skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

原发性免疫缺陷病特征性的临床表现

原发性免疫缺陷病特征性的临床表现

年龄组（岁）

表现*

疾病状态

< 6个月

腹泻，发育不良

威胁生命的感染（如肺炎、败血症、脑膜炎）

严重联合性免疫缺陷

斑丘疹，脾肿大

严重联合免疫缺陷发生移植物抗宿主反应（如：通过胎盘传递的T细胞引起）

低钙抽搐，先天性心脏病，伴低耳位的特殊面容，发育延迟

DiGeorge综合征

反复化脓性感染，败血症

C3缺陷

眼皮肤白化病，神经系统改变，淋巴结肿大

Chédiak-Higashi综合征

发绀，先天性心脏病，中位肝

先天性无脾

脐带脱落延迟，白细胞增多，牙周炎，伤口愈合不佳

白细胞黏附分子缺陷

脓肿，淋巴结肿大，胃窦梗阻，肺炎，骨髓炎

慢性肉芽肿性疾病

反复皮肤、肺、关节和内脏葡萄球菌脓肿；肺气囊；粗糙的脸部特征；瘙痒性皮炎

高IgE综合征

慢性牙龈炎，反复口腔溃疡和皮肤感染，严重粒细胞减少

严重的先天性粒细胞减少症

消化道出血（如便血），湿疹

Wiskott-Aldrich综合征

6个月至5岁

口服脊髓灰质炎糖丸后麻痹

X连锁无丙种球蛋白血症

严重急进性传染性单核细胞增多症

X连锁淋巴增殖综合征

持续口腔念珠菌感染，甲营养不良，内分泌异常（如甲状旁腺功能减退，艾迪生病）

慢性皮肤粘膜念珠菌病

>5岁（包括成人）

共济失调，反复鼻窦和肺部感染，神经系统退行性变，毛细血管扩张

共济失调性毛细血管扩张

反复 Neisseria 脑膜炎

C5，C6，C7或C8缺陷

反复鼻窦和肺部感染，营养吸收不良，脾肿大，自身免疫性疾病，消化道结节性淋巴组织增生，贾第鞭毛虫病，淋巴间质性肺炎，支气管扩张

常见变异型免疫缺陷

进展性皮肌炎伴有慢性埃可病毒性脑炎

X连锁无丙种球蛋白血症

*除感染外。

Adapted from Stiehm, ER, Conley ME: Immunodeficiency diseases: General considerations, in Immunodeficiency Disease in Infants and Children, ed 5, edited by ER Stiehm.Philadelphia, WB Saunders Company, 2004.

*除感染外。

Adapted from Stiehm, ER, Conley ME: Immunodeficiency diseases: General considerations, in Immunodeficiency Disease in Infants and Children, ed 5, edited by ER Stiehm.Philadelphia, WB Saunders Company, 2004.

在这些主题中