维生素A缺乏症可因摄入不足、脂肪吸收障碍或肝脏疾病引起。 维生素A缺乏可以影响机体的免疫功能和造血功能，并导致皮疹和典型的眼部症状（如干眼病和夜盲症）。诊断依据典型的眼部表现和维生素A检测水平低下。治疗可以口服维生素A，症状严重或存在吸收障碍时改为静脉给药。
维生素A是构成视紫红质所必需的，视紫红质是视网膜中的一种感光色素（见表维生素的来源、功能和作用）。维生素A 帮助维持上皮组织，对溶酶体的稳定性和糖蛋白合成很重要。
天然维生素的饮食来源包括: 鱼肝油、肝脏、蛋黄、黄油、维生素A强化奶制品。绿叶蔬菜和黄色蔬菜、胡萝卜、深色或颜色鲜艳的水果中所含的beta-胡萝卜素和其他类胡萝卜素可以转换成 维生素A。 蔬菜中的类胡萝卜素经脂类（如食用油）烹调和匀化后吸收更好。通常情况下，肝脏储存人体80％至90％的 维生素A。机体将维生素A释放入血，后者与前白蛋白和视黄醇结合蛋白相结合。
由于诸如胡萝卜素这样的维生素A前体较天然维生素Ａ的活性低，因此目前使用视黄醇活性当量（RAE）进行计算。1mcg视黄醇相当于3.33U维生素A。
合成型类维生素A（视黄醇衍生物）越来越多地被应用于皮肤病学。β-胡萝卜素和类维生素A对某些上皮癌是否有保护作用正在研究当中。 然而，补充beta-胡萝卜素可能会增加某些癌症发生风险。
参见 维生素概述
维生素A缺乏症的病因
维生素A缺乏的症状和体征
Image courtesy of the Nutrition Program via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
维生素A缺乏的早期症状是眼睛的暗适应能力受损，可能导致夜盲症。干眼症（几乎是病理性眼病）是由于眼睛角质化而引起的。它包括干燥（干燥症）和结膜、角膜增厚。在暴露的球结膜上形成由上皮碎片和分泌物组成的表面泡沫斑块（Bitot斑点）。在严重缺乏时，眼角膜变得浑浊，进而糜烂，最终导致结构破坏（角膜软化）。
皮肤、呼吸道、消化道和泌尿道的黏膜也可发生角质化。可能导致皮肤干燥，结垢、毛囊增厚以及呼吸道感染。
免疫力普遍受损。
患者年龄越小， 维生素A 缺乏引起的损伤越严重。发育迟缓和感染在儿童中很常见。患有严重维生素A缺乏症的儿童死亡率可超过50％。
维生素A缺乏症的诊断
血清视黄醇水平检测，临床表现，以及对维生素Ａ治疗的效果。
眼部的特异性表现有助于维生素A缺乏症的诊断。 暗适应能力下降也可见于其他疾病，如：锌缺乏症、色素性视网膜炎、严重的屈光不正、白内障、糖尿病性视网膜病。如果暗视野功能障碍，还可用暗点测量法和视网膜电流描记法来检测 维生素A 缺乏症是否为病因。
血清视黄醇水平测定正常范围是28-86 mcg/dL（1-3 mcmol/L）。但是，由于肝脏中含有大量的维生素A，因此只有在病情加重后，水平才会降低。此外，在急性感染期间，视黄醇水平也会下降，同时还伴有视黄醇结合蛋白和甲状腺素转运蛋白（也称作前白蛋白）的短期间下降。
维生素A的治疗性试验有助于明确诊断。
维生素A缺乏症的预防
膳食应包含深色绿叶蔬菜、深色或有色水果（如木瓜和橘子）、胡萝卜以及黄色蔬菜（如葫芦和南瓜）。维生素A强化的牛奶和谷物、肝脏、蛋黄以及鱼肝油对预防维生素A缺乏症非常有益。类胡萝卜素与脂肪同食有利于吸收。如果疑有牛奶过敏，在给予婴儿配方奶喂养时注意提供适宜的维生素A。
在食物不安全率高的国家，建议所有1至5岁儿童每6个月口服200,000单位（60,000视黄醇活性当量[RAE]）的预防性维生素A棕榈酸酯油补充剂；<6个月的婴儿一次性服用50,000单位（15,000RAE ），6至12个月婴儿一次性服用100, 000单位（30,000 RAE ）。
维生素A缺乏症的治疗
维生素A
对摄入不足性维生素Ａ缺乏，常用口服维生素A棕榈油剂进行治疗，剂量为60,000U，每天一次，连用2天，随后以4,500U口服，每天一次。如果出现呕吐、吸收不良或干眼症是可能的，< 6个月的婴儿剂量为50,000单位 ，6至12个月的婴儿为100,000单位， >12个月的儿童和成人应给予200,000单位/剂，连续2天，第三剂在至少2周后给予。类似的治疗方法和剂量建议也用于伴有合并症的麻疹患儿。
维生素A缺乏是重症麻疹的危险因素；服用维生素A可以缩短病程，并可能降低症状的严重程度和死亡风险。建议所有麻疹患儿每隔24小时口服2次维生素A（小于12个月的婴儿100,000 U剂量，12个月以上的幼儿200,000 U剂量）（参见 WHO: Measles Fact Sheet）。
对于HIV阳性孕母的新生儿，应该在出生后48小时内给予50,000IU（15,000 RAE）的维生素Ａ。必须避免长期大剂量的使用，特别对于婴儿，因为可能会引起维生素A中毒。
对孕妇或哺乳期妇女，预防或治疗剂量不应超过10,000 U（3,000 RAE）/天，以免对胎儿或婴儿产生损害。
关键点
维生素A 缺乏症通常因摄入不足造成，主要发生在以不含beta胡萝卜素的大米为主食的地区。也可能由于吸收障碍，或者在储存和运输期间维生素A活性丢失而导致。
眼部表现包括夜视能力受损（早期），结膜角化和角膜软化。
在严重缺乏的儿童中，生长迟缓和感染的风险增加。
诊断依据典型的眼部表现和视黄醇水平低下。
使用维生素A棕榈油剂治疗