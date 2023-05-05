在被动性细胞免疫治疗中，特异性效应细胞被直接输入患者体内，不会被诱导。

淋巴因子激活的杀伤细胞（LAK细胞） 是由患者的内源性T细胞产生的，在细胞培养系统中，被提取的内源性T细胞经过淋巴因子IL-2的刺激而生长。产生的 LAK 细胞随后返回患者的血液中。动物研究表明，LAK细胞抗癌细胞的作用比原始内源性T细胞更强，这可能是因为它们的数量更多。LAK细胞在人体中的临床试验正在进行中，但这种方法尚未得到广泛应用，通常被认为不如其他细胞疗法有效。

肿瘤浸润性淋巴细胞（TILs）可能比LAK细胞具有更强的肿瘤杀伤活性。这些细胞的培养方法与LAK细胞相似。然而，祖细胞是由手术切除的肿瘤组织中分离出来的T细胞组成的。从理论上讲，这一过程产生的T细胞比血液中获得的T细胞具有更强的肿瘤特异性。临床研究显示前景广阔（1)。

基因修饰的T细胞 能够表达

T细胞受体 （TCR），能识别对肿瘤细胞具有高度特异性的肿瘤相关抗原（TAA）。这种方法已经让位于 CAR-T 细胞（见下文）

嵌合抗原受体 （CAR）能识别肿瘤细胞表面的特异蛋白。CAR T 细胞用于 B 细胞患者 淋巴瘤, 急性淋巴细胞白血病， 和 浆细胞骨髓瘤 （2, 3）。

与TCR T细胞不同的是，CAR T细胞只识别肿瘤细胞表面相对较大分子的蛋白。因此，CAR T细胞和TCR T细胞可能是互补的癌症治疗方法。

同时使用干扰素提高了肿瘤细胞表面主要组织相容性复合物(MHC)和TAAs的表达，从而增强了输入的效应细胞杀死肿瘤细胞的作用。