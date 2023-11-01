绦虫（绦虫）是扁平的寄生蠕虫。人类的四种主要肠道绦虫病原体是

牛带绦虫 (牛肉绦虫)

猪绦虫 (猪肉绦虫)

warf tapeworm (矮绦虫)

裂头绦虫 (鱼绦虫)

其他绦虫也感染人类，引起疾病，例如 孢子虫病, 尿频， 和 包虫病。 绦虫感染通常是食源性的，或通过偶然摄入无脊椎动物宿主而获得。

所有的绦虫都会经历3个阶段：卵、幼虫和成虫。成虫栖息在最终宿主（包括人类在内的哺乳动物食肉动物）的肠道中。几种感染人类的成年绦虫以其主要中间宿主（鱼、牛肉和猪肉绦虫）命名。一个例外是 亚洲绦虫 (Taenia asiatica），该虫和牛肉绦虫T. saginata在诸多方面相似，但它在亚洲地区是通过进食猪肉而导致感染。

当成年绦虫在最终宿主的肠道中产卵后，随粪便排泄到环境中，并被中间宿主（通常是另一种物种）摄入时，绦虫感染就会传播。卵孵化成幼虫，幼虫发育，进入中间宿主的循环，并在肌肉组织或其他器官中形成囊肿。当中间宿主被最终宿主生吃或未煮熟时，寄生虫会从肠道中被摄入的囊肿中释放出来，并发展成成绦虫，重新开始循环。 对于一些种类的绦虫（如T. solium），终宿主也能作为中间宿主；即，虫卵而非组织中的包囊被摄入后，虫卵发育为幼虫，随后进入血液循环并在各个组织中形成包囊。

人类作为最终宿主 T. saginata 和 D. latum 摄入组织囊肿后。人类作为中间宿主 棘球蚴病 摄入狗或其他最终宿主的卵后的物种。人类既可以作为摄入组织包囊后的终宿主，也可以作为摄入卵的中间宿主。 猪绦虫。

典型绦虫的成虫虫体长而扁平、多节，无消化管而能直接从宿主小肠吸收营养物。在宿主的消化道中，成年绦虫会变大；世界上最长的寄生虫是40米长的鲸鱼绦虫，鲸绦虫。

绦虫有3个可识别的部分：

头节（头）为附着器官，可黏附到肠黏膜。

颈是有高度再生能力的不分节的部分。如果治疗不能杀灭颈和头节，则整个虫体又可再生。

虫体颈节以下的其余部分由无数节片组成。最接近颈部的节片不分化。随着节片向尾端移动延伸，雌雄同体的性器官形成。远端节片是孕节，其子宫内含有虫卵。成熟的节节片包含一个卵巢——卵被注意到是因为它们在显微镜下可见。

绦虫的典型结构，基于猪肉绦虫。

绦虫感染的症状和体征 成虫能好地和相应宿主胃肠道相互适应，所以仅导致轻微症状。也有一些例外。微小绦虫导致的严重感染 可引起腹痛、腹泻和体重减轻；裂头绦虫科成员感染可引起维生素B12缺乏和巨幼细胞贫血。 与成虫不同，幼虫感染肠外部位可导致严重甚至致命性疾病，最重要的感染部位是大脑，也可位于肝脏、肺、眼、肌肉和皮下组织。在人类中，幼虫形式 绦虫 引起囊尾蚴病，其幼虫形式 细粒棘球绦虫 和 多房棘球绦虫 分别引起囊性包虫病和肺泡病。牛带绦虫不会引起人类囊尾蚴病。目前尚不清楚亚洲带绦虫是否会导致人类囊尾蚴病。很少，Spirometra属， Sparganum proliferum, Taenia multiceps, Taenia serialis, Taenia brauni， 和 Taenia glomeratus 幼虫还可以感染人类，在皮下组织或肌肉中产生大量病变，根据感染物种的不同，在脑或眼中较少见。

绦虫感染的诊断 对于绦虫成虫感染，可行粪便显微镜镜检。

对于幼虫感染所致疾病，需行影像学检查。 绦虫成虫感染通过在粪便中找到虫卵或孕节片而诊断。 幼虫感染可通过影像手段（如脑部CT和/或MRI）很好地进行诊断。血清学检测对诊断可能有帮助。

绦虫感染的治疗 驱虫药 驱虫药如吡喹酮对于大部分肠道绦虫感染都是有效的(1, 2)。氯硝柳胺是一种替代品，在美国不可用。硝唑尼特可用于 血吸虫 感染。 一些肠外感染对阿苯达唑和/或吡喹酮反应良好，另一些则需要外科干预。 治疗参考文献 1.Chai JY: Praziquantel treatment in trematode and cestode infections: an update. Infect Chemother 45(1):32-43, 2013.doi:10.3947/ic.2013.45.1.32 2.Braseth AL, Elliott DE, Ince MN: Parasitic Infections of the Gastrointestinal Track and Liver. Gastroenterol Clin North Am 50(2):361-381.2021.doi:10.1016/j.gtc.2021.02.011