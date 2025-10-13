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暂时性尿失禁的病因 

暂时性尿失禁的病因

病因

注释

消化道疾病

粪便嵌塞

发病机制包括膀胱或尿道的机械障碍。

常表现为急迫性或溢出性尿失禁，典型的还伴有大便失禁

泌尿生殖系统疾病

萎缩性尿道炎

萎缩性阴道炎

尿道和阴道上皮及黏膜下层变薄可以导致局部激惹和尿道阻力、长度和最大闭合压降低及黏膜屏障功能丧失。

这些疾病通常以尿急为特征，偶尔伴有烧灼性排尿困难

尿路结石

异物

膀胱激惹引起痉挛

尿路感染(UTIs)

只有有症状的尿路感染能引起尿失禁。

排尿困难和尿急可使患者在到达厕所前就发生排尿。

神经精神疾病

谵妄

抑郁

精神病

排尿欲望或能力受损

运动能力受限

虚弱

外伤

活动限制

到达厕所的过程受阻

全身性疾病

多种疾病导致的尿量过多（例如，治疗不充分的精氨酸加压素缺乏症糖尿病

能引起尿频、尿急、夜尿

药物或其他物质

酒精

酒精有利尿效应，还能导致镇静、谵妄或行动障碍，这些都能引起功能性尿失禁

咖啡因（如咖啡、茶、可乐和其它软饮料、可可、巧克力、和运动饮料）

尿量产生和排出增加，导致多尿尿频、尿急和夜尿

α-肾上腺素能拮抗剂（如阿夫唑嗪、多沙唑嗪、哌唑嗪、坦索罗辛、特拉唑嗪）

女性膀胱颈肌和男性前列腺平滑肌松弛有时能引起压力性尿失禁

抗胆碱能药物（如抗组胺药、抗精神病药、苯托品）

膀胱收缩力受损有时能引起尿潴留和溢出性尿失禁

这些药物同样能引起谵妄便秘粪便嵌塞

钙通道阻滞剂（如地尔硫䓬、硝苯地平、维拉帕米）

逼尿肌收缩力减弱有时引起尿潴留和溢出性尿失禁、因外周水肿导致的夜尿、便秘粪便嵌塞

利尿剂（如布美他尼、呋塞米，[非噻嗪类]）

尿量产生和排出增加，导致多尿尿频、尿急和夜尿

激素治疗（系统性的雌激素/孕激素联合疗法）

尿道周围结缔组织中的胶原蛋白被降解，导致尿道闭合不全。

米索前列醇

米索前列醇松弛尿道，从而可能引起压力性尿失禁。

阿片类

阿片类药物引起尿潴留便秘粪便嵌顿、镇静和谵妄

精神药物（如抗精神病药、苯二氮䓬类药物、镇静催眠药、三环类抗抑郁药）

排尿欲望减退，且手部灵巧性和活动能力可能下降。

三环类抗抑郁药物具有抗胆碱能特性。

部分此类药物可能诱发谵妄

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