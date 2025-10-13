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艾滋病相关疾病

艾滋病相关疾病

另见疾病控制与预防中心发病率和死亡率周报(MMWR): 2014年美国修订的HIV感染监测病例定义

* 仅限于 <6 岁的儿童

† 仅适用于成人、青少年和 ≥ 6 岁的儿童

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