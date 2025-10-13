艾滋病相关疾病
多个或复发性细菌感染*
支气管、气管、肺部的念珠菌病
食道念珠菌病
侵袭性宫颈癌†
播散的或肺外的球孢子菌病
肺外隐球菌病
隐孢子虫病，慢性肠道疾病（持续时间>1个月）
巨细胞病毒感染性疾病（除了肝脏，脾脏，或淋巴结）发病年龄大于1月。
巨细胞病毒视网膜炎（伴有视力受损）
HIV相关脑病
单纯疱疹病毒：慢性溃疡（持续时间>1月）；或支气管炎、肺炎、食管炎（起病年龄大于1月）
播散性或者肺外组织胞浆菌病
等孢子球虫病,引起的慢性肠道症状（持续时间>1月）
卡波西肉瘤
伯基特淋巴瘤
淋巴母细胞性淋巴瘤（或等效术语）
脑部原发淋巴瘤
Mycobacterium avium播散性的或者肺外的鸟型分枝杆菌复合群或Mycobacterium kansasii堪萨斯分枝杆菌病
Mycobacterium tuberculosis（结核分枝杆菌），任意部位，肺部，播散性或肺外
Mycobacterium（分支杆菌），其他分枝杆菌或未鉴定的分枝杆菌，播散性或肺外型
耶氏肺孢子菌肺炎
反复发生的肺炎†
进展性多灶性脑白质病
Salmonella反复发生沙门菌 败血症
脑部弓形体虫病，起病年龄在1个月龄以上
HIV导致的消耗综合征
另见疾病控制与预防中心发病率和死亡率周报(MMWR): 2014年美国修订的HIV感染监测病例定义。
* 仅限于 <6 岁的儿童
† 仅适用于成人、青少年和 ≥ 6 岁的儿童
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