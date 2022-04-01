儿童的沟通可以因为发音，听力，言语，语言或几者组合的问题而发生障碍。诊断涉及到每个功能的评估。

超过10%的儿童存在沟通障碍。一种功能的障碍可能会影响另一种功能。例如，听力障碍损害发音调节，并可能导致发音障碍。中耳炎引起的听力损失可以干扰语言发育。所有沟通障碍，包括语音障碍，都可能干扰学业成绩和社会关系。

语音障碍 超过6％的适龄儿童都有发音问题，最常见的是声音嘶哑。其原因往往是慢性说话过多和/或说话太大声。最常见的相应解剖异常是声带结节。其他喉部病变或内分泌异常也可能导致该症状。听力损失可通过影响感受音量大小的能力，从而影响调节声音的力量的能力。小结通常予言语治疗即可恢复，极少数需手术治疗。

听力障碍 听力障碍的讨论，见 see page 儿童听力障碍。

言语障碍 约5％进入一年级的孩子有言语障碍。对于言语障碍，言语产生受影响。言语障碍包括如下： 鼻音过度的发音质量：鼻音通常由于腭裂或其他结构异常，导致咽壁软腭的正常闭合受阻所致（腭咽闭合不全）。

口吃：发育性口吃，结巴的一般形式，通常开始于2岁~5岁之间，男孩中更为常见。口吃病因是未知的，但常见家庭聚集性。神经系统疾病（如中风、脑外伤）也可能导致口吃。

构音障碍：大多数儿童关节紊乱没有检测到的生理原因继发性构音障碍可导致神经系统紊乱，损害肌肉的神经支配或协调。因为吞咽的肌肉通常也受到影响，构音障碍被发现之前，可能注意到吞咽困难。 听力障碍和结构异常（例如，舌，唇或腭）也可影响构音。 语言治疗对原发性语言障碍有帮助。对于患有能够导致腭咽关闭不全疾病的儿童，一般需要手术治疗以及语言治疗。

诊断 如果孩子有沟通障碍（例如，在第一个生日前不能说至少两个字），父母应该寻求医疗帮助。 评估应包括神经系统和耳鼻喉检查。 评估听力和语言。 如果怀疑有声音障碍（如声音嘶哑、声音嘶哑），应考虑进行喉镜检查。