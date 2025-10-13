维生素的来源、功能及影响
营养素
主要来源
功能
缺乏和中毒对机体的影响
生的绿叶蔬菜、水果、内脏（如肝）、强化谷物和面包
红细胞成熟
嘌呤、嘧啶和蛋氨酸合成
胎儿神经系统发育
缺乏表现: 巨幼细胞性贫血、神经管出生缺陷、意识模糊
（食物来源：）肝脏、红肉、鱼类、禽类、豆类、全谷物或强化谷物及面包
氧化还原反应
糖类和细胞代谢
缺乏: 糙皮病（皮炎、舌炎、胃肠道及中枢神经系统功能障碍）
毒性： 面红
核黄素（维生素B2）
牛奶、奶酪、肝脏、肉类、鸡蛋、强化谷类食品
糖和蛋白质代谢诸多方面
维持黏膜完整性
缺乏:唇干裂、口角炎、角膜血管化
硫胺素（维生素B1）
全麦、肉类（特别是猪肉和肝脏）、强化谷类食品、坚果、豆荚、土豆
碳水化合物、脂肪、氨基酸、葡萄糖和酒精的代谢
中枢和外周神经系统功能
心肌功能
缺乏: 脚气病（外周神经病变、心力衰竭），Wernicke-Korsakoff综合征
维生素A （视黄醇）
作为天然维生素: 鱼肝油、肝脏、蛋黄、黄油、维生素A强化奶制品
作为维生素原类胡萝卜素的来源：深绿色与黄色蔬菜、胡萝卜、黄 / 橙色水果
视紫红质合成（视网膜中的一种感光色素）
上皮完整性
溶酶体稳定性
糖蛋白合成
缺乏表现:夜盲症、毛囊周围角化过度、干眼病、角膜软化症、幼儿发病率与死亡率升高
毒性表现: 头痛、皮肤脱屑、肝脾大、骨增厚、颅内高压、视乳头水肿、高钙血症
维生素B6族（吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺）
内脏（如肝）、全麦谷类、鱼、豆类
氮代谢许多方面（如转氨基、卟啉和亚铁血红素的合成、色氨酸向烟酸的转化）
核酸生物合成
（参与）脂肪酸、脂质与氨基酸代谢
缺乏表现： 癫痫发作、贫血、神经病变、脂溢性皮炎
中毒:外周神经病变
维生素B12（钴胺素）
肉类（特别是牛肉、猪肉和肝脏等内脏）、家禽、鸡蛋、强化谷物、牛奶及奶制品、蛤、牡蛎、鲭鱼、鲑鱼
红细胞成熟、神经功能、DNA合成、髓鞘合成及修复
缺乏表现： 巨幼细胞性贫血、神经功能缺损（意识模糊、感觉异常、共济失调）
维生素C（抗坏血酸）
柑橘类水果、番茄、土豆、椰菜、草莓、甜椒
胶原合成
骨骼及血管健康
肉碱、激素和氨基酸合成
创口愈合
缺乏: 坏血病（出血、牙齿松动、牙龈炎和骨骼损害）
维生素D （胆钙化醇， 麦角钙化醇）
（食物来源：）皮肤接受紫外线 B 直接照射（主要来源）、强化乳制品（主要膳食来源）、鱼肝油、高脂鱼类、肝脏
钙、磷吸收
（参与）骨骼矿化与修复
肾小管重吸收钙
胰岛素与甲状腺功能调节、免疫功能改善、降低自身免疫病风险
缺乏:佝偻病（有时伴有手足抽搐），骨软化
中毒:高钙血症、厌食、肾衰、钙化灶
维生素E 族（alpha-生育酚，其他生育酚）
植物油、坚果
细胞内抗氧化剂
清除生物膜中的自由基
缺乏: 红细胞溶血，神经缺陷
中毒: 出血倾向
维生素K 族（叶绿醌，甲基萘醌）
绿叶蔬菜（特别是羽衣甘蓝、菠菜和色拉用绿叶蔬菜），黄豆、植物油
新生儿期过后的胃肠道细菌
参与凝血素、其他凝血因子和骨蛋白的合成
缺乏表现: 因凝血酶原及其他凝血因子缺乏导致的出血、骨量减少