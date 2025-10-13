原发性免疫缺陷病特征性的临床表现
年龄组（岁）
表现*
疾病状态
< 6个月
腹泻，发育不良
威胁生命的感染（如肺炎、败血症、脑膜炎）
斑丘疹，脾肿大
严重联合免疫缺陷发生移植物抗宿主反应（如：通过胎盘传递的T细胞引起）
低钙抽搐，先天性心脏病，伴低耳位的特殊面容，发育延迟
反复化脓性感染，败血症
C3缺陷
眼皮肤白化病，神经系统改变，淋巴结肿大
发绀，先天性心脏病，中位肝
先天性无脾
脐带脱落延迟，白细胞增多，牙周炎，伤口愈合不佳
脓肿，淋巴结肿大，胃窦梗阻，肺炎，骨髓炎
反复皮肤、肺、关节和内脏葡萄球菌脓肿；肺气囊；粗糙的脸部特征；瘙痒性皮炎
慢性牙龈炎，反复口腔溃疡和皮肤感染，严重粒细胞减少
严重的先天性粒细胞减少症
消化道出血（如便血），湿疹
6个月至5岁
口服脊髓灰质炎糖丸后麻痹
严重急进性传染性单核细胞增多症
持续口腔念珠菌感染，甲营养不良，内分泌异常（如甲状旁腺功能减退，艾迪生病）
>5岁（包括成人）
共济失调，反复鼻窦和肺部感染，神经系统退行性变，毛细血管扩张
反复 Neisseria 脑膜炎
C5，C6，C7或C8缺陷
反复鼻窦和肺部感染，营养吸收不良，脾肿大，自身免疫性疾病，消化道结节性淋巴组织增生，贾第鞭毛虫病，淋巴间质性肺炎，支气管扩张
进展性皮肌炎伴有慢性埃可病毒性脑炎
X连锁无丙种球蛋白血症
*除感染外。
Adapted from Stiehm, ER, Conley ME: Immunodeficiency diseases: General considerations, in Immunodeficiency Disease in Infants and Children, ed 5, edited by ER Stiehm.Philadelphia, WB Saunders Company, 2004.