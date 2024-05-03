握住斜面脊椎针，斜面朝向患者的右侧或左侧（即，对于侧卧位的患者，面朝上）确保针的锋利部分穿过硬脑膜的纵向纤维之间而不是切穿它们。可以用一只手握住针头，但用两只手握住针头可以更好地控制患者移动或抽搐。

将针头指向脐部，向头侧倾斜大约 15° ，并以大约 2 到 3 毫米的小增量将其推进。当针头刺入黄韧带（进入硬膜外腔）时，有时当针头刺入硬脑膜（进入蛛网膜下腔）时，可能会出现突破感。在儿童中，这种突破感通常不那么明显。在到达蛛网膜下腔之前，通常需要将针头推进其大部分长度。在针增量前进之间移除管心针以检查 CSF 流量（表明进入蛛网膜下腔）；在继续推进针之前重新插入管心针。

如果针碰到骨头，将其撤回皮下水平，将其指向更靠头的位置，然后重新插入。确保针头指向椎管，而不是偏向一侧。

如果血液在深度插入时返回，则针头可能已进入脊髓腹侧的静脉丛。 以连续的小步（例如 1 毫米）撤回针头，检查每一步是否有 CSF 返回。