大于胎龄儿 (LGA)

出生时体重大于同孕龄新生儿的 90%（高于第 90 百分位数）被认为是大于胎龄儿。

新生儿过大的原因可能是父母身材较大，或者母亲患有糖尿病或肥胖。

医生对母亲的腹部进行测量，并使用超声检查对胎儿进行测量，以帮助估计胎儿体重。

剖宫产有时候是必要的。

需要治疗并发症。

患有糖尿病的母亲所生的过大婴儿成年后更可能超重。

（另请参见新生儿一般问题概述。）

孕龄是指孕周数。孕龄按母亲最后一次月经期的第一天到分娩日之间的周数计算。通常根据医生收到的其他信息（包括早期超声扫描结果）来调整此时间范围，它们会提供有关孕龄的其他信息。婴儿预计在妊娠 40 周时足月（预产期）。

孕龄 40 周时，体重大于 9 磅 4 盎司（4.2 千克）的男孩为大于胎龄儿 (LGA)。体重超过约 9 磅 1 盎司（4.1 千克）的女孩是 LGA。医生使用已发表的生长图表或计算机应用程序来评估其他孕龄的婴儿。

巨大婴儿（身体过大）是一个相关术语，用于描述体重超过 9 磅 15 盎司（4.5 千克）的婴儿。

LGA 新生儿的病因 过大新生儿可能是健康婴儿，可能仅仅是因为父母身材高大所致。但是，母亲的某些问题有时会导致婴儿为大于胎龄儿。 LGA 新生儿的最常见原因是 母亲患糖尿病 LGA 新生儿的其他危险因素包括 产妇肥胖

曾分娩过 LGA 婴儿

遗传异常或综合征（例如 Beckwith-Wiedemann 综合征或 Sotos 综合征）

妊娠期间体重增加过多（随着母亲体重增加，胎儿获得更多的卡路里） 胎儿过度生长的原因各不相同，但主要是由于胎儿中大量营养物质与激素结合在一起刺激生长。在患有控制不良的糖尿病的孕妇中，大量的糖（葡萄糖）穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官），导致胎儿血液中的葡萄糖水平很高。高水平葡萄糖会触发胎儿胰腺分泌更多的称为胰岛素的激素。胰岛素增加会导致胎儿加速生长，其中包括除正常生长的大脑以外的几乎所有器官。

LGA 新生儿的诊断 出生前，子宫测量和超声检查

出生后，评估孕龄、婴儿大小和体重 妊娠期间，医生会测量孕妇腹部从耻骨顶到子宫顶（宫底）的距离。这项测量被称为基本宫高测量，大致与妊娠周数相对应。如果在数周内测量值较高，则胎儿可能比预期要大。 超声检查可用于评估胎儿大小和估计胎儿体重，以确认大于胎龄儿 (LGA) 诊断。 出生后，通过评估孕龄和新生儿体重来诊断 LGA。 对 LGA 新生儿进行任何并发症评估。测量血糖以检测低血糖症，医生会进行彻底检查，以检查是否有分娩损伤和结构性或遗传性异常。

LGA 新生儿的治疗 治疗并发症 没有针对大于胎龄儿的特殊治疗方法，但可根据需要治疗基础疾病和并发症。 可给患有红细胞增多症的新生儿静脉补液。如果患重度红细胞增多症，医生可能会去除一些血液，并用盐水代替血液（部分交换输血），从而稀释剩余的红细胞。 患有低血糖症的新生儿需要尽早（出生后 1 小时内）和频繁喂养，或者有时通过静脉注射葡萄糖与补液。 呼吸窘迫和胎粪吸入可通过补充氧气或其他支持性设备，例如持续性气道正压通气（CPAP——一种允许新生儿在给予稍加压的氧气的情况下自主呼吸的技术）或机械呼吸机来治疗，具体取决于问题的严重程度。