股静脉的经皮插管使用解剖标志来引导静脉穿刺，并使用 Seldinger 技术将中心静脉导管穿过股静脉并进入下腔静脉。
股静脉插管具有相对浅表且易于进入静脉的操作优势。此外，股静脉附近的解剖结构与颈静脉和锁骨下区域相比，没那么复杂，也没有那么多重要结构。但股中心静脉置管 (CVC) 具有较高的感染和血栓形成风险，仅适用于卧床不起的患者。
用于放置股骨线的超声引导 增加成功插管的可能性并降低并发症的风险。 如果有超声引导和训练有素的人员，则首选这种放置方法。
(参见血管通路：中央静脉导管插入术 和 如何在超声引导下进行股静脉插管。）
股静脉插管的适应症
使用其他插管部位无法获得安全的或长期静脉通路
为心脏骤停患者静脉输注液体和药物
静脉输注浓缩或刺激性液体
如果放置大口径（例如，18 或 16 号）外周静脉导管或其他 CVC 不可行，则静脉输注高流量或大量液体
经静脉心脏起搏 或者 肺动脉监测 （Swan-Ganz 导管）*
放置下腔静脉滤器
上腔静脉综合征患者需要中央静脉通路
对于需要中心静脉通路的患者，除非有禁忌症，否则通常首选横膈膜上方的中心静脉通路而不是股静脉通路。股静脉通路通常仅用作临时通路，因为它们具有很高的感染风险。应尽快将它们更换为横隔膜上方的通路。
股静脉置管的禁忌症
绝对禁忌证
腹腔内出血或局部外伤
股静脉血栓形成
插入部位的局部感染
过敏患者的抗生素洗脱导管
对于腹腔内出血或局部创伤，应采取引流至上腔静脉的置管部位。
相对禁忌证
凝血功能障碍，包括治疗性抗凝*
局部解剖变形（外伤性或先天性），或严重肥胖
既往中央静脉导管插入史
不合作的患者（必要时应镇静）
非卧床患者
*治疗性抗凝（例如治疗肺栓塞）增加股静脉置管出血的风险，但若逆转抗凝，必须衡量增加的血栓形成风险（如卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。对于凝血障碍患者，股静脉插管可能是首选，因为与锁骨下或颈内静脉部位不同，股骨三角易于压迫且重要结构（气道、胸膜穹隆、纵隔、血管至大脑）远离静脉穿刺部位。
股静脉置管的并发症
（参见中心静脉置管的并发症）
并发症包括
感染
血栓形成
动脉穿刺
血肿
腹膜后出血
静脉损伤
空气栓塞
导管错位*
神经损伤
膀胱或肠道穿孔（罕见）
* 股骨导管错位引起的罕见并发症包括导管误植入动脉和腹膜后输液。
导丝或导管栓塞也很少发生。
为降低静脉血栓形成和导管脓毒症的风险，一旦不再需要 CVC，应立即将其移除。
股静脉插管设备
无菌程序，屏障保护
消毒液（例如，洗必泰酒精、洗必泰、聚维酮碘、酒精）
无菌窗帘（大）、毛巾
无菌头帽、口罩、防护服、手套
面罩
Seldinger（导管套在导丝上）技术
心脏监护仪
局部麻醉剂（例如，不含肾上腺素的 1% 利多卡因，约 5 mL）
小麻醉针（例如，25 至 27 号，约 1 英寸 [3 厘米] 长）
大型麻醉剂/引导*针（22 号，约 1.5 英寸 [4 厘米] 长）
导引针（例如，薄壁，18 或 16 号规格，带有内部斜面针座，长约 2.5 英寸 [6 厘米]）
3 毫升和 5 毫升注射器（使用滑尖注射器作为引导和导引针）
导丝，J 形头端
手术刀（11号刀片）
扩张器
中心静脉导管（成人：8 F或更大，股骨导管的最小长度为 24 厘米）
无菌纱布（例如，4 × 4 英寸 [10 × 10 厘米] 方格）
用于冲洗导管端口或其他端口的无菌盐水
不可吸收的尼龙或丝线缝合（例如，3-0 或 4-0）
洗必泰贴片，透明封闭敷料
* 取景针是一种较细的针，用于在插入导引针之前定位静脉。 它通常不使用，但对于股静脉插管是可选的（例如，在肥胖患者中）。
有一个或两个助手是有帮助的。
股静脉插管的其他注意事项
插管尝试有时会失败。不要超过 2 或 3 次尝试（这会增加并发症的风险），并且每次尝试都使用新设备（即不要重复使用针头、导管或其他设备，因为它们可能已被组织或血液堵塞）。
在心肺骤停，甚至低血压缺氧时，动脉血可能呈暗色，无搏动，可能被误认为静脉血。
如果股动脉被组织扩张器或 CVC 错误地插管，请将扩张器或导管留在原位并请外科会诊以进行可能的手术移除。
股静脉置管的相关解剖
股静脉和动脉可在股三角内进入，股三角由上方的腹股沟韧带、内侧的内收长肌和外侧的缝匠肌定义。
腹股沟韧带横跨耻骨联合和髂前上棘之间。
股动脉在腹股沟韧带下方触诊，通常在其中点或其内侧。在没有可触及的股动脉搏动的情况下，假定股动脉位于该区域。
股静脉位于股动脉的内侧。随着与腹股沟韧带的距离增加，静脉在动脉下方延伸。
股静脉穿刺点为腹股沟韧带下方1～2cm。由于血管穿刺而导致的出血可以通过从外部压迫股骨头上的血管来控制。
腹膜后间隙位于腹股沟韧带上方。此处因血管穿刺而导致的出血会引起腹膜后出血，无法通过对血管进行外部压迫来止血。
股静脉插管的定位
将床抬高至您舒适的高度（即，您可以在进行手术时站直）。
将患者置于仰卧位或稍微反向的特伦德伦伯卧位（床倾斜，头部向上）以扩张股静脉。
腿舒适地外展和外旋。
使用胶带（或请助手，如果需要）从腹股沟区域取回血管翳或导尿管。
逐步描述操作步骤
进行初步检查（非无菌）以识别耻骨联合、髂前上嵴、股脉和脐。
将心脏监护仪连接到患者身上并将其打开。
多余的毛发可能会被剪掉，但不会从该部位剃掉。剃除毛发会增加感染的风险。
准备设备
将无菌设备放在无菌覆盖的设备托盘上。
穿上无菌服装并使用屏障保护。
将局部麻醉剂吸入注射器。
可选：将取景针连接到装有 1 至 2 毫升无菌盐水的 5 毫升注射器上。
将导引针连接到 5 毫升注射器上，其中装有 1 到 2 毫升的无菌盐水。将针头斜面与注射器上的体积标记对齐。
用 3 到 5 毫升无菌盐水预冲洗 CVC 的所有通路管线，然后用盖子或注射器关闭端口。
冲洗中心管路时，请使用 10 毫升注射器（或直径相等或更大的注射器），不要用力推以避免管路断裂。
准备无菌区
用消毒液大面积擦拭皮肤，从髂前上棘到中线，并向下延伸至腹股沟韧带下方 15 厘米。
让消毒液至少干燥 1 分钟。
在该部位周围放置无菌毛巾。
放置大的无菌手术单（例如，全身手术单）以建立一个大的无菌区域。
建立进针路径
用 2 或 3 个手指轻轻触诊股动脉脉搏。轻轻触诊以免压迫相邻的股静脉（受压的静脉腔难以进入）。
进针路径： 在腹股沟韧带下方 2 至 4 厘米、股动脉内侧 1 厘米处，以 45 至 60° 角将手术针（局部麻醉剂、取景器和导引针）插入皮肤，并对准脐部。
在针插入过程中保持股动脉触诊, 并将针保持在动脉内侧, 以避免刺穿动脉。
麻醉插管部位
在进针部位注入一团麻醉剂，然后沿着预期的进针路径将麻醉剂注入皮肤和软组织。保持注射器柱塞上温和的负压，以确定血管内放置和防止血管内注射。
如果血液返回注射器， 停止前进，将注射器固定在适当位置，现在将此针视为取景针。以下阐述血液回流的评估。
插入导引针（或取景针，可选）
沿针插入路径插入导引针（或可选的取针针），斜面朝上。
推进针头时，在注射器柱塞上保持温和的负压。
当注射器的针筒中出现一闪而过的血液时停止前进（当针头进入管腔时，您可能会感觉到针头穿过血管壁）。在这个位置保持注射器不动。即使是轻微的移动也可能使针尖从静脉中移位。
如果在插入 2 到 4 厘米后针管内没有出现血闪， 则慢慢抽出针头。如果针头最初完全穿过静脉，当您将针尖撤回到管腔中时，可能会出现血闪。如果仍然没有出现血闪，将针头抽回皮肤表面，改变方向，然后再次尝试将针头插入静脉。针完全插入时不要改变针的方向。
评估血液回流
继续保持注射器不动。
牢牢抓住针座并保持不动。
从针座上取下注射器，让血液短暂流出以确认血液是静脉血（即暗红色，流动但不搏动）。然后立即用拇指盖住zhen'zuo以阻止血液流动并防止空气栓塞。
但是，如果血液呈鲜红色且有搏动（动脉）， 终止操作。取出针头并使用 4 × 4 方格纱布按压该区域 10 分钟，有助于防止出血和血肿。
可选：使用取景针引导插入针的置入
如果到目前为止您一直在插入取景针（或找到静脉的麻醉针），现在您将使用该针来引导插入针的插入。
握住导引器注射器，针头斜面朝上。
使用以下两种插入方法中的一种：取下取景针并立即沿相同路径插入穿刺针，或将取景针保持在原位并将穿刺针插入下方并大致平行（与皮肤成稍微浅的角度）。
当注射器针筒中出现一闪一闪的血液时，停止推进引导针并保持不动。
如果尚未取下取景针，请立即取下。
评估来自导引针的血流量，如评估血液回流中所述。
插入导丝
继续保持引导针不动。
将导丝的 J 形弯曲头端插入导引针，使 J 形弯曲朝上。
将导丝穿过针头并进入静脉。 不要强行拉导丝；它应该平滑地滑动。将导丝推进 20 至 30 厘米。
如果您在推进导丝时感觉到任何阻力， 停止推进它。尝试轻轻将导丝轻轻抽出，稍稍旋转，然后再向前，或尝试轻轻将导丝完全抽出，在静脉内重新建立针尖（经静脉回血确认），然后重新插入导丝。
但是，如果您在拔出导丝时感到任何阻力， 终止手术并将针头和导丝作为一个整体撤回（以防止针尖穿过患者体内的导丝）。然后使用 4 × 4 方格纱布压迫该区域 10 分钟，以防止出血和血肿。
插入导丝后，继续用一只手将其牢固地固定在合适位置，并在整个手术过程中保持对它的控制。
取下引导针（导丝成功插入后）
首先，牢固地握住针头远端的导丝，然后将针头从皮肤上拉出。
然后，将导丝牢牢固定在皮肤表面，将针沿导丝的剩余长度向下滑动以取出针。
扩大插管通道
延长皮肤插管部位：使用手术刀，在皮肤插管部位做一个小切口（约 4 毫米），避免接触导丝，扩大切口并使其适应更大直径的组织扩张器和导管。
在导丝上推进组织扩张器：首先，抓住皮肤处的导丝，然后将扩张器沿着导丝的长度向下滑动到皮肤。然后抓住扩张器远端的导丝，将扩张器靠近皮肤表面，并根据需要使用螺旋式开瓶器运动逐步插入扩张器的整个长度。在插入过程中始终握住导丝。
取出扩张器：首先，牢牢握住扩张器远端的导丝，然后将扩张器从皮肤上拉出。当导丝在皮肤表面可见时，将扩张器沿导丝的剩余长度向下滑动，将其完全取出。
放置导管
将导管通过导丝推进到皮肤表面：将导丝固定在皮肤表面，将导管尖端穿过导丝的远端，然后将导管向下滑动到皮肤表面。导丝的远端现在应该从端口轮毂伸出。
如果导丝的远端没有从端口轮毂中伸出， 将导丝从皮肤表面向外一寸，同时将导管尖端靠近表面，直到导丝突出。
继续将导管推入静脉：抓住并控制从轮毂伸出的导丝。将导管靠近其尖端，然后将尖端插入皮肤。然后，以几厘米的增量并根据需要采取螺旋式开瓶器运动，逐步推进股静脉导管的整个长度。
保持对导丝和导管的抓握。
取下导丝：在将导管固定在皮肤表面的同时取下导丝。
用生理盐水冲洗每个导管端口：首先，从管路中抽出任何空气并确认静脉血流入导管轮毂。然后，使用 10 毫升注射器（或直径相等或更大的注射器）并轻柔用力，将 20 毫升生理盐水推入管路中以清除它。
包扎穿刺部位
如果患者清醒或处于最低限度的镇静状态，请使用 1% 的利多卡因麻醉计划缝合部位的皮肤。
将浸有氯己定的圆盘放在导管插入点的皮肤上。
将皮肤缝合到导管上的安装夹上。
为防止拉动插入部位，请在第二个部位缝合导管，使导管的弯曲部或环状部分位于两个部位之间。
使用无菌封闭敷料。 通常使用透明膜敷料。
股静脉插管术后护理
如果需要（例如，如果股骨导管出现故障），进行胸部 X 光检查以确认导管尖端位于右心房远端的下腔静脉。
股静脉置管的警示和常见错误
永远不要失去对导丝的抓握。
在心肺骤停，甚至低血压缺氧时，动脉血可能呈暗色，无搏动，可能被误认为静脉血。
为帮助防止空气栓塞，应插入（和移除）CVC，血管插管部位的位置取决于心脏。
股静脉插管的技巧和窍门
股静脉血管通路通常仅用作临时通路，因为它们具有很高的感染风险。应尽快将它们更换为隔膜上方的血管通路。