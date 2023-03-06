通过了解症状或作体格检查可提示心血管疾病。为了证实，常需有选择地施行无创性和有创性检查。
一份完整的病史是基本的，不能为检查所替代。 病史中应包括完整的系统回顾，因为许多在其他系统疾病出现的症状（如气急，消化不良）也ke由心脏病引起。 不少心脏疾病（如冠状动脉疾病、高血压、二叶式主动脉瓣、肥厚型心肌病、二尖瓣脱垂）有遗传的基础，因此应询问患者的家族史。
严重心脏病的症状包括胸痛或胸部不适感 、呼吸困难、虚弱、疲乏、心悸、头晕、近乎晕厥的感觉、晕厥 和 水肿。这些症状常在不止一种心脏病中发生，也见于非心脏疾病患者。
一般 心血管检查 和 心脏听诊 在其他地方讨论。尽管心脏成像的应用越来越广泛，但床旁检查仍然很有价值，因为它总是趁手可用的，可以随时按需重复，而无需进行正式的成像检查。临床医生操作的床边设备，例如血压计和听诊器，长期以来一直是体检的一部分。最近， 床旁超声检查 临床医生在床边进行的检查已被认为是体检的延伸。
版权所有 © 2024
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。
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