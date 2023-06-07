DNA的变异可以是自发的或是由于细胞受损（例如射线，诱变剂，病毒），一些变异可通过细胞自身的修复机制来纠正。另一部分未被修复的变异可传递至后续复制的细胞，这种情况产生的变异称为突变。然而仅在性细胞受累时可将这种突变传递给子代。突变对于某个个体或家庭可以是独一的。大部分突变是少见的。

多态性 从突变开始。 它们是通过足够的繁育或其他机制在人群中普遍存在的DNA变异（流行率 ≥ 1％）。大多数的多态性是稳定的，没有显著表型改变。 一个常见的例子是人类血型（A、B、AB和O）。

突变（包括多态性）包含DNA的随机改变。很多对细胞功能的影响较小。有些突变可改变细胞的功能，通常是有害的，有些对细胞是致死的。对细胞功能产生有害改变的例子如突变产生或激活致癌基因或改变了抑癌基因从而导致肿瘤（参见分子异常）。极少数情况下，细胞功能的改变可产生生存优势，这些突变很有可能被继续传递，导致镰状细胞贫血的突变可抵抗疟疾感染，在疟疾流行且经常致死的地区这一防御作用就是一种生存优势，然而，通过引起镰状细胞病的症状和并发症，突变通常在纯合状态下也会产生有害影响。

何时及在何种类型的细胞中产生突变可解释某些异常的遗传模式。常染色体显性遗传病患者的双亲，通常一方或双方都是患者。然而某些常染色体显性遗传的疾病可为新发（患者的双亲可以是正常的表型）。举例来说，大约80％的 软骨发育不全性侏儒症患者没有侏儒家族史，为新发（de novo）突变。大多数人发病机制是在胚胎早期自发的突变。因此其他的子代没有发生这种疾病增加的风险。 然而其中一些人发病是由于他们双亲的生殖细胞中出现突变（如表型正常的双亲带有常染色体显性基因）。如果是这种情况，其他子代遗传这种突变的风险增加。