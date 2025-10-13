治疗疱疹病毒感染的药物
药物
活性
适应症
不良反应
阿昔洛韦
对HSV-1，HSV-2，VZV和EBV有活性
对CMV活性不高
口服或静脉给药：当需要较高的血药浓度时采用静脉给药，如单纯疱疹性脑炎
口服：少见
静脉注射: 极少数情况下，由于阿昔洛韦晶体在肾小管中沉淀而导致肾毒性（主要是静脉注射）；肾功能衰竭患者，神经系统毒性；对于免疫功能低下的患者，TTP/HUS
西多福韦
体外抑制多种病毒，包括：HSV-1、HSV-2、VZV、CMV、EBV、KSHV、腺病毒、HPV、痘病毒和人多瘤病毒（JC病毒和BK病毒）
IV: 一般用于CMV感染治疗，但由于肾毒性较强，使用较少
玻璃体腔内注射： 适用于CMV视网膜炎
严重肾毒性（伴有蛋白尿、糖尿和碳酸氢盐消耗的范可尼综合征）
泛昔洛韦（喷昔洛韦的前药）
它的抗病毒谱与阿昔洛韦类似，对阿昔洛韦耐药的病毒也对泛昔洛韦耐药
口服： 对于口腔疱疹和生殖器疱疹以及带状疱疹，与阿昔洛韦一样有效；口服后比阿昔洛韦更具生物利用度（这在理论上对VZV感染很重要）
不常见
膦甲酸
对 EBV、KSHV、人类疱疹病毒 6、阿昔洛韦敏感和耐药的 HSV 和 VZV 以及更昔洛韦敏感和耐药的 CMV 具有活性
静脉或玻璃体内注射:治疗或延缓CMV视网膜炎进展的疗效与更昔洛韦相似
如果在没有充分水合作用的情况下给予膦甲酸，多达三分之一的患者会出现肾毒性、电解质失衡、生殖器溃疡（停药后可逆转）
更昔洛韦
对所有疱疹病毒（包括 CMV）的体外活性，但对阿昔洛韦有抗性的 HSV 毒株也对更昔洛韦有交叉抗性
CMV治疗首选药物
静脉制剂最常用
玻璃体腔内注射： 适用于CMV视网膜炎
口服：生物利用度仅6％～9％；需要12粒/天，限制了使用
骨髓抑制，尤其是中性粒细胞减少，有时需要对症治疗*
Idoxuridine（美国不再提供）
对HSV-1，HSV-2，VZV，痘苗病毒以及CMV有抗病毒活性
局部给药：由于全身不良反应较大，多用于局部眼科治疗单纯疱疹性角结膜炎
刺激、疼痛、畏光、瘙痒、眼睑炎症或水肿
很少有过敏反应
莱特莫韦
对 CMV 具有活性
静脉注射或口服：骨髓移植和肾移植患者的巨细胞病毒预防
可出现恶心、呕吐、腹泻、外周水肿、咳嗽、头痛、乏力、腹痛；并可能发生药物相互作用（如环孢素、他克莫司和西罗莫司血药浓度升高，以及伏立康唑血药浓度降低）。
马立巴韦
对 CMV 具有活性
口服： 用于治疗难治性巨细胞病毒病
味觉障碍、腹泻、恶心、呕吐
喷昔洛韦
对HSV-1，HSV-2，VZV和EBV有抗病毒活性
局部（乳膏）：用于治疗成人复发性口唇疱疹
红斑
三氟尿苷
对HSV-1和HSV-2有抗病毒活性
局部：眼科治疗由 HSV-1 和 HSV-2 引起的原发性角结膜炎和复发性角膜炎或溃疡
全身应用可能导致骨髓抑制
眼刺痛，眼睑水肿
点状角膜炎和过敏反应少见
伐昔洛韦（阿昔洛韦的前药）
抗病毒谱与阿昔洛韦相近
口服:生物利用度是阿昔洛韦的3～5倍
与阿昔洛韦相似
在严重的HIV感染者和移植物受体中使用较目前推荐剂量更高的剂量可能发生TTP-HUS†
缬更昔洛韦（更昔洛韦的前药）
与更昔洛韦相似
口服： 生物利用度高于更昔洛韦
与更昔洛韦相似
阿糖腺苷（腺嘌呤阿糖苷，ara-A）
单纯疱疹病毒感染
由于神经毒性不再使用静脉制剂
眼科局部用药：治疗由HSV-1和HSV-2引起的急性角结膜炎和再发性角膜炎
表面点状角膜炎导致的流泪、烦躁、疼痛和畏光
*严重中性粒细胞减少（中性粒细胞< 500/mcL）可能需要以下之一：
†晚期艾滋病患者和移植受者应慎用伐昔洛韦。
CMV=巨细胞病毒；EBV=EB病毒；HPV=人类乳头状瘤病毒；HSV=单纯疱疹病毒；KSHV=卡波西肉瘤相关疱疹病毒；TTP/HUS=血栓性血小板减少性紫癜和溶血尿毒综合征；VZV=水痘-带状疱疹病毒。