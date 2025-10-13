虫媒病毒，沙粒病毒和丝状病毒疾病
鉴别症状
病名/病毒
病毒从属
媒介
地区分布*
发热、躯体不适、头痛、肌肉酸痛
科罗拉多蜱热
有刺呼肠孤病毒科（柯尔特病毒属）
扁虱
革蜱属
美国西部、加拿大西部
白蛉热（沙蝇热）
白蛉病毒科（白蛉病毒属）
白蛉
白蛉属
流行于地中海、巴尔干、中东、巴基斯坦、印度、中国、东非、巴拿马、巴西
委内瑞拉马脑炎
披膜病毒科（甲病毒属）
蚊子
库蚊 属
中美洲、南美洲、佛罗里达州
腹地病毒
Phenuiviridae (Phlebovirus)
蜱
美洲花蜱
美国（中西部和东部）
裂谷热†
白纤病毒科（白蛉病毒属）
蚊子
几个物种
南非、东部非洲、埃及、也门、沙特阿拉伯
布尼亚病毒科（辛布病毒）
蠓
巴拉库蠓
南美和中美洲，加勒比海
皮疹
联合
发热、躯体不适、头痛、肌肉酸痛
黄病毒科
蚊子
伊蚊属
东南亚、南亚、西非和东非、大洋洲、澳大利亚、南美和中美洲、墨西哥、加勒比地区、美国
Usutu
黄病毒科
蚊子
非洲、欧洲
黄病毒科
蚊子
伊蚊属
中美洲和南美洲、墨西哥、加勒比海、美国、非洲、太平洋岛屿、亚洲
黄病毒科
蚊子
库蚊 属
非洲、中东、欧洲南部、俄罗斯、印度、印度尼西亚、美国、加拿大南部、墨西哥、南美洲、加勒比群岛
关节痛、皮疹
联合
发热、躯体不适、头痛、肌肉酸痛
披膜病毒科（甲病毒属）
蚊子
伊蚊属
非洲、印度、巴基斯坦、关岛、东南亚、留尼旺岛、新几内亚、欧洲有限的区域、南美洲和中美洲，墨西哥、美国、尼泊尔、中国、加勒比地区、太平洋岛屿
波旁病毒
正粘病毒科（托高土病毒属）
蜱
美洲花蜱
美国（中西部和南部）
披膜病毒科（甲病毒属）
蚊子
趋血蚊属种
中美洲、加勒比地区和南美洲
罗斯河病毒
披膜病毒科（甲病毒属）
蚊子
伊蚊属，库蚊属
澳大利亚、新几内亚、所罗门群岛、萨摩亚、库克群岛
Barmah森林病毒
披膜病毒科 (甲病毒属)
蚊子
Aedes（伊蚊）属，Culex（库蚊）属
澳大利亚
辛德毕斯病毒病（Ockelbo病、Karelian热）
披膜病毒科 (甲病毒属)
蚊子
库蚊属
非洲、澳大利亚、亚洲、前苏联地区、欧洲（包括芬兰、瑞典）、大洋洲
出血热表现§
联合
发热、躯体不适、头痛、肌肉酸痛
黄病毒科
蚊子
伊蚊属
巴拿马、南美洲、非洲
黄病毒科
蚊子
伊蚊属
东南亚、南亚、西非和东非、大洋洲、加勒比地区、南美洲和中美洲、墨西哥、美国
黄病毒科
扁虱
血蜱属
印度
黄病毒科
扁虱
革蜱属
俄国
克里米亚-刚果出血热
布尼亚病毒科（内罗病毒属）
扁虱
Hyalomma（璃眼蜱）属
非洲、南欧和东欧、印度、巴基斯坦、中国、土耳其、中东、俄罗斯
汉坦病毒科(汉坦病毒属)
啮齿类动物
韩国、日本、中国、俄罗斯远东地区、巴尔干半岛
首尔病毒
汉坦病毒科 (汉坦病毒属)
啮齿类动物
几乎遍布全球，包括韩国、日本、美洲和欧洲。
普马拉病毒（流行性肾病）
汉坦病毒科 (汉坦病毒属)
啮齿类动物
斯堪的纳维亚半岛、俄罗斯、巴尔干半岛
多布拉瓦-贝尔格莱德病毒
汉坦病毒科（汉坦病毒属）
啮齿类动物
巴尔干半岛、斯洛伐克、捷克共和国、土耳其
阿穆尔病毒
汉坦病毒科（汉坦病毒属）
啮齿类动物
俄国
萨列马病毒
汉坦病毒科（汉坦病毒属）
啮齿类动物
欧洲
桑加苏病毒
汉坦病毒科（汉坦病毒属）
啮齿类动物
几内亚
马丘波病毒（玻利维亚出血热）
沙粒病毒科
啮齿类动物
玻利维亚
胡宁病毒（阿根廷出血热）
沙粒病毒科
啮齿类动物
阿根廷
瓜纳里托病毒（委内瑞拉出血热）
沙粒病毒科
啮齿类动物
委内瑞拉
沙粒病毒科
啮齿类动物
乳鼠属种
西非、包括尼日利亚
卢约病毒
沙粒病毒科
未知
赞比亚
丝状病毒科
人传人
猴
蝙蝠
津巴布韦、肯尼亚、乌干达、刚果民主共和国、南非
丝状病毒科
人传人
猴
蝙蝠
扎伊尔、苏丹、几内亚、利比里亚、塞拉利昂、刚果民主共和国、刚果共和国、加蓬、科特迪瓦、乌干达
重度发热伴血小板减少综合征病毒
布尼亚病毒科
扁虱
长角血蜱
中国、韩国、日本
非心源性肺水肿
联合
发热、躯体不适、头痛、肌肉酸痛
汉坦病毒：辛诺柏病毒、黑溪沟病毒、贝尤病毒、伊斯拉维斯塔病毒、莫农加希拉病毒、莱古纳内格拉病毒、马西埃尔病毒、阿拉拉夸拉病毒、马里帕病毒、茹基蒂巴病毒、卡斯特尔杜斯索纽斯病毒、中央普拉塔病毒、安第斯病毒、类安第斯病毒Hu39694、莱奇瓜纳斯病毒、奥兰病毒、贝尔梅霍病毒、乔克洛病毒
汉坦病毒科（汉坦病毒）
啮齿类动物
美国、加拿大、巴西、玻利维亚、巴拉圭、阿根廷、智利、巴拿马
发烧和中枢神经系统受累
东部马脑炎
披膜病毒科 (甲病毒属)
蚊子
Culex(库蚊)属，Culiseta melanura (黑尾赛蚊)
美国大西洋和墨西哥湾沿岸、加勒比海、纽约州北部、康涅狄格州、印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州西部、威斯康星州、加拿大南部、墨西哥
马达里亚加变体（原南美 EEE）
披膜病毒科 (甲病毒属)
蚊子
库蚊属，黑尾赛蚊
巴拿马、委内瑞拉、阿根廷、海地
西部马脑炎
披膜病毒科 (甲病毒属)
蚊子
库蚊 属
美国、加拿大、中美洲及南美洲
黄病毒科
蚊子
库蚊 属
非洲、中东、南欧、俄罗斯、德国、印度、印度尼西亚、美国、加拿大南部、墨西哥、南美洲、加勒比海地区
圣路易脑炎
黄病毒科
蚊子
库蚊 属
美国、加勒比海地区、巴拿马、南美洲
Usutu
黄病毒科
蚊子
非洲、欧洲
委内瑞拉马脑炎
披膜病毒科 (甲病毒属)
蚊子
库蚊 属
阿根廷、巴西、南美洲北部、巴拿马、墨西哥、佛罗里达州
拉克罗斯脑炎
Peribunyaviridae
蚊子
伊蚊属
美国、特别是中北部各州、纽约州、阿巴拉契亚各州
詹姆斯敦峡谷病毒
Peribunyaviridae
蚊子
伊蚊属
美国从落基山脉到东海岸、加拿大东南部
日本脑炎
黄病毒科
蚊子
库蚊 属
日本、韩国、中国、印度、尼泊尔、菲律宾、东南亚、俄罗斯、澳大利亚
黄病毒科
蜱
硬蜱属
加拿大东部、纽约州、罗德岛州、新英格兰州、俄亥俄州、威斯康星州、俄罗斯
墨累山谷脑炎
黄病毒科
蚊子
库蚊 属
澳大利亚、新几内亚
黄病毒科
扁虱
棘刺血蜱
印度
黄病毒科
扁虱
硬蜱属
血蜱属
欧洲、巴尔干、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦
沙粒病毒科
啮齿类动物
美洲、欧洲、澳大利亚、日本
*气候条件的变化可以通过扩大或缩小其宿主的栖息地来影响虫媒病毒的地理范围内的分布。
†裂谷热还能导致出血、脑膜脑炎和眼疾。
‡西尼罗河病毒也可导致脑炎
§首尔、普马拉、多布拉瓦和汉坦的汉坦病毒可引起肾综合征出血热。