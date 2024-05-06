大多数药疹都是由于对药物的过敏反应引起的。通常是对口服药物、注射药物或非法药物的反应。药疹不一定是药物直接作用于皮肤形成的。

当免疫系统接触药物（或非法药物）时，会对该药敏感（这一过程称为致敏）。有时，患者仅一次用药就可能过敏，有时是在多次用药后才会过敏。一旦患者对某种药物过敏，之后再用药就会引发过敏反应，如皮疹。