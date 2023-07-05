虽然<10岁的儿童发生脊髓损伤的几率最低，但此类外伤并不少见。大多数儿童脊髓损伤发生在颈部。

<8岁的儿童, 颈椎 损伤最常见在C4以上，最常因为机动车事故、跌倒以及被虐待而引起。>8岁的儿童，C5-C8的损伤更为常见，主要原因包括车祸和运动损伤，尤其是体操、跳水、骑马、美式足球和摔跤。与成年人相比，儿童有明显的解剖特征（例如，头部与身体的比例更大，脊柱韧带囊的弹性），这使他们容易在没有明显骨损伤的情况下脊柱活动过度。

脊髓损伤的儿童可能有短暂的症状，如感觉异常和乏力。 儿童也可有脊柱或四肢的刺痛。25％的受伤儿童神经系统体征（如部分神经功能缺陷，完全瘫痪）起病延迟，可发生于外伤后30分钟到4天，这使即时诊断困难。

无影像学异常的脊髓损伤（SCIWORA），与直接的脊髓牵拉、脊髓冲击、脊髓振荡以及血管损伤有关。 这种类型的损伤几乎只发生于儿童，通常伤及颈椎。 无影像学异常的脊髓损伤患者有神经系统查体提示脊髓损伤（如感觉异常，虚弱）但并无解剖学错位，影像学检查无骨质异常（普通X线，CT和/或MRI）。

被SCIWORA或其他脊髓损伤固定的儿童由于不动性而处于并发症的风险之中，并发症包括褥疮性溃疡、血栓栓塞并发症、肺不张和肺炎、高血压自主神经反射异常以及由于神经原性膀胱引起的并发症，这包括下尿路感染或上尿路感染（继发于慢性留置导管）、输尿管结石、膀胱尿道返流，最终导致慢性肾脏疾病。

(参见脊柱创伤。）

儿童脊髓损伤的诊断 X线（侧位，前后位，和开口齿状突视图）

CT，特别是对于骨或韧带损伤

MRI 确认脊髓内的损伤部位和水平 任何机动车碰撞现场的儿童、从 ≥ 3米高处坠落以及陷落伤的儿童，应怀疑脊髓损伤。 对于仅有一过性神经功能障碍症状的儿童，或者脊柱以及四肢刺痛的儿童应考虑无放射学异常证据的脊髓损伤(SCIWORA)，其损伤的机制与脊髓外伤一致。SCIWORA 是一种常见现象，最初描述于 1980 年代，当时缺乏能够检测致病放射学异常的 MRI 扫描仪。SCIWORA 一词目前不太常用，因为 MRI 扫描仪在美国的医院中更容易获得，并且可以识别引起放射学异常的原因。 根据当地成像资源的可用性，成像通常从 X 射线开始，包括交叉台侧位、前后位和张口齿状突视图。 如果X线检查提示骨折，脱位或半脱位，或者存在损伤的高危因素，应进行CT检查。发生下列情况完成MRI检查： 怀疑脊髓损伤或X线、CT证实存在脊髓损伤

神经系统查体提示神经系统缺陷，怀疑脊髓损伤

有一过性神经功能缺损的病史，怀疑脊髓损伤