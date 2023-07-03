新生儿持续性肺动脉高压

新生儿持续性肺动脉高压是指肺动脉小动脉持续收缩或逆转，导致肺血流量严重减少，心房和/或导管水平从右向左分流。症状和体征包括呼吸急促、吸凹、严重缺氧和发绀，且对氧疗无反应。诊断根据病史、体格检查、胸片和氧疗的反应。治疗包括氧疗，高频通气，一氧化氮，和压力和/或正性肌力药；如果其他治疗失败，则进行体外膜氧合。

(参见围产期呼吸系统疾病概述。）

出生的过程中新生儿生理上发生巨大的变化，有时在宫内正常的胎儿出生时也可能出现问题。鉴于这个缘故，在分娩过程中，应有具备新生儿复苏技能的人员在场。孕龄和生长参数有助于确定新生儿病变的风险。

大多数新生儿持续性肺动脉高压 (PPHN) 发生在足月儿或过期产儿中。

PPHN的病理生理学 无论是什么原因，肺动脉阻力升高导致小肺动脉和小动脉壁的异常平滑肌发育和肥大，以及通过动脉导管或卵圆孔从右到左分流，导致顽固性全身性低氧血症。肺循环和体循环的压力增高，导致心脏负荷升高。其结果是右心的扩张，三尖瓣反流，和右心衰竭。

PPHN的症状和体征 症状和体征包括呼吸急促、吸凹、严重缺氧发绀，吸氧效果差。 经由动脉导管未闭的右向左分流出现差异性发绀，右肱动脉血氧含量大于降主动脉，这样可与紫绀相区别（下肢的血O2饱和度较右上肢低≥ 5%）。

PPHN的诊断 对氧疗无反应的黄疸

心脏超声检查

胸片识别潜在疾病 新生儿持续性肺动脉高压的诊断，应怀疑任何近期新生儿动脉低氧血症，发绀，或两者兼有，特别是一个具有暗示的历史，其氧饱和度并没有改善与使用100%氧气。 超声心动图可确诊肺动脉高压的存在，同时可排除先天性心脏病。 应进行血液培养，因为产前感染可能是新生儿持续肺动脉高压的原因之一。 在x线片上，肺野可能是正常的，也可能由于潜在的病变而发生改变（例如，胎粪吸入综合征、新生儿肺炎、先天性膈疝）。x线片影像的异常可能很难与细菌性肺炎区别开来。

PPHN的治疗 吸氧以扩张肺血管，改善氧合

机械通气支持

吸入一氧化氮

需要体外膜肺氧合

循环支持

纠正代谢性和/或呼吸性酸中毒 治疗的目标是消除产生肺血管收缩的因素并治疗潜在的病症。 氧气是一种强烈的肺血管扩张剂，及时开始氧疗以防止病情进一步恶化。可经由气囊、面罩或机械通气供氧。肺泡的机械性扩张有助血管舒张。FIO2 最初应为 1，但一旦有肺血管阻力下降的证据，可向下滴定以将 PaO2 维持在 50 至 90 mm Hg 之间，以尽量减少肺损伤。一旦PaO2稳定，调低FiO2开始撤离呼吸机，其调节从极小的幅度开始，每次降低2%～3%，以后FiO2和呼吸机压力交替降低，目的是避免任何大的变化。因为突然降低PaO2 可导致肺动脉再次发生收缩。高频振荡通气在肺气胀的同时扩张并通气，同时应考虑患有肺不张和通气/灌注（V/Q）不匹配的潜在肺部疾病的婴儿可能加重新生儿持续性肺动脉高压的低氧血症。 氧合指数（平均气道压力[cm H2O] ×吸入氧气的百分比[FiO2] × 100/PaO2）用于评估疾病严重程度并确定干预时间（特别是 用于吸入一氧化氮[氧合指数15至25]和体外膜氧合[ECMO-氧合指数> 35-40]。 吸入一氧化氮使内皮平滑肌松弛，扩张肺动脉，增加肺血流量，并在多达一半的患者中迅速改善氧合。开始剂量为20ppm，以后视疗效逐步下调。 ECMO可用于已尽最大努力给予呼吸支持的严重呼吸衰竭新生儿，严重呼吸衰竭定义为氧合指数仍>35～40。 必须保持正常液体，电解质，葡萄糖和钙水平。婴儿应该置于热中性的环境中，并且投入抗菌素治疗可能存在的败血症，直至血培养结果明确。作为循环支持的一部分，可能需要正性肌力药物和升压药物。

PPHN的预后 总体死亡率为10％~60％，与潜在疾病相关。但是，25％的幸存者表现出发育迟缓，听觉障碍，功能障碍或两者兼而有之。存活患儿约1/3有发育迟缓、听力缺陷及其他功能缺陷，致残率与其他重病患儿接近。