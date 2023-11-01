大部分心脏病女性患者——包括某些心脏瓣膜病（如二尖瓣脱垂）和某些先天性心脏缺陷——都能安全分娩健康婴儿，对婴儿心脏功能或寿命不会有任何长久的不良影响。但是，如果妇女孕前有中重度心力衰竭，则妊娠的风险很大。在怀孕前，此类女性应与医生谈论，以确保她们的心脏病正在以尽可能有效的方式进行治疗。

对于患某些类型心脏病的女性，不建议怀孕，因为这会增加死亡风险。其中包括

严重肺动脉高压（肺部动脉的高血压）

某些先天性心脏缺陷，包括一些主动脉缩窄

有时，马凡氏综合征（一种遗传性结缔组织疾病）

严重主动脉瓣狭窄（主动脉心脏瓣膜的开口变窄）

严重二尖瓣狭窄（二尖瓣心脏瓣膜的开口变窄）

主动脉瓣有两个瓣而不是正常的三个瓣，且主动脉扩大

之前妊娠中出现的心脏损伤（心肌病）

轻度或重度心力衰竭

如果具有这些疾病之一的女性怀孕，医生会建议她们尽早终止妊娠。

妊娠会加重心脏的负担。因此，怀孕可能让心脏病恶化或导致心脏病首次出现症状。通常，仅妊娠前就有严重心脏病会增加孕妇或胎儿死亡的风险。然而，根据心脏病的类型和严重程度，也可能发生严重并发症。这些并发症包括肺中液体积聚（肺水肿）、异常心脏节律和中风。

整个孕期中，妊娠的危险性随着心脏负荷的增加而增加。患有心脏病的孕妇常常感到异常疲劳并需要减少活动。罕见情况下，建议严重心脏病孕妇在怀孕早期人工流产。风险在分娩时也有所增加。有严重心脏病的产妇可能在产后 6 个月内仍未脱离危险，具体时间取决于心脏病的类型。

孕妇患有的心脏病可能影响胎儿。胎儿可能早产。心脏存在某些先天缺陷的孕妇更有可能生出具有类似先天缺陷的孩子。超声检查可以在胎儿出生前检测出某些先天性畸形。

如果患有严重心脏病的孕妇病情突然加重，可引起胎儿死亡。

围产期心肌病 在妊娠晚期或者分娩后可能出现心脏壁（心肌）损害（称为心肌病）。该时间框架被称为围产期期间，因此，这种疾病被称为围产期心肌病。病因不明。 以下因素会增加围产期心肌病风险： 多次既往妊娠

年龄在 30 岁或以上

怀有多胎

先兆子痫（妊娠期发生的一类高血压）。 随后的怀孕中往往也会发生围产期心肌病，尤其是心脏功能还没有恢复正常时。因此患有该病的女性通常不宜再次怀孕。 围产期心肌病的治疗类似于心力衰竭，但不使用血管紧张素转换酶抑制剂（ACE）和醛固酮拮抗剂（螺内酯和依普利酮）。