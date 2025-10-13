耳痛的一些原因
病因
提示性的发现*
诊断方法
中耳
急性咽鼓管阻塞
通常是轻度不适，常被描述为饱胀感
咕噜咕噜、噼啪作响或爆裂声，伴或不伴鼻塞，尤其是在打哈欠或吞咽时
鼓膜不红，但活动性下降或出现回缩。
单侧传导性听力损失
病史和体格检查
有时听力图
疼痛严重；
有压力快速变化病史（例如，航空旅行、潜水）；
鼓膜或鼓膜后出血
病史和体格检查
如果报告听力损失，进行听力图检查
近期中耳炎史；
可能会有耳漏、红肿和耳后乳突骨压痛或波动感
病史和体格检查
增强CT
显著疼痛，常伴上呼吸道感染症状；
鼓膜膨隆
儿童常见；
鼓膜穿孔后出现耳漏
由于鼓膜后方积液，几乎总是出现可感知的听力损失
有时会失去鼓膜的“光反射”或颜色；然而，这两者在排除中耳炎方面既不敏感也不特异。
病史和体格检查
有时听力图
外耳
耳镜下可见
仅病史和体格检查
通常有清理耳道史；
耳镜可见耳道损伤
仅病史和体格检查
耳痒、耳痛（慢性外耳道炎时以痒为主，仅轻度疼痛）；
通常有游泳史或进水史；
有时可见恶臭耳漏、
耳道红肿，可见脓性分泌物。
鼓膜正常，但如果存在耳道水肿，通常不可见
病史和体格检查
如果怀疑坏死性外耳炎，则进行颞骨CT扫描
非耳源性病因†
癌（鼻咽、扁桃体、舌根、喉）
慢性不适；
通常有长期吸烟或饮酒史；
可有中耳渗出，颈淋巴结肿大；
老年人常见
增强MRI；
可见病灶活检
感染（扁桃体，扁桃体周围脓肿）
吞咽疼痛；
可见咽部红斑
如形成脓肿则出现膨隆
病史和体格检查
有时需要进行链球菌培养
偏头痛
偏头痛病史、耳镜检查和体格检查正常
由典型偏头痛诱因加重的症状（例如，压力，睡眠不足）
仅病史和体格检查
随机，短暂的，严重的，刺痛样
病史和体格检查
MRI排除神经的血管压迫
关节运动时疼痛加重；颞下颌关节运动不协调
仅病史和体格检查
*某种程度的传导性听力损失常见于许多中耳和外耳疾病。
† 共同特征为耳部检查正常。
CT = 计算机断层扫描; MRI = 磁共振成像; TM = 鼓膜; TMJ = 颞下颌关节; URI = 上呼吸道感染.