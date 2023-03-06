（参见肝脏结构和功能和新生儿高胆红素血症。）

网状内皮细胞清除循环中衰老或破坏的红细胞，然后转变成胆红素（1g血红蛋白产生35mg胆红素）。这些胆红素与白蛋白结合通过循环转送到肝脏，并转移至肝细胞内。葡萄糖醛酸转移酶使胆红素与尿核苷二磷酸葡萄糖醛酸（UDPGA）结合形成胆红素双葡萄糖醛酸酯（结合胆红素），主动分泌进入胆道。

胆红素双葡萄糖醛酸酯进入胃肠道的胎粪中，但不能排出体外，这是因为胎儿不能正常排出大便。 存在于胎儿小肠上皮细胞刷状缘的beta-葡萄糖醛酸酶释放入肠腔，使胆红素葡萄糖醛酸酯重新分解；游离（非结合）胆红素随后从小肠肠腔内重吸收，并重新进入胎儿循环。

胎儿胆红素从血循环中清除是通过胎盘顺浓度梯度差转送至母亲血循环。然后经母亲的肝脏结合和清除的。

出生时，胎盘连接终止，尽管新生儿肝脏继续吸收、结合胆红素并将其排泄到胆汁中，从而在粪便中清除，但新生儿缺乏适当的肠道细菌，无法在肠道中将胆红素氧化为尿胆原；因此，未改变的胆红素保留在粪便中，呈现典型的亮黄色。 新生儿消化道（类似于胎儿）含有beta-葡萄糖醛酸酶，使部分胆红素重新分解。

喂养产生的胃结肠反射，能使胆红素在被重新分解和重吸收之前通过大便排出。但是对于许多新生儿，未结合胆红素可被重吸收，并从肠道重新进入循环（胆红素的肠肝循环），这于生理性高胆红素血症和黄疸有关。新生儿红细胞压积增加和红细胞寿命缩短会导致胆红素产生增加，也会导致生理性高胆红素血症。