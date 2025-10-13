暂时性尿失禁的病因
病因
注释
消化道疾病
发病机制包括膀胱或尿道的机械障碍。
常表现为急迫性或溢出性尿失禁，典型的还伴有大便失禁
泌尿生殖系统疾病
萎缩性尿道炎
萎缩性阴道炎
尿道和阴道上皮及黏膜下层变薄可以导致局部激惹和尿道阻力、长度和最大闭合压降低及黏膜屏障功能丧失。
这些疾病通常以尿急为特征，偶尔伴有烧灼性排尿困难。
异物
膀胱激惹引起痉挛
尿路感染(UTIs)
只有有症状的尿路感染能引起尿失禁。
排尿困难和尿急可使患者在到达厕所前就发生排尿。
神经精神疾病
排尿欲望或能力受损
运动能力受限
虚弱
外伤
活动限制
到达厕所的过程受阻
全身性疾病
能引起尿频、尿急、夜尿
药物或其他物质
酒精有利尿效应，还能导致镇静、谵妄或行动障碍，这些都能引起功能性尿失禁
咖啡因（如咖啡、茶、可乐和其它软饮料、可可、巧克力、和运动饮料）
α-肾上腺素能拮抗剂（如阿夫唑嗪、多沙唑嗪、哌唑嗪、坦索罗辛、特拉唑嗪）
女性膀胱颈肌和男性前列腺平滑肌松弛有时能引起压力性尿失禁
抗胆碱能药物（如抗组胺药、抗精神病药、苯托品）
膀胱收缩力受损有时能引起尿潴留和溢出性尿失禁
钙通道阻滞剂（如地尔硫䓬、硝苯地平、维拉帕米）
利尿剂（如布美他尼、呋塞米，[非噻嗪类]）
激素治疗（系统性的雌激素/孕激素联合疗法）
尿道周围结缔组织中的胶原蛋白被降解，导致尿道闭合不全。
米索前列醇
米索前列醇松弛尿道，从而可能引起压力性尿失禁。
精神药物（如抗精神病药、苯二氮䓬类药物、镇静催眠药、三环类抗抑郁药）
排尿欲望减退，且手部灵巧性和活动能力可能下降。
三环类抗抑郁药物具有抗胆碱能特性。
部分此类药物可能诱发谵妄。