许多医疗机构都会有因精神症状或行为问题而就诊的患者，包括初级护理中心和急救中心。精神症状可能为新近出现，也可能是原有精神障碍的延续。 抱怨可能与应对躯体状况有关，也可能是躯体疾病对大脑的直接影响。评估方法的选择取决于精神症状已属于紧急情况还是只需在定期随访病程中记录的症状波动。对急诊患者，医生可能不得不更关注患者的直接病史、症状以及行为表现，以便制定诊疗意见。对定期临床随访的患者需要进行更加彻底的评估。

有精神症状患者的医学评估需确认以下3条：

躯体疾病 表现为 精神症状

精神障碍或其治疗措施 导致 躯体疾病

躯体疾病伴发精神症状

有大量躯体疾病引发的症状与某些特殊的精神障碍相似(见表 由躯体疾病导致的特定精神症状)。其他身体障碍可能与特定的精神综合症不类似，但会影响情绪和精力。

许多药物也导致精神症状；常见的药物种类包括：

许多其他的治疗药物和种类虽不常见也必须要考虑在内（如抗生素、降压药）。物质滥用，特别是酒精、安非他明、大麻（大麻素）、可卡因、致幻剂和苯环利啶（PCP）的过量使用也是常见的导致精神症状的原因。 酒精、巴比妥类或苯二氮䓬类的戒断反应在躯体症状的基础上也可叠加精神症状（如焦虑）。

一些精神障碍患者可能会发生一些不相关的躯体疾病（如脑膜炎、糖尿病酮症酸中毒）会进一步加重精神症状。因此，临床医生不能理所当然地认为所有存在精神疾病的患者其症状都是由精神疾病引发。临床医生需仔细探索可能引起精神症状的躯体原因，特别是一些谵妄或痴呆患者无法描述自己躯体状况时。

经验与提示

一些精神疾病患者可能存在未诊断的躯体疾病，虽然这些疾病并未导致其精神症状，但也需要评估和处理。此类疾病可能与此无关（如高血压、心绞痛），也可以是精神障碍（如慢性精神分裂症导致的缺乏进食动力引起的营养不良）或其治疗措施（如锂导致甲状腺功能减退、非典型抗精神病药物继发的高血脂症）引起的。