗盆腔疼痛？
若病因明确，可以对盆腔疼痛的病因进行治疗。他们可能会给您使用止痛药改善症状，直到他们弄清楚导致您疼痛的病因。但是，对于医生而言，重要的是要确定引起疼痛的原因，而不只是用药物掩盖疼痛。