儿童中的阴道瘙痒或分泌物

儿童可能会出现外阴瘙痒或瘙痒和/或阴道分泌物。症状也可能包括刺激和烧灼感。
女性生殖器症状可在青春期前、月经期间和经期之间、妊娠期间和绝经后发生。
在儿童中，阴道分泌物通常是炎症或感染的症状，持续、带血或伴有其他症状的分泌物需要由医生评估。不过，以下情况中阴道分泌物是正常的：
出生后的头 2 周
儿童第一次来月经前几个月
此处讨论儿童中的外阴瘙痒和阴道瘙痒或分泌物。成人女性中的外阴阴道瘙痒或分泌物单独讨论。（另见阴道出血。）
女性外生殖器解剖结构
儿童阴道瘙痒或分泌物的原因
儿童生殖器瘙痒或分泌物的评估
医生通常可以通过询问症状和检查外阴和阴道来确定生殖器瘙痒或分泌物的原因。
警示体征
儿童有阴道分泌物通常不正常。某些特征应引起关注，包括：
发热
有黄色或绿色分泌物
有血色分泌物
外阴瘙痒伴肿块或外阴损伤需引起关注。
何时就医
出现警示体征的儿童应在当天立即就医。
医生会怎么做
医生会询问儿童的症状和病史。对于婴儿，医生会询问妊娠或分娩期间是否有并发症。从父母（或看护人）和儿童（如果年龄允许）那里获得病史。
如果有阴道分泌物，医生会询问
外观以及气味如何
是否存在其他症状（例如瘙痒）
医生还会询问其他症状，如阴道出血、疼痛、发热和寒战。
医生会进行全身体检。
如果需要进行盆腔检查，医生会与父母和孩子讨论检查事宜，以便他们知道会发生什么，并与孩子建立信任。检查的目的应该是获得必要的信息，而不给儿童造成恐惧或不必要的不适。可能会进行盆腔外检查（外阴 [阴唇]）和阴道口检查，如果需要进行盆腔内检查，通常会对儿童实施麻醉，以在不会引起不适的情况下进行检查。
如果有阴道分泌物，可以使用适合儿童的方法采集样本进行检测。
病史和体格检查的信息通常提示病因和可能需要进行的其他检查。
如果怀疑存在性虐待，根据体格检查和当地对性侵犯受害者的医疗和法律要求进行记录。在评估期间和之后，儿童应接受经过培训的医务人员的检查和支持。
儿童生殖器瘙痒或分泌物的治疗
如果确定了瘙痒或分泌物的具体原因，则进行相应治疗。
有助于避免外阴或阴道刺激的一般措施包括
穿棉质内衣，不穿合成纤维制作的内衣
洗澡后，在穿衣服之前，让外阴和腹股沟区域完全干燥
尽快更换长期潮湿的衣服（如湿泳衣）
使用无味的肥皂、洗涤剂和厕纸
将冰袋置于生殖区，或用温水坐浴可降低疼痛和瘙痒。坐浴是采取坐姿，仅将生殖器区域置于水中。坐浴可在浴缸或大浴池中进行。父母或看护者应注意不要在该区域施加过多的冷或热，以避免受伤。
应教会女孩保持外阴卫生（例如，排便和排尿后从前往后擦拭）。
如果一般措施没有效果，有时可能需要进行药物治疗。
关键点
阴道分泌物可能伴有瘙痒，红肿，灼热，和疼痛。
儿童阴道瘙痒或分泌物的常见原因是由消化道细菌、泡泡浴或肥皂中的化学物质以及阴道异物（如厕纸或有时为玩具）引起的感染。
根据病因选择治疗方法，应用冰袋冷敷，或坐在温暖的坐浴可以帮助缓解症状。