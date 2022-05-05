磺胺类 是合成的抑菌抗生素，竞争地抑制p-氨基苯甲酸转化为二氢叶酸，二氢叶酸是细菌叶酸合成所必需，最后可合成嘌呤和DNA。人类不能合成叶酸，但可以从饮食中获取，所以人类的DNA合成影响较少。

作用机制：叶酸代谢抑制剂 图片 Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.All rights reserved.

磺胺类药物包括：

磺胺米隆

乙酰磺胺

磺胺嘧啶

磺胺多锌

磺胺甲二唑

磺胺甲噁唑

氨苯磺胺

柳氮磺胺吡啶

磺胺异噁唑

磺胺类药物有三种，即磺胺异噁唑、磺胺甲二唑和柳氮磺胺吡啶。 磺胺甲噁唑与甲氧苄啶组成复合制剂（TMP-SMX）。磺胺多辛与乙胺嘧啶联用，可口服。

可外用的磺胺类药物包括磺胺嘧啶银和玛非尼德烧伤膏、磺胺阴道膏和栓剂，以及磺胺乙酰胺眼药。

耐药性 磺胺类药物耐药性在广泛传播，耐一种磺胺药意味着耐全部磺胺类。

药动学 多数磺胺类药物口服易吸收，烧伤后可局部用药。磺胺类药物可以到达全身各部分。通过肝脏代谢，肾脏排泄。磺胺药物竞争性与白蛋白上胆红素结合位点结合。

磺胺类药物的适应症 磺胺抗菌谱广，对以下细菌有抗菌活性： 多种革兰阳性菌、多种革兰阴性菌

Plasmodium 和 Toxoplasma 属。 柳氮磺胺吡啶口服能用来治疗炎症性肠病。 磺胺类最常与其他药物联合使用，（如用于治疗奴卡菌病、尿路感染、耐氯喹的恶性疟）。 局部使用磺胺药用来治疗以下情况： 烧伤：磺胺嘧啶银和醋酸磺胺米隆

阴道炎：含有磺胺的阴道膏剂和栓剂

眼部浅表感染：乙酰磺胺

磺胺类药物禁忌症 磺胺类禁用于既往有过敏反应患者或有卟啉病。 磺胺类药物不能清除咽炎患者的A组链球菌，所以磺胺药不能用于A组链球菌引起的咽炎。

在妊娠和哺乳期间使用 关于磺胺类药物和出生缺陷之间存在关联的证据不一。用磺胺类药物进行的动物研究显示出一定的风险，尚未对孕妇进行充分的研究。 临近分娩和哺乳期母亲禁用磺胺药，<2月婴儿也同样禁用（除了联合乙胺嘧啶辅助治疗先天性弓形虫外）。在孕期临近分娩和新生儿期使用这些药物，会提高血液中非结合胆红素水平，增加胎儿和新生儿核黄疸的风险。 磺胺药能进入乳汁。

磺胺类药物的治疗副作用 磺胺类药物的不良反应可由口服或有时外用磺胺类药物引起；影响包括 过敏反应，例如皮疹、史-约综合征（stevens-Johnson syndrome）、脉管炎、血清病、药物热，过敏反应、血管水肿

结晶尿、少尿、无尿

血液学的反应，如粒细胞缺乏、血小板减少症，葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏患者溶血性贫血

新生儿核黄疸

光敏感

神经影响，失眠、头痛 磺胺药物治疗后会出现甲状腺功能减退症、肝炎、静止期系统性红斑狼疮可能被激活，可能恶化卟啉病。 不同的磺胺药的不良反应发生率不同，但通常有交叉过敏。 磺胺药能减少肠道吸收叶酸，炎性肠病患者使用磺胺药可以出现叶酸缺乏，原因是药物导致肠道吸收叶酸减少，尤其饮食摄入也缺乏者。 磺胺米隆可以引起代谢性酸中毒，原因是抑制碳酸酐酶。