虽然<10岁的儿童发生脊髓损伤的几率最低，但此类外伤并不少见。大多数儿童脊髓损伤发生在颈部。
<8岁的儿童, 颈椎 损伤最常见在C4以上，最常因为机动车事故、跌倒以及被虐待而引起。>8岁的儿童，C5-C8的损伤更为常见，主要原因包括车祸和运动损伤，尤其是体操、跳水、骑马、美式足球和摔跤。与成年人相比，儿童有明显的解剖特征（例如，头部与身体的比例更大，脊柱韧带囊的弹性），这使他们容易在没有明显骨损伤的情况下脊柱活动过度。
脊髓损伤的儿童可能有短暂的症状，如感觉异常和乏力。 儿童也可有脊柱或四肢的刺痛。25％的受伤儿童神经系统体征（如部分神经功能缺陷，完全瘫痪）起病延迟，可发生于外伤后30分钟到4天，这使即时诊断困难。
无影像学异常的脊髓损伤（SCIWORA），与直接的脊髓牵拉、脊髓冲击、脊髓振荡以及血管损伤有关。 这种类型的损伤几乎只发生于儿童，通常伤及颈椎。 无影像学异常的脊髓损伤患者有神经系统查体提示脊髓损伤（如感觉异常，虚弱）但并无解剖学错位，影像学检查无骨质异常（普通X线，CT和/或MRI）。
被SCIWORA或其他脊髓损伤固定的儿童由于不动性而处于并发症的风险之中，并发症包括褥疮性溃疡、血栓栓塞并发症、肺不张和肺炎、高血压自主神经反射异常以及由于神经原性膀胱引起的并发症，这包括下尿路感染或上尿路感染（继发于慢性留置导管）、输尿管结石、膀胱尿道返流，最终导致慢性肾脏疾病。
(参见脊柱创伤。）
儿童脊髓损伤的诊断
X线（侧位，前后位，和开口齿状突视图）
CT，特别是对于骨或韧带损伤
MRI 确认脊髓内的损伤部位和水平
任何机动车碰撞现场的儿童、从 ≥ 3米高处坠落以及陷落伤的儿童，应怀疑脊髓损伤。
对于仅有一过性神经功能障碍症状的儿童，或者脊柱以及四肢刺痛的儿童应考虑无放射学异常证据的脊髓损伤(SCIWORA)，其损伤的机制与脊髓外伤一致。SCIWORA 是一种常见现象，最初描述于 1980 年代，当时缺乏能够检测致病放射学异常的 MRI 扫描仪。SCIWORA 一词目前不太常用，因为 MRI 扫描仪在美国的医院中更容易获得，并且可以识别引起放射学异常的原因。
根据当地成像资源的可用性，成像通常从 X 射线开始，包括交叉台侧位、前后位和张口齿状突视图。 如果X线检查提示骨折，脱位或半脱位，或者存在损伤的高危因素，应进行CT检查。发生下列情况完成MRI检查：
怀疑脊髓损伤或X线、CT证实存在脊髓损伤
神经系统查体提示神经系统缺陷，怀疑脊髓损伤
有一过性神经功能缺损的病史，怀疑脊髓损伤
儿童脊髓损伤的治疗
制动
维持氧合和脊髓灌注
支持治疗
适当时候进行手术固定
远期症状护理和康复锻炼
脊髓外伤的儿童应当转运至儿童创伤中心。
急性期治疗类似于成人治疗 ，包括制动，并给予充分氧疗、关注通气和循环。脊柱损伤的儿童比成人较少出现手术固定；由于无放射学异常证据的脊髓损伤(SCIWORA)中的脊柱韧带往往更松弛，骨折和完全韧带撕脱的缺失，因此可能没有合适固定的目标结构。支具的另一个优点是通过避免融合手术来保护脊柱活动性;融合手术会增加长期脊髓病的风险。
历史上，高剂量皮质类固醇已有不同的给药方案和疗法，但成人的多项临床试验未能证实任何额外的临床益处，但却显示伤口感染, 肺栓塞, 脓血症, 和死亡的风险增加。因此，对于脊髓损伤的儿童，美国的医疗中心倾向于避免长期使用皮质类固醇，尽管一些临床医生仅在围手术期使用短疗程的大剂量类固醇。
儿科SCIWORA的长期治疗与治疗成人脊髓损伤相似，其重点在于神经损伤的肢体的强化康复以及对长期制动或无力引起的各种常见并发症的医疗支持。康复是多学科的，涉及物理治疗师的步态训练和下肢强化，专业治疗师的颈髓损伤问题，其可影响上肢运动功能甚至导致挛缩，甚至语言治疗师协助影响高位颈椎损伤患者解决吞咽和分泌物清除问题。严重脊髓损伤患者由于固定导致发生并发症的高风险，因此需要定期医疗护理和随访。
预后与损伤后的初始神经功能直接相关。与成人脊髓损伤患者相比，儿童有更好的神经功能预后（1, 2)。
治疗参考文献
1.Pang D, Pollack IF: Spinal cord injury without radiographic abnormality in children—the SCIWORA syndrome.J Trauma 29:654–664, 1989.doi: 10.1097/00005373-198905000-00021
2.Wang MY, Hoh DJ, Leary SP, et al: High rates of neurological improvement following severe traumatic pediatric spinal cord injury.Spine 29:1493–1497, 2004.doi: 10.1097/01.BRS.0000129026.03194.0
关键点
大多数儿童脊髓损伤都累及颈部。
约25％的患儿在受伤后30分钟至4天内出现延迟的神经系统症状和体征。
儿童可能有脊髓损伤而无明显影像学异常的证据(SCIWORA)。
对于仅有一过性神经功能障碍症状，或者脊柱以及四肢刺痛，应考虑SCIWORA。
对所有有神经系统症状，检查出神经系统缺陷或在其他影像学检查中发现脊髓损伤的患者进行MRI检查。
与成人脊髓损伤相比，儿童采用手术稳定的频率较低。