许多医疗机构都会有因精神症状或行为问题而就诊的患者，包括初级护理中心和急救中心。精神症状可能为新近出现，也可能是原有精神障碍的延续。许多精神症状可能与躯体状况有关或是躯体疾病的直接表现。评估方法的选择取决于精神症状已属于紧急情况还是只需在定期随访病程中记录的症状波动。对急诊患者，医生可能不得不更关注患者的直接病史、症状以及行为表现，以便制定诊疗意见。对定期临床随访的患者需要进行更加彻底的评估。
常规的精神科评估包括总的躯体疾病史、精神疾病史以及精神检查。 (参见 the American Psychiatric Association’s Psychiatric Evaluation of Adults Quick Reference Guide, 3rd Edition and American Psychiatric Association: Practice guideline for the psychiatric evaluation of adults.)
病史
医生必须判断患者是否能够提供病史，患者是否愿意以及是否能够对提问进行连贯的回答。 如果患者无法做到，则需家属、照料者或其他成员提供信息（比如警察）。即使患者能够很好地交流，重要的家庭成员、朋友或者同事也可能提供被患者遗漏的信息。如果是医疗不需要的信息，则不要侵犯患者的隐私。通过这样的方式尽快回顾并记录先前的精神科诊断、治疗和患者对治疗的依从情况。
采用封闭式提问（遵循刻板的系统回顾）进行快速访谈往往会阻碍患者揭示相关信息。在追述病史时采用开放式提问，让患者能用自己的语言描述情况；并用类似的时间让患者描述相关的社会环境及情感反应。
访谈应该首先探索是什么原因（或者愿望）促使患者来精神科就诊（如不想要的或令人不快的想法，不希望出现的行为），包括症状如何影响患者以及如何妨碍患者的社会、职业以及人际交往的功能。然后通过回顾患者的重大生活事件——既往和现在的事件——以便对患者的人格有更深入的了解 (见表 首次精神科评估中应涉及的项目)。还回顾了精神病学、医学、社会和发展史。
对于和精神疾病史并没有直接关系的其他症状进行系统回顾也是非常重要的。只关注目前的症状，而忽略过去的病史和其他症状，可能会导致做出错误的初步诊断（从而建议错误的治疗），并漏诊其他精神病或医学合并症。例如，抑郁表现的患者不询问其躁狂发作病史可能导致诊断抑郁症的错误诊断而非双相障碍。对系统和既往病史的审查应包括有关新的或最近的身体症状、诊断以及当前药物和治疗的问题，以识别潜在的 精神症状的生理原因 （例如，COVID-19 可能导致焦虑或抑郁）。
首次精神科评估中应涉及的项目
部位
要素
精神疾病史
已知诊断
相关的既往史（如精神病症状，躁狂发作）
既往治疗，包括药物和住院情况
躯体疾病史
已知的疾病和慢性疾病
新发身体症状
目前用药和处理
社会经历
受教育程度和教育经历（如等级，影响其升学的困难）
婚姻史，包括历次婚姻的质量和稳定性或重要的亲密关系
职业史，包括工作的稳定性和工作能力
违法情况，是否被拘捕或拘禁
居住情况（如独居，与家人同住，住大家庭，住棚户区或流浪）
社会生活方式（如与朋友和家人互动的频率和数量）
家族史
已知的诊断，包括精神疾病
对既往不良事件的反应
离婚、失业、朋友或亲属的死亡、疾病、其他挫折、退步或者丧失
驾驶时的行为（例如，愤怒、攻击性、暴力）
个人史
家庭组成，童年时期的家庭氛围
学校时期的行为方式
不同家庭和社会角色的处理
性的适应和经历
物质使用的当前和过去历史
是否有酒精、药物和烟草的使用或滥用
自伤或伤人的潜在风险
自杀想法、计划和企图
自杀企图和使用手段
伤人的企图
表现的人格特征可能暗示出适应性（例如，对经验的开放性、责任心）或适应不良（例如，以自我为中心、依赖性、对挫折的耐受性差）的特征，并可能显示出所使用的应对机制。 访谈时可发现强迫观念（不需要的以及令人苦恼的想法和冲动）、强迫行为（控制不住去做多余的重复的并且有一定目的性的行为）及妄想（固执的错误信念，尽管有证据表明shi'shi相反），并可判断内心的痛苦是否通过躯体症状（如头痛、腹痛）、精神症状（如恐惧行为、抑郁）或社会行为（如退缩、反叛）来表达。同时也应该询问患者对精神科治疗（包括药物治疗和心理治疗）的态度，以便于这些信息都能整合进入治疗计划。
访谈者应该判断是否因为躯体疾病或对疾病的治疗引起或加重了精神症状 (见 精神症状的医学评估)。 许多躯体疾病不仅对精神状态有直接作用（如各种综合征和脑病），还能够引起巨大的心理应激，要求机体调动应对机制来承受应激相关压力。许多有严重躯体疾病的患者都会有适应不良的经历，而那些有潜在精神疾病的患者会变的不稳定。
在访谈时进行观察也能为判断患者的精神障碍或躯体疾病提供依据。肢体语言能够为鉴别患者否认的态度或情感提供判断依据。例如我们可以观察否认焦虑的患者是否坐立不安、来回踱步？否认抑郁的患者是否看上去十分悲伤？患者的总体外观也能够提供线索。例如，患者看上去整洁得体吗？患者脸上显现出兴奋还是消沉的神情？
精神检查
精神检查是通过观察和提问来评估大脑功能水平的几个方面，包括
言语
表情
感知和思维
认知功能
精神检查中的某些部分可以通过简要标准化筛查问卷来评估，包括定向能力和记忆力的评估。 此类标准化评估可在常规办公室访问期间用于帮助筛查患者；这种筛查有助于确定最重要的症状，并为衡量治疗反应提供基线。 然而筛查问卷不能代替更全面、细致的 精神检查。
总体印象可以通过一些非语言的线索来判断。 例如，患者的外观可以帮助确定他们是否
无法照顾自己（比如，他们看起来营养不良、衣冠不整，穿着不合时宜，或有明显的体臭）
无法或不愿意遵守社会规范（例如，他们穿着不合社会规范的衣服）
曾使用药物或试图自我伤害（例如，他们身上有酒味、伤疤表明静脉吸毒或自残）
言语可以通过观察语言的自发性、句法结构、语速和语量来进行评估。抑郁症患者说话可能很慢很轻，而躁狂症患者说话时可能语速很快且声音洪亮。构音困难或 失语可能提示器质性因素所致精神状态改变，例如头部外伤、中风、脑部肿瘤或多发性硬化等。
情感表达可以通过要求患者描述他们的感受来进行评估。要注意患者的语气、姿态、手势和面部表情。 应评估情绪（患者报告的情绪状态）和情感（访问者观察到的患者情绪状态表达）。 应该注意其影响及程度（如完全影响vs部分影响）以及对和思维的协调性（例如，讨论悲剧事件时的病人在微笑）。
思维和感知能够通过与患者访谈中交流的内容和方式来进行评估。异常可能发生在以下所有情况：
医生还应该评估患者的思维是否连贯、是否有目的导向性、是否有逻辑性。精神病性患者和躁狂症患者可能会出现思维结构紊乱或跳跃性思维。
包括病人的认知功能
警觉程度
注意力
时间、地点和人物定向
即刻，短期和长期 记忆
逻辑
自知力
判断力
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Psychiatric Association: Practice guideline for the psychiatric evaluation of adults