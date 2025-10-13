胸腔积液的一些病因a
病因b
注释
漏出液
双侧81％；右侧12%；左侧7% c
左心室衰竭使间质液体增加，液体穿过脏层胸膜，进入胸膜腔
肝硬化腹水 （肝源性胸腔积液）
右侧70%；左侧15%；双侧15% d
腹水通过膈肌的缺陷处进入胸腔
临床上有明显腹水的病人中约5%可发生
肾病综合征（或其他低白蛋白血症）
通常为双侧，常见于肺底
血管内胶体渗透压降低以及血容量过多引起胸腔漏出液
伴有其他部位或全身水肿
尿液从腹膜后进入胸腔产生尿液胸
缩窄性 心包炎
左侧和右侧静脉内静水压升高
有些病例伴严重的全身水肿和腹水，机制与肝源性胸腔积液相似
机制与肝源性胸腔积液相似
胸腔积液性质与透析液相似
全身毛细血管渗漏综合征
少见
伴全身水肿和心包积液
甲减粘液性水肿
如果升高的静脉压导致同时出现心包积液，则常为漏出液；如仅有胸腔积液，可为漏出液或渗出液
胸腔负压升高
渗出液
肺炎（肺炎旁胸腔积液）
可能为无并发症（非明确感染）、有并发症（如形成分隔或小腔）或化脓性（脓胸）。
需行胸腔穿刺予以鉴别
胸腔积液生化检查通常显示LDH非常高（例如，>900 U/L [15 µkat/L]）和葡萄糖降低。
恶性肿瘤
肺癌、乳腺癌、淋巴瘤最常见；但任何肿瘤转移到胸膜都可出现胸腔积液
胸痛为典型的钝痛
约40%的患者出现胸腔积液e：
几乎总是渗出性的；通常是出血性的f
当呼吸困难与胸腔积液量不成比例时，应怀疑肺栓塞
病毒感染
胸水通常少量，伴或不伴实质渗出
全身症状而不是肺部症状为主
左侧少量积液很常见，但10%的患者积液量较多g
早期（＜30天）积液为血性含嗜酸性粒细胞
晚期（＞30天）积液清亮且以淋巴细胞为主；可能复发
胸腔积液通常为单侧或有肺实质浸润的同侧
胸水是由对结核菌蛋白的超敏反应引起
胸腔积液结核培养阳性率为45% h。
通常，胸腔积液葡萄糖水平低于血清葡萄糖（处于正常值下限附近）
发生在1%～3%的病人i
患者有广泛的肺实质结节病且常伴有胸外结节病。
许多胸膜肉芽肿患者没有胸腔积液
胸腔积液以淋巴细胞为主
膈下脓肿
引起反应性肺底积液
胸腔积液以中性粒细胞为主
pH和葡萄糖正常
胸腔积液可由多种因素引起：肺炎（肺炎旁），包括Pneumocystis jirovecii（耶氏肺孢子菌）肺炎；其他机会性感染；结核；肺卡波西肉瘤
典型者为老年男性，有类风湿结节和致畸形的关节炎
需和肺炎旁胸腔积液鉴别（两者均可表现为低葡萄糖、低pH值和高乳酸脱氢酶）
系统性红斑狼疮（SLE）
可为SLE的首发表现
常见于药物诱发的系统性红斑狼疮
诊断应通过血液而非胸腔积液的血清学检查
药物
许多药物，最著名的是溴隐亭、丹曲林、呋喃妥因、白介素-2（用于治疗肾细胞癌和黑色素瘤）、酪氨酸激酶抑制剂（例如达沙替尼）、胺碘酮和美西麦角
卵巢过度刺激综合征
该综合征是人绒毛膜促性腺激素（hCG）诱导排卵的并发症，偶见于氯米芬诱导排卵时。
hCG注射7～14天后出现胸腔积液
右侧或双侧
急性期：约35%出现积液，其中约半数呈单侧j
因炎症性渗出液经横膈转运以及横膈炎症引起
慢性：胰腺假性囊肿的窦道经横膈到达胸膜腔
以胸部症状而不是腹部症状为主
病人有肿瘤样恶病质表现
上腔静脉综合征
由肿瘤或中心静脉导管内血栓阻塞胸腔静脉和淋巴回流引起
可能为渗出液或乳糜胸
病人极危重
属急症
发病和死亡是由纵隔和胸膜腔的感染引起
良性石棉性胸腔积液
初次接触后数十年才出现渗出
通常无症状
有反复发作和自愈的倾向
排除诊断；必须排除 间皮瘤
良性卵巢肿瘤（Meigs综合征）
机制与肝源性胸腔积液相似
部分合并腹水和胸腔积液的卵巢肿瘤患者可能需要手术。
诊断本病需肿瘤切除后胸水和腹水消失
黄甲综合征
胸腔积液、淋巴水肿、黄甲三联征；症状出现可间隔数十年
胸腔积液蛋白含量相对较高而乳酸脱氢酶含量低
胸腔积液易复发
无胸膜炎性胸痛
漏出性或渗出性
陷闭肺
伴纤维素增生的密闭腔隙使胸腔负压升高
可能是渗出液或交界性渗出液
需透析的肾衰竭
积液高达20%k
漏出性或渗出性
常有症状
排除性诊断
a 病因按照大致发病率顺序从高到低排列
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hCG = 人绒毛膜促性腺激素; IV = 静脉注射; LDH = 乳酸脱氢酶。