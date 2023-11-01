大部分心脏病女性患者——包括某些心脏瓣膜病（如二尖瓣脱垂）和某些先天性心脏缺陷——都能安全分娩健康婴儿，对婴儿心脏功能或寿命不会有任何长久的不良影响。但是，如果妇女孕前有中重度心力衰竭，则妊娠的风险很大。在怀孕前，此类女性应与医生谈论，以确保她们的心脏病正在以尽可能有效的方式进行治疗。
对于患某些类型心脏病的女性，不建议怀孕，因为这会增加死亡风险。其中包括
严重肺动脉高压（肺部动脉的高血压）
有时，马凡氏综合征（一种遗传性结缔组织疾病）
严重主动脉瓣狭窄（主动脉心脏瓣膜的开口变窄）
严重二尖瓣狭窄（二尖瓣心脏瓣膜的开口变窄）
主动脉瓣有两个瓣而不是正常的三个瓣，且主动脉扩大
之前妊娠中出现的心脏损伤（心肌病）
轻度或重度心力衰竭
如果具有这些疾病之一的女性怀孕，医生会建议她们尽早终止妊娠。
妊娠会加重心脏的负担。因此，怀孕可能让心脏病恶化或导致心脏病首次出现症状。通常，仅妊娠前就有严重心脏病会增加孕妇或胎儿死亡的风险。然而，根据心脏病的类型和严重程度，也可能发生严重并发症。这些并发症包括肺中液体积聚（肺水肿）、异常心脏节律和中风。
整个孕期中，妊娠的危险性随着心脏负荷的增加而增加。患有心脏病的孕妇常常感到异常疲劳并需要减少活动。罕见情况下，建议严重心脏病孕妇在怀孕早期人工流产。风险在分娩时也有所增加。有严重心脏病的产妇可能在产后 6 个月内仍未脱离危险，具体时间取决于心脏病的类型。
孕妇患有的心脏病可能影响胎儿。胎儿可能早产。心脏存在某些先天缺陷的孕妇更有可能生出具有类似先天缺陷的孩子。超声检查可以在胎儿出生前检测出某些先天性畸形。
如果患有严重心脏病的孕妇病情突然加重，可引起胎儿死亡。
围产期心肌病
心脏瓣膜病
妊娠期心脏病的治疗
孕期避免服用某些药物
生产时，腰椎硬膜外注射
医生会建议心脏病孕妇做到以下几点：
经常安排体检
避免额外增重
避免压力
获得足够休息
如果贫血，应及时治疗。
不要在怀孕期间使用某些用于治疗心脏病的药物。它们包括：
醛固酮拮抗剂 （螺内酯和依普利酮）
某些用于治疗心律异常的药物（抗心律失常药物，如胺碘酮）
可以在怀孕期间继续使用哪些其他心脏病治疗药物取决于心脏病的严重程度以及对胎儿的风险。例如，通常避免使用华法林，因为它可增加出生缺陷的风险。但是，此药可用于植入机械心脏瓣膜的女性，因为华法林可降低这些瓣膜形成血栓的风险。这些血栓可能是致命的。
如果心脏功能不好，女性可以服用地高辛（用于治疗心力衰竭），建议从怀孕 20 周开始卧床休息或限制活动。
分娩期间，根据需要治疗疼痛。如果孕妇患有严重的心脏病，医生可能会将麻醉药注入孕妇腰背部脊柱和覆盖脊髓的外层组织之间的空隙（硬膜外腔）内。这一操作称为硬膜外注射。该麻醉剂会阻断较低脊髓的感觉，减少疼痛的应激反应和推动的冲动。目的是为了减少心脏拉力。生产期间的推挤让心脏疲劳，因为它会加重心脏负荷。由于这些孕妇不能推挤，所以可能必须使用产钳或真空吸引器分娩。
如果孕妇存在主动脉瓣狭窄，则不应使用硬膜外注射。使用一种局部麻醉剂，或者一种全麻药（如有需要）代替。
分娩后密切监测产妇，并定期由心脏病专家在数周后检查。