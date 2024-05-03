在腰椎穿刺 (LP) 中，将针插入腰部蛛网膜下腔以收集脑脊液 (CSF) 用于实验室测试、测量 CSF 压力，有时还用于鞘内注射诊断或治疗药物。
当难以触诊标志物时（例如，由于肥胖），放射科医生可以通过荧光透视引导进行腰椎穿刺。如果设备和人员可用，超声检查也可用于识别标志物，并在不太常见的情况下实时指导针头放置。然而，在教学中心之外，超声检查仍然不常用。
腰椎穿刺指征
诊断指示*
疑似中枢神经系统炎症疾病，包括 多发性硬化症 （或其他中枢神经系统脱髓鞘疾病，如 NMO 或 MOGAD）、自身免疫性脑炎（例如抗 NMDAR 脑炎）以及 结节病
疑似自发蛛网膜下腔出血，未通过神经影像学诊断或无法立即进行神经影像学检查
疑似特发性颅内压增高
疑似颅内低压
其他中枢神经系统疾病，包括吉兰-巴雷综合征, 软脑膜转移（癌性脑膜炎），遗传代谢性脑病
为脊髓造影提供不透射线的造影剂
* 提前决定您需要从腰椎穿刺获得哪些信息以及您需要下达哪些检测医嘱。在开始该操作之前，请与临床实验室确认任何特殊检测要求。
治疗适应症
降低特发性颅内高压的颅内压
鞘内给药（如脊髓或硬膜外麻醉、鞘内化疗）
腰椎穿刺的禁忌症
绝对禁忌证
进针部位或附近疑似感染（如蜂窝织炎、脓肿）：如果可能，使用其他未感染部位。涉及枕下（脑池）或颈椎（C1-C2）入路，并且总是在透视引导下进行。
相对禁忌证
怀疑颅内肿块（如肿瘤、脑脓肿或血液）导致颅内压升高，可诱发经小脑幕或小脑疝气* 腰椎穿刺后。 如果有提示性发现（例如，局灶性神经功能缺损、精神状态改变、视乳头水肿、 疝气的迹象)，腰椎穿刺前做CT或MRI。（但是，CT 或 MRI 不能总是预测脑疝形成的风险。）
凝血功能障碍 （例如，国际标准化比率 [INR] >1.5，包括治疗性抗凝；血小板减少症 [< 50,000/mcL, 50 × 109/L]，或病理性增加活化部分凝血活酶时间），这可能导致腰椎穿刺引起的脊髓血肿：考虑在手术前纠正。†
心肺功能不全或呼吸窘迫，腰椎穿刺时卧位会加剧这种情况
插入部位的解剖异常（如脊柱融合、椎板切除术、先天性异常）
尚未证明在腰椎穿刺后菌血症易患脑膜炎，因此不是禁忌症。
* 当腰椎穿刺被推迟时，立即开始治疗疑似 急性细菌性脑膜炎 或者 蛛网膜下腔出血患者。对于脑膜炎，也应立即进行血培养。
†治疗性抗凝（例如，对于肺栓塞）会增加腰椎穿刺出血的风险，但如果逆转抗凝，必须权衡血栓形成的风险增加（如, 卒中）。 如果时间允许，请与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转。
腰椎穿刺并发症
腰椎穿刺设备
许多中心都提供预先包装好的腰椎穿刺套件。 如果没有，必要的设备包括以下内容：
无菌手套、长袍、面罩和帽子
无菌铺巾和/或毛巾
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、酒精湿巾）
无菌纱布（例如，10 cm × 10 cm [4" × 4"] 方格）
局部麻醉剂（含肾上腺素的1～2％利多卡因）、25G和20G穿刺针、10mL注射器）
局部麻醉剂（儿童标准）：无针利多卡因气体注射装置、利多卡因-肾上腺素-丁卡因 (LET) 凝胶或利多卡因-丙胺卡因乳膏
带管心针的脊髓针：切割针（斜尖）或非切割（无创伤）针*（铅笔尖）； 20 或 22* 规格；成人9厘米，儿童6厘米，婴儿4厘米
用于实验室研究的 4 个 CSF 收集管（标记为 1 到 4）；如果需要大量 CSF 收集（例如 30 至 40 mL）或需要额外的特殊测试，则需要额外的管子。 可能需要收集大量 30 至 40 毫升的脑脊液 慢性脑膜炎 （例如， 结核的 或者 真菌性脑膜炎) 或癌性脑膜炎被怀疑。如果计划使用大容量 LP 来诊断正常压力脑积水，则可能还需要额外的管子（足以容纳 30 至 40 mL CSF）。
压力计和旋塞阀；可选，短延长管
粘性绷带
* 使用非切割针（铅笔尖）,切割针（斜面针）和较小口径（即 22 号）针可降低腰椎穿刺后头痛的风险。
对于超声引导：
带有高频线阵探头的床边超声设备
腰椎穿刺的其他注意事项
如有需要，抽血测血糖与脑脊液葡萄糖比较；可同时采集寡克隆条带的血液。
儿童和焦虑的成人可能需要短期镇静（例如，使用丙泊酚或芬太尼和/或咪达唑仑）。
尽管超声引导可以在某些情况下提高成功率并降低并发症发生率（1)，在急诊医学中常规使用超声来定位解剖标志尚未被证明具有这些好处（2）。
参考文献
1.Soni NJ, Franco-Sadud R, Schnobrich D, et al: Ultrasound guidance for lumbar puncture.Neurol Clin Practice 6(4):358-368, 2016.doi: 10.1212/CPJ.0000000000000265
2.Peterson MA, Pisupati D, Heyming TW, et al: Ultrasound for routine lumbar puncture.Acad Emerg Med 21(2):130-136, 2014.doi: 10.1111/acem.12305
腰椎穿刺的相关解剖
所需进针点为L3-L4或L4-L5间隙；因此针的插入点在脊髓水平以下。
L4 的棘突位于髂后上嵴顶部之间的一条假想线上。
由于脊髓结束于大约 T12-L1，因此理论上腰椎穿刺可以在 L2 高度进行，而不会造成脊髓损伤的风险。
在中线插入 （最常见的方法），脊柱穿刺针首先穿过椎体棘突之间的棘上韧带和棘间韧带，然后到达黄韧带。
横向插入（例如，在中线皮肤插入点的外侧和尾部各 1 厘米）绕过中线韧带，可能有助于韧带钙化和硬化的老年患者的腰椎穿刺。
黄韧带是厚的结缔组织，当针穿过它时，可能（也可能不会）产生明显的突破感。
然后，针头穿过硬膜外腔（脂肪组织和椎体内静脉丛），然后可能会再次刺穿硬脑膜（并同时穿过相邻的蛛网膜下腔膜）进入蛛网膜下腔（CSF 腔）。请注意，在许多情况下无法欣赏“pop”。
儿童或婴儿的纤维组织对穿刺的阻力很小，当针穿过黄韧带或硬脑膜时，可能无法触发突破感。
腰椎穿刺的体位
目标是弯曲腰椎以扩大椎间隙。患者可以侧卧位或坐位。侧卧位通常是首选，如果需要 CSF 测压，应使用侧卧位。坐位对于躺着时难以触诊身体标志的患者（如肥胖患者）有帮助；对于婴儿来说，坐位是首选姿势。
侧卧位： 患者以胎儿姿势侧卧，臀部尽可能弯曲。确保骨盆、背部和肩部与床垂直。如果需要，在头下放一个枕头，使头部与脊柱对齐，并在膝盖之间保持舒适。助手可以帮助患者尽可能地蜷缩起来。在开始之前，请在靠近患者的位置采取舒适的姿势。
坐姿： 患者坐在床沿，双脚放在凳子或椅子上弯曲臀部，身体前倾，头肩靠在床头柜上。
对于婴儿，助手从前面握住手臂和腿，让婴儿保持坐在床上的胎儿姿势。头部也需要支撑，以防止因颈部弯曲而窒息。
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腰椎穿刺的分步描述
确定并准备穿刺部位
将患者置于适当位置，必要时使用助手。
临床确定进针部位：触诊腰椎棘突，ji最接近髂后上嵴顶部假想线的那个；最近的棘突通常是 L4（女性有时是 L3）。穿刺部位是该棘突尾部的凹陷（即，在 L4 过程的 L3-L4 间隙中）。用皮肤标记笔标记该穿刺位点。虽然 L3-L4 间隙是通常的针刺部位，但 L4-L5 或 L2-L3 间隙是可以接受的。
对于儿童，应用局部皮肤麻醉剂并留出时间使其生效。
采用一系列直径约 20 厘米的扩大同心圆方式，用消毒液擦拭穿刺部位。
让消毒液至少干燥 1 分钟。 如果使用碘或氯己定，请用酒精擦拭以防止致病微生物被脊髓针引入蛛网膜下腔。
将无菌设备放在无菌设备托盘上，并盖上无菌布巾。
戴上无菌手套。 如果您有任何呼吸道症状，请戴上口罩。如果有隔离程序，请穿ge'li'yi、戴口罩和帽子。
组装压力计、旋塞阀和短连接管。 短连接管允许一些自由运动，有助于防止连接装置的意外移动（例如，如果患者意外移动）将针移出。
确保旋塞和脊髓针和管心针平稳工作。
在该部位周围放置无菌铺巾。
使用 25 号针头在进针部位注射一团麻醉剂，然后沿着预期的进针路径在软组织中更深地麻醉。
插入脊椎针
无论何时进针或退针，都将管心针完全固定在脊髓针中。
握住斜面脊椎针，斜面朝向患者的右侧或左侧（即，对于侧卧位的患者，面朝上）确保针的锋利部分穿过硬脑膜的纵向纤维之间而不是切穿它们。可以用一只手握住针头，但用两只手握住针头可以更好地控制患者移动或抽搐。
触诊髂嵴和棘突以再次确认插入部位。
将针头指向脐部，向头侧倾斜大约 15° ，并以大约 2 到 3 毫米的小增量将其推进。当针头刺入黄韧带（进入硬膜外腔）时，有时当针头刺入硬脑膜（进入蛛网膜下腔）时，可能会出现突破感。在儿童中，这种突破感通常不那么明显。在到达蛛网膜下腔之前，通常需要将针头推进其大部分长度。在针增量前进之间移除管心针以检查 CSF 流量（表明进入蛛网膜下腔）；在继续推进针之前重新插入管心针。
如果针碰到骨头，将其撤回皮下水平，将其指向更靠头的位置，然后重新插入。确保针头指向椎管，而不是偏向一侧。
如果血液在深度插入时返回，则针头可能已进入脊髓腹侧的静脉丛。 以连续的小步（例如 1 毫米）撤回针头，检查每一步是否有 CSF 返回。
针尖有时会被神经根或其他组织阻塞。如果尽管似乎成功穿透了蛛网膜下腔但仍未获得 CSF，请将针头旋转 90° 并重新检查。
一旦到达蛛网膜下腔，重新插入管心针，不要进一步推进针头。
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腰椎穿刺
腰椎穿刺是在患者处于侧卧位并将腰椎穿刺针插入 L3-L4 间隙的情况下进行的。
测量脑脊液压力
通常进行测压，但如果患者病情危重，则可以省略，对于坐位患者，应省略，因为这些测量不可靠。
从脊髓针中取出管心针。
将组装好的压力计/旋塞阀/延长管连接到针头上。
用脊椎针保持压力计水平。
打开旋塞。
CSF 将在压力计管中上升到代表开放xing CSF 压力的高度，该压力可在管上的标记上读取。脑脊液柱的半月形平面应随呼吸轻微波动。液柱的正常高度（脑脊液压力）为 7 至 18 厘米。
如果压力较低，指导患者逐渐将髋关节和膝关节处的腿伸直一点，以改善脑脊液流动。如果呼吸压力没有变化，特别是在压力较低的情况下，将针旋转 90° 以缓解可能被神经阻塞或针未完全进入蛛网膜下腔的情况。
收集脑脊液
切勿吸出脑脊液。
如果已完成 CSF 测压，则将 CSF 从压力计排入第一个收集管。压力计排空后，取下压力计。
按照数字顺序，让大约 1 到 2 mL 的 CSF 分别滴入 4 zhi收集管中。更大量的样本（高达 30 至 40 mL）可能对某些测试有用，例如检测抗酸杆菌、真菌（例如， 新型隐球菌、 粗球孢子菌)，或癌性脑膜炎。
第 1 根和第 3 根试管用于细胞计数和分类，以便在有红细胞的情况下进行计数比较。（从第 1 管到第 3 管的红细胞计数急剧下降与外伤性穿刺一致。）
做其他测试，包括蛋白质和葡萄糖水平、寡克隆带（如果需要）和微生物学测试，从第 2 管开始，如有必要，从第 1 和/或第 3 管剩余的 CSF 中进行。
考虑冷冻第 4 管，以防以后需要进行额外的、意外的研究。与实验室核实，看看它可以保存样品多长时间，如果需要，请他们将样品保存更长时间。
结束操作
将管心针重新插入针中，注意不要完全插入。（由于神经可能会漂移到针头开口处，因此完全插入针芯可能会剪断神经组织。）
轻轻地拔出针头。
涂上粘性敷料。
腰椎穿刺术后护理
腰椎穿刺后无需卧床休息，卧床并不会降低腰椎穿刺后头痛的发生率；但卧床仍然有助于治疗腰椎穿刺后头痛。
有人建议增加口服液体摄入量来治疗手术后头痛，但在对照试验中无效。咖啡因可能有助于预防术后头痛，但由于其利尿作用，这也是增加液体摄入量的另一个原因。
指导患者警惕持续或恶化的背痛（可能在腰椎穿刺后数天发生），这需要及时评估以排除或血肿。
腰椎穿刺的警告和常见错误
确保患者的臀部、背部和肩部与床保持精确垂直。
使用侧卧位时，保持患者紧紧蜷缩的胎位。
确保将针头指向中线（不要向一侧倾斜）并稍微向头侧。
这些错误使进入椎管变得困难。此外，
不要在没有重新插入管心针的情况下拔出针头。
如果没有进入椎管，不要试图通过将针尖移到一侧或另一侧来重新定位针头；这会损坏组织。相反，在改变插入的角度和方向之前，将针头抽回近皮肤表面（即，脊柱韧带的外侧）。
腰椎穿刺的技巧和提示
在侧卧位进行手术之前，请舒适地靠近患者就座。
建议用双手握住针头以获得更好的控制。
避免将腰椎穿刺针插入皮肤感染或纹身皮肤，因为存在引入感染的风险，或者纹身墨水可能进入脑脊液并引起刺激或毒性的理论上的可能性。如有必要，使用相邻的间隙或用手术刀在纹身表皮上做一个小切口，然后将针头穿过切口。
在针穿过皮肤并进入棘韧带后，在进一步插入之前重新检查患者的对齐方式（臀部垂直于床）和针的方向（垂直于脊柱）。
将完全插入的针头旋转 90°（使斜面朝向头侧）可促进脑脊液流动。如果要这样做，需将针头旋转回平行位置，然后再取出针头，以避免撕裂硬膜纤维。
在腰椎穿刺之前（例如，最多 30 分钟）抽血测量葡萄糖水平，以便可以准确地将水平与脑脊液葡萄糖水平进行比较。有了这个时间，血清和脑脊液寡克隆带也可以进行比较。
如果在卧位腰穿不成功，可以尝试坐位，这可能会成功，因为增加了脊柱屈曲和椎间隙开放。