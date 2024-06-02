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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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幽门螺杆菌弯曲杆菌感染

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
已审核/已修订 6月 2024
看法 进行患者培训

Campylobacter弯曲杆菌感染常引起自限性腹泻，但偶尔引起菌血症，合并心内膜炎、骨髓炎或化脓性关节炎。诊断通过病原菌培养，一般为粪便培养。需要时的治疗包括阿奇霉素。

Campylobacter弯曲杆菌为能运动、形状弯曲、微需氧的革兰阴性杆菌，正常情况下存在于许多家畜及家禽的胃肠道。

部分弯曲菌是人类感染病原菌。主要病原体是空肠弯曲菌大肠弯曲菌胎儿弯曲菌

食源性病原体是一种常见的食源性病原体，对健康人和免疫功能低下的人都有影响。 它会导致所有年龄组的腹泻，但发病率高峰出现在 1 至 5 岁之间。 在某些年份， 空肠弯曲菌 在美国，腹泻病例比 沙门氏菌 或者 志贺氏菌 合二为一。C. jejuni 在婴儿可引起脑膜炎。

胎儿弯曲菌和其它几种弯曲杆菌属（如大肠弯曲菌海鸥弯曲菌）通常会导致成人的菌血症和全身症状，更常见的是出现潜在的易感疾病，如糖尿病、肝硬化、癌症或HIV/AIDS。C. fetus 远不如 C. jejuni 并且通常是一种机会性病原体，影响患有基础疾病的人、老年人和孕妇。在孕妇中，流产率可高达70%。C. fetus 感染健康宿主发生在那些职业性接触受感染动物的人身上。在免疫球蛋白缺陷的患者，这些病原体包括空肠弯曲菌，可引起难治性复发的感染。胃酸过少和胃酸缺乏是诱发因素，因为 绦虫 种属对胃酸敏感。

以下情况可引起感染的暴发流行:

  • 接触受感染的动物（如小狗）

  • 接触污染的食物或水（如处理污染的食品）

  • 摄入受污染的食物（尤其是未煮熟的家禽）、水或未经高温消毒的生牛奶

通过粪口途径或性接触也可引起人与人之间的传播 但并不常见，因为需要大量弯曲杆菌生物才能引起感染但并不常见，因为需要大量弯曲杆菌生物才能引起感染。Campylobacter 感染的传播的确 发生在与男性发生性关系的男性中。然而，在散发病例中，感染病原菌的来源通常不清楚。

并发症

C. jejuni空肠弯曲菌性腹泻可以继发格林巴利综合征 （GBS），这是由于空肠弯曲菌性抗体与C. jejuni 人神经节苷脂具有交叉反应性 (1)。尽管据估计，美国每 1000 例空肠梭菌感染中仅发生 1 例 GBS 病例 （2），但约 20% 至 50% 的 GBS 患者既往有 空肠梭菌 感染 （34）。

空肠弯曲菌性 C. jejuni腹泻过后数天至数周人类白细胞抗原（HLA）-B27阳性的患者可发生感染后（反应性）关节炎。其他的感染后并发症包括葡萄膜炎溶血性贫血溶血尿毒综合征心肌心包炎免疫增生性小肠疾病脓毒性流产和脑病。

空肠弯曲菌很少出现局部肠外感染(例如，心内膜炎脑膜炎急性感染性关节炎 ),但胎儿弯曲菌更常见。

参考文献

  1. 1.Nachamkin I, Allos BM, Ho T.Campylobacter species and Guillain-Barré syndrome. Clin Microbiol Rev.1998;11(3):555-567.doi:10.1128/CMR.11.3.555

  2. 2.Centers for Disease Control and Prevention: Guillain-Barré Syndrome.访问日期：2024 年 4 月 15 日。

  3. 3.Rees JH, Soudain SE, Gregson NA, Hughes RA.Campylobacter jejuni infection and Guillain-Barré syndrome. N Engl J Med.1995;333(21):1374-1379.doi:10.1056/NEJM199511233332102

  4. 4.Mishu B, Blaser MJ.Role of infection due to Campylobacter jejuni in the initiation of Guillain-Barré syndrome. Clin Infect Dis.1993;17(1):104-108.doi:10.1093/clinids/17.1.104

症状和体征 弯曲杆菌 及相关感染

最常见的表现 Campylobacter 感染是一种急性、自限性胃肠道疾病，其特征是水样腹泻，有时甚至是血性腹泻。

发热（38至40°C）是系统性弯曲杆菌感染的唯一恒定特征，尽管腹痛（通常位于右下腹，可模仿阑尾炎）、头痛和肌肉疼痛等症状也很常见，但其病程呈间歇性或反复发作。

患者还可出现亚急性细菌性心内膜炎 （多由胎儿弯曲菌C. fetus)引起）、反应性关节炎脑膜炎或无痛性不明原因发热，而没有腹泻表现。反应性关节炎通常累及单个关节，膝关节常见，症状在1周至数月后可自发缓解。

诊断 弯曲杆菌 及相关感染

  • 粪便培养或核酸扩增测试 (NAAT)

  • 有时需要血培养

Campylobacter感染的诊断，尤其是同溃疡性结肠炎进行鉴别需要进行微生物学检查。应进行粪便培养，对于有局部感染或严重全身性疾病征象的患者，应进行血培养。粪便涂片染色可见白细胞。

还提供快速分子（多种肠道病原体 NAAT 面板）和抗原测定粪便测试。

治疗 弯曲杆菌 及相关感染

  • 有时需要阿奇霉素

大多数肠道感染是由 空肠弯曲菌 可以自行缓解；如果没有，阿奇霉素可能会有所帮助。这种抗生素也常用于治疗患有严重或复杂疾病风险较高的患者，例如免疫功能低下的患者。

由于对环丙沙星的耐药性正在增加，只有在确定了药物敏感性时才应使用该药物，但即使如此，据报道氟喹诺酮类药物也会产生耐药性

对于肠外弯曲杆菌感染的患者，抗生素（例如亚胺培南、庆大霉素、氨苄西林、 红霉素）疗程应延长到2～4周，以免复发。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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