肛门瘙痒的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
肛门直肠疾病
脓性分泌物
直肠疼痛（有时）和/或腹部疼痛（经常）
有时瘘口有流出物
有时腹泻
肛门镜检查、乙状结肠镜或结肠镜检查
痔疮（内痔或外痔）
合并内痔时表现为出血（便纸上或便池内少量血液）
合并外痔时表现为肛门疼痛性肿块
临床评估
常采用肛门镜或乙状结肠镜
感染
细菌感染（抓伤导致继发性感染）
炎症抓伤区域
临床评估
肛周皮疹
临床评估
有时检查皮肤碎屑
一般见于儿童
有时见于多名家庭成员
采用透明胶纸粘拭肛周皮肤，在显微镜下检查蛲虫卵(参见蛲虫诊断）
瘙痒剧烈，夜间为甚
身体其他部位也可能出现瘙痒
受感染的区域可能出现粉红色、细微、略高于皮面的线状或丘疹状隆起（隧道）。
临床评估
皮屑检查
皮肤病
伴瘙痒、红色、渗出、硬皮皮疹
临床评估
鳞屑或结痂病变
活检
典型银屑病斑块
有时皮肤其他部位见斑块
临床评估
肛门上小组织瓣
临床评估
药物
抗生素
目前或近期抗生素的应用
尝试回避
食物和膳食补充剂
啤酒、咖啡因、巧克力、辣椒、奶制品、坚果、西红柿制品、柑橘类水果、调味剂或维生素C片
仅摄入物质后才出现症状
尝试回避
与卫生相关问题
患者自述过度出汗，特别着紧身和/或合成材料衣物时
尝试减少出汗（如，穿着宽松纯棉内衣，经常更换内衣）
清洗肛门部位时过于细致或粗暴
清洁不充分
患者描述采用不恰当清洁方式
改变清洁方式
皮肤刺激物
局部麻醉剂、药膏、肥皂和卫生湿巾
患者自述采用可能刺激性或致敏性物质
尝试回避