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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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女性盆腔疼痛

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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盆腔是髋骨之间的一组骨头。这些骨骼包围着下腹器官，例如膀胱和内脏，以及女性器官，例如子宫和卵巢。这些器官的疼痛感觉是发生在盆腔，有时也称为盆腔疼痛。盆腔疼痛在女性中很常见，但可能非常严重。

  • 盆腔疼痛可以是轻微的，也可以是严重的，可能会让盆腔部位感到触痛

  • 疼痛可能会突然发生，并可能持续或时有时无

  • 许多女性在月经前或月经期间都会经痛，这很正常

  • 如果感到突然剧烈的盆腔疼痛，应马上就医，这可能是某个严重问题的征兆

什么导致盆腔疼痛？

盆腔疼痛的最常见原因是：

  • 经期绞痛（痛经）

当身体排放卵子（称为排卵）时，在经期之间也可能出现绞痛。

盆腔疼痛最危险的病因包括：

  • 阑尾炎——阑尾（位于小肠和大肠之间的小器官）的感染

  • 宫外孕破裂——妊娠的位置不当，例如输卵管（将卵巢与子宫连接起来）内的妊娠

  • 卵巢扭转

  • 血管或器官出血或撕裂

如果您有上述这些原因之一，医生可能需要做手术。

盆腔疼痛的其他原因包括：

  • 卵巢问题——例如卵巢囊肿

  • 输卵管问题——例如输卵管感染

  • 膀胱问题——例如感染或膀胱结石

  • 大肠问题——例如便秘胃肠炎憩室炎

  • 怀孕，例如流产

  • 各种器官的癌症

我应该何时就医来治疗盆腔疼痛？

如果您有盆腔疼痛且存在任何下列这些警示体征，请立即就医

  • 头晕、晕厥或休克（危险的低血压）

  • 发烧或发冷

  • 突然剧烈疼痛，尤其在伴有恶心、呕吐和出汗过多时

如果患者以前从未有过盆腔疼痛，且疼痛持续并不断加重，则患者当天应去就医

如果有盆腔疼痛加月经停止（绝经）后的阴道出血，则应在当天或几天内就医

如果有持续性的盆腔疼痛，但没有其他迹象，请在适当时就医，但推迟几天通常无害。

就医治疗盆腔疼痛的流程如何？

医生会询问疼痛的情况并进行检查。您还可能会接受一些检测：

如果有非常严重或持续的疼痛，并且其他检查未显示原因，则可能需要进行一种称为腹腔镜手术的外科手术。在这项手术过程中，医生会使用药物使您进入睡眠状态（麻醉）。医生然后在肚脐正下方做一个小切口，然后插入一个内视镜，以查看问题所在。

医生如何治疗盆腔疼痛？

若病因明确，可以对盆腔疼痛的病因进行治疗。他们可能会给您使用止痛药改善症状，直到他们弄清楚导致您疼痛的病因。但是，对于医生而言，重要的是要确定引起疼痛的原因，而不只是用药物掩盖疼痛。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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