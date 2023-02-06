额颞叶痴呆（FTD）为累及额叶与颞叶的散发或遗传的痴呆，包括Pick病在内。

（参见谵妄与痴呆的概述和痴呆。）

痴呆是慢性、全身性、通常是不可逆性的认知功能衰退。额颞叶痴呆占痴呆的10%。发病年龄通常较阿尔兹海默病年轻（55-65岁）。FTDs男女发病率相同。

Pick病用来描述FTD的病理变化，包括严重萎缩、神经元丢失、胶质增生和含有包涵体（Pick小体）的异常神经元（Pick细胞）。

约有一半的FTDs为遗传性，大多数突变涉及染色体17q21-22，导致微管结合tau蛋白异常。因此，FTDs常被认为是tau蛋白病。由于核上性麻痹和皮质基底节变性与额颞叶痴呆有相同的病理表现及tau蛋白基因异常，一些专家把三者归为一类。症状、基因突变和病理改变并不总是相符。例如，相同的基因突变在一个家庭成员身上表现为额颞叶痴呆，而另一个表现为皮质基底节变性。

痴呆不应与谵妄混为一谈，尽管二者的认知功能均受损。以下有助于鉴别：

痴呆 主要影响记忆，通常是由脑内解剖结构变化导致，起病慢，通常不可逆。

谵妄主要影响关注，通常由急性疾病或药物毒性（有时危及生命）导致，往往是可逆的。

还有用于帮助区分谵妄与痴呆的其他特征(见表谵妄与痴呆的区别)。

额颞叶痴呆的症状和体征 一般而言，额颞叶痴呆比阿尔兹海默病对人格、行为和语言功能（语法和流利性）的影响更大，对记忆影响较小。抽象思维和注意（保持和转移）受损，反应无序。定向力保留，但回忆信息能力受损。运动功能大多保留。患者计划任务能力下降，尽管其视觉空间立体及构象能力影响较少。 晚期出现额叶释放体征(如握持反射、寻觅反射、吸吮反射、掌颏反射及眉间征—[病理反射]），但其他痴呆也可出现。 有些病人可发展为运动神经元病，全身肌萎缩、无力、肌纤维颤动、延髓麻痹（如吞咽、发声和咀嚼困难），吸入性肺炎的风险升高，可能导致早亡。 额颞叶痴呆有不同的类型，这取决于大脑的哪一部分受到影响。 行为（额叶）变异型额颞叶痴呆 因为眶底额叶受累造成社会行为和人格改变。 患者变得易冲动，失去社会禁忌（如他们可能在商店行窃），不重视个人卫生。可能出现耐力下降（注意受损）、懒惰和思维僵化。 有些患者有Klüver-Bucy综合征，即情绪迟钝、性欲亢奋、把任何看见的东西塞进嘴里（如，暴食症、吸吮和咂嘴），还有视觉失认。 病人可逐渐出现重复和固定的行为，如每日前往同一地方。病人可能无意识地随地捡起或玩弄各种物体，称为利用行为。 言语逐渐减少，出现言语模仿、言语重复（即不适当的反应重复），最终变为缄默。 原发性进展性失语 由于不对称的（左侧为甚）的颞叶前外侧部萎缩，造成言语功能下降，海马功能和记忆相对保存。大多数患者出现找词困难。 注意（如记忆广度）可能严重受损。很多病人出现失语，语言失流畅和理解困难，言语犹豫和构音障碍也普遍存在。在一些病人，可能仅有失语的症状且持续长达≥10年，而另一些病人则在数年内全面认知衰退。 语义性痴呆是原发性进展性痴呆的一种。如大脑左侧半球病变严重，则字词理解能力进行性下降。言语流畅但失去意义（如以类属物或相关物来代替特定物体的名称）。如右侧半球受损较重，则出现进行性的命名性失语，即不能命名物体及人面失认症，后者即不能认出熟悉之人的面孔。他们不能记住地形上的关系。一些语义性失语的病人可同时合并阿尔兹海默病。

额颞叶痴呆的诊断 与其他痴呆诊断相似

附加的临床评估，以区分其他类型痴呆 一般痴呆诊断要求包括以下所有： 认知或行为（神经心理）症状，干扰工作能力或日常活动。

这些症状代表日常功能水平降低。

不能由谵妄或其他精神疾病解释。 额颞叶痴呆的诊断依据典型的临床表现（如社会抑制功能解除或语言功能受损，而记忆相对无损）。 如其他痴呆一样行认知评估。评估包括从患者和熟人的病史采集以及床旁 精神状态检查，或行 全面神经心理测试。 CT和MRI可明确局部或全脑的萎缩，并排除其他痴呆的病因(脑肿瘤、脓肿和脑卒中)。额颞叶痴呆的特征是脑的重度萎缩，有时额颞叶的脑回薄如纸样。然而，直到晚期FTD才可能出现MRI或CT改变。因此，FTDs和阿尔茨海默病通常可以更容易地通过临床标准区分。例如，与阿尔兹海默病不同，原发性进展性痴呆患者记忆和视空间功能相对保留，语法和语句流利性受损。 用氟-18（18F）标记的脱氧葡萄糖（氟脱氧葡萄糖或FDG）的正电子发射断层扫描(PET)通过显示低代谢区域的位置差别，有助于区分阿尔兹海默病和FTD。阿尔茨海默病中，这些区域位于后部颞顶联系皮层和后扣带回皮层；FTD中，则位于前部区域，包括额叶、前部颞叶皮层和前扣带回皮层。

额颞叶痴呆的治疗 支持性治疗 额颞叶痴呆没有特效的治疗方法。治疗一般为支持性。 例如，环境应明亮、愉快和熟悉，应强化定向（如在房间放置钟表和日历）。 采取措施确保病人安全（如将信号监测系统用于游荡病人）。 对症治疗。