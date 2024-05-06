药疹是表现为皮肤反应的药物副作用。
药疹通常是由对药物的过敏反应引起的，但有些药疹并不因为过敏。
典型症状包括发红、肿块、水疱、风团、瘙痒，有时包括脱皮或疼痛。
患者可能需要停用所有药物，以便发现哪种药物引起皮疹。
一旦停用药物，大部分药疹都会消退，但轻度反应可以用药膏治疗以减轻症状，严重反应可能需要用肾上腺素（注射给药）、苯海拉明和/或皮质类固醇等药物治疗，以预防并发症。
（另请参阅过敏和反应性皮肤病概述。）
“皮疹”一词是指肤色变化（如发红）和/或纹理变化（如肿块或肿胀）。许多皮疹会发痒，例如过敏反应后经常发生的皮疹，但有些皮疹是疼痛的，或不引起任何症状。
药物可能会通过多种方式引起皮疹。
过敏性药疹
大多数药疹都是由于对药物的过敏反应引起的。通常是对口服药物、注射药物或非法药物的反应。药疹不一定是药物直接作用于皮肤形成的。
当免疫系统接触药物（或非法药物）时，会对该药敏感（这一过程称为致敏）。有时，患者仅一次用药就可能过敏，有时是在多次用药后才会过敏。一旦患者对某种药物过敏，之后再用药就会引发过敏反应，如皮疹。
非过敏性药疹
有时药疹的发生并不一定有变态反应参与。例如，皮质类固醇和锂剂可能造成像痤疮一样的皮疹，抗凝剂（血液稀释剂）可能在皮下出血时造成瘀斑。
有些药物会使皮肤对日光或其他紫外线来源特别敏感（光敏）。这些药物包括某些抗精神病药、四环素类、磺胺类抗生素、氢氯噻嗪和非甾体类抗炎药 (NSAID)。服用药物时不会出现皮疹，但服用药物后暴露在阳光下会导致光敏性。
药物引发的其他皮疹包括 Stevens-Johnson 综合征、中毒性表皮坏死松解症和结节性红斑中出现的皮疹。
药疹的症状
药疹的严重程度差异很大，从小面积的轻微潮红的细小丘疹到全身皮肤剥脱。皮疹可能在患者用药后几分钟内突然出现，也可能经过数小时、数天或甚至数周才出现。皮疹可能导致红色、紫色、蓝色或灰色变色。某些皮疹会疼痛，可能会导致口腔内形成溃疡。
有过敏性皮疹的人还可能有风团和/或其他过敏症状，如流鼻涕和流眼泪。他们还可能出现更严重的症状，如喘息或危险的低血压。风团非常痒，而某些其他药疹痒感稍轻（如发生）。
药疹的诊断
医生检查当前所有处方药和非处方药
停用最有可能引起反应的药物，看看皮疹是否消失
有时进行皮肤活检
判定是否由药物引起皮疹是很困难的，因为只用很少量的药物就可能会引起皮疹，皮疹可能是在患者首次用药很久之后才出现，还可能在患者停用某种药物数周或数月后仍然存在。怀疑患者使用的每种药物，包括不用处方购买到的药物，如滴眼液、滴鼻液、栓剂和草药产品，这样能让医生检查患者正在使用的所有处方药和非处方药。医生会尝试确定皮疹是否是在患者用药后不久开始的。可能停用最可能导致皮疹的药物，看皮疹是否消退。
有时确定导致皮疹的药物的唯一方法就是让患者停用除维持生命的药物之外的所有其他药物。只要可能，用与其化学结构无关的药物替代。如果没有药物替代，患者可再次使用这些药物，每次单独用一种，看是哪种引起的反应。然而，患者如果对该药已有严重的过敏反应，这种方法将十分危险。
有时，医生会在皮肤上涂抹称为过敏原的可引起反应的物质（称为斑贴试验），这可能有助于诊断某些皮疹。有时，取皮肤样本在显微镜下检查（称为皮肤活检），尤其是在医生怀疑患者有其中一种更严重或不寻常的药物反应时。