幽门螺杆菌弯曲杆菌感染

Campylobacter弯曲杆菌感染常引起自限性腹泻，但偶尔引起菌血症，合并心内膜炎、骨髓炎或化脓性关节炎。诊断通过病原菌培养，一般为粪便培养。需要时的治疗包括阿奇霉素。

Campylobacter弯曲杆菌为能运动、形状弯曲、微需氧的革兰阴性杆菌，正常情况下存在于许多家畜及家禽的胃肠道。

部分弯曲菌是人类感染病原菌。主要病原体是空肠弯曲菌、大肠弯曲菌和胎儿弯曲菌。

食源性病原体是一种常见的食源性病原体，对健康人和免疫功能低下的人都有影响。 它会导致所有年龄组的腹泻，但发病率高峰出现在 1 至 5 岁之间。 在某些年份， 空肠弯曲菌 在美国，腹泻病例比 沙门氏菌 或者 志贺氏菌 合二为一。C. jejuni 在婴儿可引起脑膜炎。

胎儿弯曲菌和其它几种弯曲杆菌属（如大肠弯曲菌和海鸥弯曲菌）通常会导致成人的菌血症和全身症状，更常见的是出现潜在的易感疾病，如糖尿病、肝硬化、癌症或HIV/AIDS。C. fetus 远不如 C. jejuni 并且通常是一种机会性病原体，影响患有基础疾病的人、老年人和孕妇。在孕妇中，流产率可高达70%。C. fetus 感染健康宿主发生在那些职业性接触受感染动物的人身上。在免疫球蛋白缺陷的患者，这些病原体包括空肠弯曲菌，可引起难治性复发的感染。胃酸过少和胃酸缺乏是诱发因素，因为 绦虫 种属对胃酸敏感。

以下情况可引起感染的暴发流行:

接触受感染的动物（如小狗）

接触污染的食物或水（如处理污染的食品）

摄入受污染的食物（尤其是未煮熟的家禽）、水或未经高温消毒的生牛奶

通过粪口途径或性接触也可引起人与人之间的传播 但并不常见，因为需要大量弯曲杆菌生物才能引起感染但并不常见，因为需要大量弯曲杆菌生物才能引起感染。Campylobacter 感染的传播的确 发生在与男性发生性关系的男性中。然而，在散发病例中，感染病原菌的来源通常不清楚。

并发症 C. jejuni空肠弯曲菌性腹泻可以继发格林巴利综合征 （GBS），这是由于空肠弯曲菌性抗体与C. jejuni 人神经节苷脂具有交叉反应性 (1)。尽管据估计，美国每 1000 例空肠梭菌感染中仅发生 1 例 GBS 病例 （2），但约 20% 至 50% 的 GBS 患者既往有 空肠梭菌 感染 （3， 4）。 空肠弯曲菌性 C. jejuni腹泻过后数天至数周人类白细胞抗原（HLA）-B27阳性的患者可发生感染后（反应性）关节炎。其他的感染后并发症包括葡萄膜炎，溶血性贫血，溶血尿毒综合征，心肌心包炎，免疫增生性小肠疾病，脓毒性流产和脑病。 空肠弯曲菌很少出现局部肠外感染(例如，心内膜炎 、脑膜炎 、急性感染性关节炎 ),但胎儿弯曲菌更常见。

症状和体征 弯曲杆菌 及相关感染 最常见的表现 Campylobacter 感染是一种急性、自限性胃肠道疾病，其特征是水样腹泻，有时甚至是血性腹泻。 发热（38至40°C）是系统性弯曲杆菌感染的唯一恒定特征，尽管腹痛（通常位于右下腹，可模仿阑尾炎）、头痛和肌肉疼痛等症状也很常见，但其病程呈间歇性或反复发作。 患者还可出现亚急性细菌性心内膜炎 （多由胎儿弯曲菌C. fetus)引起）、反应性关节炎 、脑膜炎或无痛性不明原因发热，而没有腹泻表现。反应性关节炎通常累及单个关节，膝关节常见，症状在1周至数月后可自发缓解。

诊断 弯曲杆菌 及相关感染 粪便培养或核酸扩增测试 (NAAT)

有时需要血培养 Campylobacter感染的诊断，尤其是同溃疡性结肠炎进行鉴别需要进行微生物学检查。应进行粪便培养，对于有局部感染或严重全身性疾病征象的患者，应进行血培养。粪便涂片染色可见白细胞。 还提供快速分子（多种肠道病原体 NAAT 面板）和抗原测定粪便测试。