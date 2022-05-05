甲氧苄啶和磺胺甲噁唑

TMP/SMX的不良反应包括

这些与磺胺药相关

叶酸缺乏

高钾血症

肾功能不全

有潜在肾功能不全的患者发生肾衰竭风险仅次于间质性肾炎或肾小管坏死。TMP也能竞争性抑制肾小管肌酐分泌，虽然肾小球滤过率未改变，但造成假性血肌酐上升。原先有肾功能不全的患者更有可能血肌酐升高，尤其在糖尿病患者中。

大多数不良反应与磺胺药的相同。TMP引起和SMX完全相同的不良反应，但通常较少。恶心、呕吐和皮疹等不良反应经常发生。AIDS患者有较高的不良反应发生率，尤其发热、皮疹和中性粒细胞减少。

叶酸缺乏也会出现（导致大红细胞性贫血）。有时因长期使用TMP-SMX而出现的大红细胞性贫血、粒细胞减少症、血小板减少症，。

TMP 可以减少肾小管钾的排泄，导致潜在的危及生命的 高钾血症。

罕见，会出现严重的肝坏死。该药物也可能引起类似无菌性脑膜炎。