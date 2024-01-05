出生时体重大于同孕龄新生儿的 90%（高于第 90 百分位数）被认为是大于胎龄儿。
新生儿过大的原因可能是父母身材较大，或者母亲患有糖尿病或肥胖。
医生对母亲的腹部进行测量，并使用超声检查对胎儿进行测量，以帮助估计胎儿体重。
剖宫产有时候是必要的。
需要治疗并发症。
患有糖尿病的母亲所生的过大婴儿成年后更可能超重。
（另请参见新生儿一般问题概述。）
孕龄是指孕周数。孕龄按母亲最后一次月经期的第一天到分娩日之间的周数计算。通常根据医生收到的其他信息（包括早期超声扫描结果）来调整此时间范围，它们会提供有关孕龄的其他信息。婴儿预计在妊娠 40 周时足月（预产期）。
孕龄 40 周时，体重大于 9 磅 4 盎司（4.2 千克）的男孩为大于胎龄儿 (LGA)。体重超过约 9 磅 1 盎司（4.1 千克）的女孩是 LGA。医生使用已发表的生长图表或计算机应用程序来评估其他孕龄的婴儿。
巨大婴儿（身体过大）是一个相关术语，用于描述体重超过 9 磅 15 盎司（4.5 千克）的婴儿。
LGA 新生儿的病因
过大新生儿可能是健康婴儿，可能仅仅是因为父母身材高大所致。但是，母亲的某些问题有时会导致婴儿为大于胎龄儿。
LGA 新生儿的最常见原因是
LGA 新生儿的其他危险因素包括
产妇肥胖
曾分娩过 LGA 婴儿
遗传异常或综合征（例如 Beckwith-Wiedemann 综合征或 Sotos 综合征）
妊娠期间体重增加过多（随着母亲体重增加，胎儿获得更多的卡路里）
胎儿过度生长的原因各不相同，但主要是由于胎儿中大量营养物质与激素结合在一起刺激生长。在患有控制不良的糖尿病的孕妇中，大量的糖（葡萄糖）穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官），导致胎儿血液中的葡萄糖水平很高。高水平葡萄糖会触发胎儿胰腺分泌更多的称为胰岛素的激素。胰岛素增加会导致胎儿加速生长，其中包括除正常生长的大脑以外的几乎所有器官。
LGA 新生儿的症状
大于胎龄儿 (LGA) 的症状主要与所发生的任何并发症相关。
并发症
大于胎龄儿的常见并发症包括：
Apgar 评分低： Apgar 评分是衡量婴儿出生后即刻状况的评分。LGA 新生儿的 Apgar 评分往往较低，并且在出生时更需要帮助。
困难分娩：当胎儿头部比母亲骨盆大时，阴道分娩（尤其是在胎儿处于臀位的情况下）可能比较困难。LGA 婴儿通常进行剖宫产（剖腹产）。
出生窒息：这种并发症是在分娩前、分娩中或分娩后流向婴儿的血液减少。这种并发症可能是由于分娩前或分娩期间胎盘出现问题，或者由于上述原因导致难以分娩 LGA 婴儿。
胎粪吸入：LGA 婴儿可能会将胎粪（出生前在胎儿肠道中产生的深绿色粪便物质）排到羊水中，并会用力吸气，将含胎粪的羊水吸入（抽吸）到肺内。
低血糖（葡萄糖）水平（低血糖）： 如果由于妊娠期间母亲的糖尿病控制不佳而使胎儿处于高血糖水平，则胎儿的胰岛素水平会较高。分娩时，胎盘的葡萄糖供应突然停止，高水平的胰岛素会迅速降低婴儿的血糖水平，从而导致低血糖。低血糖可能不会引起任何症状，但有些新生儿会嗜睡和无精神，有些新生儿会紧张和非常兴奋。尽管他们体形大，糖尿病母亲所生的新生儿在最初几天经常喝奶欠佳。
肺部问题： 母亲患有糖尿病的新生儿的肺部发育可能会延迟，即使新生儿未早产，新生儿的呼吸窘迫综合征或一过性呼吸急促的风险也增加。
红细胞过多（红细胞增多症）： LGA 新生儿的血细胞计数可能比平常更高。红细胞过多可能会导致血液变得太稠，从而可能减慢血液流动。患有红细胞增多症的新生儿肤色偏红且呆滞。红细胞增多症可导致低血糖、呼吸窘迫和高胆红素血症。
LGA 新生儿的诊断
出生前，子宫测量和超声检查
出生后，评估孕龄、婴儿大小和体重
妊娠期间，医生会测量孕妇腹部从耻骨顶到子宫顶（宫底）的距离。这项测量被称为基本宫高测量，大致与妊娠周数相对应。如果在数周内测量值较高，则胎儿可能比预期要大。
超声检查可用于评估胎儿大小和估计胎儿体重，以确认大于胎龄儿 (LGA) 诊断。
出生后，通过评估孕龄和新生儿体重来诊断 LGA。
对 LGA 新生儿进行任何并发症评估。测量血糖以检测低血糖症，医生会进行彻底检查，以检查是否有分娩损伤和结构性或遗传性异常。
LGA 新生儿的治疗
LGA 新生儿的预后
LGA 婴儿最常见的问题（低血糖、分娩损伤和肺部问题）通常会在几天之内消退，没有长期影响。
LGA 新生儿的肥胖风险增加，并且患心脏病的风险也可能增加。
出生时为 LGA 的女性，成年后如果怀孕，其生育 LGA 婴儿的风险会增加。