一份完整的病史是基本的，不能为检查所替代。 病史中应包括完整的系统回顾，因为许多在其他系统疾病出现的症状（如气急，消化不良）也ke由心脏病引起。 不少心脏疾病（如冠状动脉疾病、高血压、二叶式主动脉瓣、肥厚型心肌病、二尖瓣脱垂）有遗传的基础，因此应询问患者的家族史。

严重心脏病的症状包括胸痛或胸部不适感 、呼吸困难、虚弱、疲乏、心悸、头晕、近乎晕厥的感觉、晕厥 和 水肿。这些症状常在不止一种心脏病中发生，也见于非心脏疾病患者。