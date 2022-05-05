医生必须判断患者是否能够提供病史，患者是否愿意以及是否能够对提问进行连贯的回答。 如果患者无法做到，则需家属、照料者或其他成员提供信息（比如警察）。即使患者能够很好地交流，重要的家庭成员、朋友或者同事也可能提供被患者遗漏的信息。如果是医疗不需要的信息，则不要侵犯患者的隐私。通过这样的方式尽快回顾并记录先前的精神科诊断、治疗和患者对治疗的依从情况。

采用封闭式提问（遵循刻板的系统回顾）进行快速访谈往往会阻碍患者揭示相关信息。在追述病史时采用开放式提问，让患者能用自己的语言描述情况；并用类似的时间让患者描述相关的社会环境及情感反应。

访谈应该首先探索是什么原因（或者愿望）促使患者来精神科就诊（如不想要的或令人不快的想法，不希望出现的行为），包括症状如何影响患者以及如何妨碍患者的社会、职业以及人际交往的功能。然后通过回顾患者的重大生活事件——既往和现在的事件——以便对患者的人格有更深入的了解 (见表 首次精神科评估中应涉及的项目)。还回顾了精神病学、医学、社会和发展史。

对于和精神疾病史并没有直接关系的其他症状进行系统回顾也是非常重要的。只关注目前的症状，而忽略过去的病史和其他症状，可能会导致做出错误的初步诊断（从而建议错误的治疗），并漏诊其他精神病或医学合并症。例如，抑郁表现的患者不询问其躁狂发作病史可能导致诊断抑郁症的错误诊断而非双相障碍。对系统和既往病史的审查应包括有关新的或最近的身体症状、诊断以及当前药物和治疗的问题，以识别潜在的 精神症状的生理原因 （例如，COVID-19 可能导致焦虑或抑郁）。

表格 首次精神科评估中应涉及的项目 表格

表现的人格特征可能暗示出适应性（例如，对经验的开放性、责任心）或适应不良（例如，以自我为中心、依赖性、对挫折的耐受性差）的特征，并可能显示出所使用的应对机制。 访谈时可发现强迫观念（不需要的以及令人苦恼的想法和冲动）、强迫行为（控制不住去做多余的重复的并且有一定目的性的行为）及妄想（固执的错误信念，尽管有证据表明shi'shi相反），并可判断内心的痛苦是否通过躯体症状（如头痛、腹痛）、精神症状（如恐惧行为、抑郁）或社会行为（如退缩、反叛）来表达。同时也应该询问患者对精神科治疗（包括药物治疗和心理治疗）的态度，以便于这些信息都能整合进入治疗计划。

访谈者应该判断是否因为躯体疾病或对疾病的治疗引起或加重了精神症状 (见 精神症状的医学评估)。 许多躯体疾病不仅对精神状态有直接作用（如各种综合征和脑病），还能够引起巨大的心理应激，要求机体调动应对机制来承受应激相关压力。许多有严重躯体疾病的患者都会有适应不良的经历，而那些有潜在精神疾病的患者会变的不稳定。

在访谈时进行观察也能为判断患者的精神障碍或躯体疾病提供依据。肢体语言能够为鉴别患者否认的态度或情感提供判断依据。例如我们可以观察否认焦虑的患者是否坐立不安、来回踱步？否认抑郁的患者是否看上去十分悲伤？患者的总体外观也能够提供线索。例如，患者看上去整洁得体吗？患者脸上显现出兴奋还是消沉的神情？