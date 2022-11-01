维生素A缺乏症可因摄入不足、脂肪吸收障碍或肝脏疾病引起。 维生素A缺乏可以影响机体的免疫功能和造血功能，并导致皮疹和典型的眼部症状（如干眼病和夜盲症）。诊断依据典型的眼部表现和维生素A检测水平低下。治疗可以口服维生素A，症状严重或存在吸收障碍时改为静脉给药。

维生素A是构成视紫红质所必需的，视紫红质是视网膜中的一种感光色素（见表维生素的来源、功能和作用）。维生素A 帮助维持上皮组织，对溶酶体的稳定性和糖蛋白合成很重要。

天然维生素的饮食来源包括: 鱼肝油、肝脏、蛋黄、黄油、维生素A强化奶制品。绿叶蔬菜和黄色蔬菜、胡萝卜、深色或颜色鲜艳的水果中所含的beta-胡萝卜素和其他类胡萝卜素可以转换成 维生素A。 蔬菜中的类胡萝卜素经脂类（如食用油）烹调和匀化后吸收更好。通常情况下，肝脏储存人体80％至90％的 维生素A。机体将维生素A释放入血，后者与前白蛋白和视黄醇结合蛋白相结合。

由于诸如胡萝卜素这样的维生素A前体较天然维生素Ａ的活性低，因此目前使用视黄醇活性当量（RAE）进行计算。1mcg视黄醇相当于3.33U维生素A。

合成型类维生素A（视黄醇衍生物）越来越多地被应用于皮肤病学。β-胡萝卜素和类维生素A对某些上皮癌是否有保护作用正在研究当中。 然而，补充beta-胡萝卜素可能会增加某些癌症发生风险。

参见 维生素概述

维生素A缺乏症的病因 原发性维生素A缺乏症通常因 长期的膳食摄入不足 常见于南亚和东亚地区，因为那里的主食是缺乏beta-胡萝卜素的大米。在食物不安全率高的国家，原发性缺乏导致的干眼症是幼儿失明的常见原因。 继发 维生素A缺乏症可能是由于 维生素前体A类胡萝卜素的生物活性下降。

影响维生素Ａ吸收、储存和转运的干扰因素 吸收障碍常见于乳糜泻,、 囊性纤维化、 胰腺功能不全、十二指肠旁路、慢性 腹泻、 胆管堵塞、贾第虫病以及肝硬化。维生素A缺乏症在长期的蛋白质-热量营养不良中很常见，这不仅因为饮食的缺乏，还因为 维生素A的储存和运输有缺陷。

维生素A缺乏的症状和体征 干眼症 图片 Image courtesy of the Nutrition Program via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 维生素A缺乏的早期症状是眼睛的暗适应能力受损，可能导致夜盲症。干眼症（几乎是病理性眼病）是由于眼睛角质化而引起的。它包括干燥（干燥症）和结膜、角膜增厚。在暴露的球结膜上形成由上皮碎片和分泌物组成的表面泡沫斑块（Bitot斑点）。在严重缺乏时，眼角膜变得浑浊，进而糜烂，最终导致结构破坏（角膜软化）。 皮肤、呼吸道、消化道和泌尿道的黏膜也可发生角质化。可能导致皮肤干燥，结垢、毛囊增厚以及呼吸道感染。 免疫力普遍受损。 患者年龄越小， 维生素A 缺乏引起的损伤越严重。发育迟缓和感染在儿童中很常见。患有严重维生素A缺乏症的儿童死亡率可超过50％。

维生素A缺乏症的诊断 血清视黄醇水平检测，临床表现，以及对维生素Ａ治疗的效果。 眼部的特异性表现有助于维生素A缺乏症的诊断。 暗适应能力下降也可见于其他疾病，如：锌缺乏症、色素性视网膜炎、严重的屈光不正、白内障、糖尿病性视网膜病。如果暗视野功能障碍，还可用暗点测量法和视网膜电流描记法来检测 维生素A 缺乏症是否为病因。 血清视黄醇水平测定正常范围是28-86 mcg/dL（1-3 mcmol/L）。但是，由于肝脏中含有大量的维生素A，因此只有在病情加重后，水平才会降低。此外，在急性感染期间，视黄醇水平也会下降，同时还伴有视黄醇结合蛋白和甲状腺素转运蛋白（也称作前白蛋白）的短期间下降。 维生素A的治疗性试验有助于明确诊断。

维生素A缺乏症的预防 膳食应包含深色绿叶蔬菜、深色或有色水果（如木瓜和橘子）、胡萝卜以及黄色蔬菜（如葫芦和南瓜）。维生素A强化的牛奶和谷物、肝脏、蛋黄以及鱼肝油对预防维生素A缺乏症非常有益。类胡萝卜素与脂肪同食有利于吸收。如果疑有牛奶过敏，在给予婴儿配方奶喂养时注意提供适宜的维生素A。 在食物不安全率高的国家，建议所有1至5岁儿童每6个月口服200,000单位（60,000视黄醇活性当量[RAE]）的预防性维生素A棕榈酸酯油补充剂；<6个月的婴儿一次性服用50,000单位（15,000RAE ），6至12个月婴儿一次性服用100, 000单位（30,000 RAE ）。