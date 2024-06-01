儿童中的阴道瘙痒或分泌物

医生会询问儿童的症状和病史。对于婴儿，医生会询问妊娠或分娩期间是否有并发症。从父母（或看护人）和儿童（如果年龄允许）那里获得病史。

如果有阴道分泌物，医生会询问

外观以及气味如何

是否存在其他症状（例如瘙痒）

医生还会询问其他症状，如阴道出血、疼痛、发热和寒战。

医生会进行全身体检。

如果需要进行盆腔检查，医生会与父母和孩子讨论检查事宜，以便他们知道会发生什么，并与孩子建立信任。检查的目的应该是获得必要的信息，而不给儿童造成恐惧或不必要的不适。可能会进行盆腔外检查（外阴 [阴唇]）和阴道口检查，如果需要进行盆腔内检查，通常会对儿童实施麻醉，以在不会引起不适的情况下进行检查。

如果有阴道分泌物，可以使用适合儿童的方法采集样本进行检测。

病史和体格检查的信息通常提示病因和可能需要进行的其他检查。

如果怀疑存在性虐待，根据体格检查和当地对性侵犯受害者的医疗和法律要求进行记录。在评估期间和之后，儿童应接受经过培训的医务人员的检查和支持。