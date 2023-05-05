许多肿瘤细胞能产生抗原，这些抗原可被释放到血液中或者留在细胞表面。任何能被免疫系统识别的分子都被称作抗原。大多数恶性肿瘤中都能检测到抗原，如伯基特淋巴瘤、神经母细胞瘤、黑色素瘤、骨肉瘤、肾细胞癌、乳腺癌、前列腺癌、肺癌和结肠癌。免疫系统的主要功能是识别和清除这些抗原。不管肿瘤抗原的外部结构如何，免疫反应各不相同，通常无法抑制肿瘤生长（见肿瘤的宿主反应）。

肿瘤相关抗原（TAAs）是与肿瘤细胞相关的抗原，而肿瘤特异抗原（TSAs）为肿瘤细胞特有的抗原。

肿瘤特异性抗原 （TSA）对于肿瘤细胞而言是独特的。

TSAs和TAAs是细胞内的分子表达于细胞表面的片断，作为主要组织相容性复合物的一部分。然而，在肿瘤细胞表面具有选择性表达的几种抗原与主要组织相容性复合体无关，可能是治疗靶向的候选抗原。一些例子包括

间皮素，在多种肿瘤细胞中过度表达，在正常间皮细胞中也过度表达。

Claudin 18.2，在胃癌以及胰腺、食管、卵巢和肺肿瘤中表达的比例很高

肿瘤抗原产生的机制包括：

从病毒中引入新的遗传信息（如宫颈癌人乳头状瘤病毒E6和E7蛋白）

致癌物引起癌基因和抑癌基因变异，从而产生新抗原（新的蛋白质序列或者是一些正常不表达和低表达的蛋白质积聚，如ras或p53），直接产生新的蛋白质序列或者使这些蛋白质积聚。

在不同基因中的错义突变与抑癌基因或原癌基因没有直接关系，而是在细胞表面表达肿瘤特异性新抗原

正常情况下较低水平的蛋白质异常高表达（如前列腺特异性抗原和黑色素瘤相关抗原）或者只有在胚胎发育期间才会表达的蛋白（癌胚抗原）异常高表达。

由于肿瘤细胞膜内稳态的缺陷，正常情况下包埋在细胞膜内的抗原会暴露出来。

在肿瘤细胞死亡时，一些正常情况下在细胞内或细胞器内的抗原会被释放出来。

一些证据将癌症患者的免疫反应与肿瘤细胞的突变联系起来（1, 2, 3, 4)。