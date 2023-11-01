皮质类固醇

有时静脉注射免疫球蛋白

口服皮质类固醇（通常是泼尼松）能增加血小板数量（计数），因而可以改善免疫性血小板减少症孕妇的凝血。但是，这种改善仅会在大约一半的女性中持续。此外，强的松会增加胎儿不像预期的那样生长，或将早产的风险。

分娩前静脉注射大剂量丙种球蛋白可以暂时增加血小板计数及改善凝血，所以产妇可以经阴道安全分娩而不会发生无法控制的大出血。免疫球蛋白（从免疫功能正常者血液中获得的抗体）可暂时增加血小板计数，并改善凝血。其结果是，分娩可以安全地进行，孕妇可以阴道分娩，而不会出现不受控制的出血。

只有在血小板过低以至于可能发生严重出血，或有时需要剖宫产分娩时，才给孕妇输入血小板。

很少的情况是，虽然经过治疗，但血小板计数仍严重不足，此时医生会将脾摘除，脾脏正常情况下会捕获并破坏旧的血细胞和血小板。该手术的最佳时机是妊娠中期。