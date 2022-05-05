许多医疗机构都会有因精神症状或行为问题而就诊的患者，包括初级护理中心和急救中心。精神症状可能为新近出现，也可能是原有精神障碍的延续。 抱怨可能与应对躯体状况有关，也可能是躯体疾病对大脑的直接影响。评估方法的选择取决于精神症状已属于紧急情况还是只需在定期随访病程中记录的症状波动。对急诊患者，医生可能不得不更关注患者的直接病史、症状以及行为表现，以便制定诊疗意见。对定期临床随访的患者需要进行更加彻底的评估。
有精神症状患者的医学评估需确认以下3条：
躯体疾病表现为精神症状
精神障碍或其治疗措施导致躯体疾病
躯体疾病伴发精神症状
有大量躯体疾病引发的症状与某些特殊的精神障碍相似(见表 由躯体疾病导致的特定精神症状)。其他身体障碍可能与特定的精神综合症不类似，但会影响情绪和精力。
许多药物也导致精神症状；常见的药物种类包括：
许多其他的治疗药物和种类虽不常见也必须要考虑在内（如抗生素、降压药）。物质滥用，特别是酒精、安非他明、大麻（大麻素）、可卡因、致幻剂和苯环利啶（PCP）的过量使用也是常见的导致精神症状的原因。 酒精、巴比妥类或苯二氮䓬类的戒断反应在躯体症状的基础上也可叠加精神症状（如焦虑）。
一些精神障碍患者可能会发生一些不相关的躯体疾病（如脑膜炎、糖尿病酮症酸中毒）会进一步加重精神症状。因此，临床医生不能理所当然地认为所有存在精神疾病的患者其症状都是由精神疾病引发。临床医生需仔细探索可能引起精神症状的躯体原因，特别是一些谵妄或痴呆患者无法描述自己躯体状况时。
经验与提示
一些精神疾病患者可能存在未诊断的躯体疾病，虽然这些疾病并未导致其精神症状，但也需要评估和处理。此类疾病可能与此无关（如高血压、心绞痛），也可以是精神障碍（如慢性精神分裂症导致的缺乏进食动力引起的营养不良）或其治疗措施（如锂导致甲状腺功能减退、非典型抗精神病药物继发的高血脂症）引起的。
由躯体疾病导致的特定精神症状
精神症状
躯体疾病*
神志不清，谵妄，神志不清
大脑动脉炎，包括 SLE
脱水
药物过量，包括处方药过量
电解质异常
颅内肿块病变（如肿瘤、血肿）
甲状腺疾病（如甲状腺功能减退) ）
认知损伤，行为不稳定
阿尔茨海默病 和其他退行性脑病
颅内肿块病变（如肿瘤、血肿）
抑郁
抗癌治疗，包括干扰素
欣快，躁狂
失眠
呼吸困难或低氧血症
易激惹
记忆损伤
人格改变
巨大损伤
精神病性症状（如幻觉、妄想）
前庭蜗神经损伤
*另外，许多药物和毒素也会导致精神症状。
CNS = 中枢神经系统； SLE = 系统性红斑狼疮。
评价
对于以下患者的医学评估需要通过病史、体格检查、实验室检查(1) ，特别是脑部影像检查来进行。
新发精神症状（即事先没有类似的症状史）
症状改变或者出现意外症状（如，在已知或稳定的精神紊乱患者）
开始于意外年龄的精神症状（例如，老年人新发精神病）
医疗评估的目的在于发现潜在的和伴随的躯体疾病，而不是简单的诊断为某个精神疾病。
病史
现病史应记录症状的性质和首次发作时间，要特别注意症状是突然出现还是逐渐形成，以及症状是否有其他可能的诱发因素（如创伤、疾病、某种药物或物质的使用或停止）。临床医生需要询问患者既往是否有过类似的症状和发作，是否诊断和治疗过精神疾病，如果有，患者是否停用了正在使用的药物。
系统回顾通过系统回顾寻找可以引起症状的原因：
呕吐、腹泻或都存在：提示脱水，电解质紊乱
心悸：提示甲状腺功能亢进，药物作用，戒断反应
多尿，烦渴：提示糖尿病
震颤：提示帕金森病、戒断反应
头疼：提示中枢神经系统感染、复杂性偏头痛、出血、巨大占位
发热、咳嗽、排尿困难、呕吐或腹泻：提示全身感染
减肥：感染，癌症，炎症性肠疾病，甲状腺功能亢进
感觉异常和虚弱：提示维生素缺乏、中风、脱髓鞘疾病
复发和缓解神经系统症状：多发性硬化，血管炎
既往史应确定可能导致精神症状的已知身体障碍（如甲状腺、肝脏或肾脏疾病；糖尿病；HIV或新冠肺炎感染）。所有的处方药物和非处方药物都应询问，还应询问患者酒精和非法药物使用状况（剂量和服用时间）。需要询问的还包括：疾病的家族史，特别是甲状腺疾病和多发性硬化； 感染的风险（如高危性行为、共用针头、近期住院、群居等）。
体格检查
临床表现解析
从病史和体格检查的发现来帮助解释可能的原因，指导测试和治疗。
意识障碍和注意力不集中（对周围环境意识的清晰度降低提示谵妄），特别是突然出现的或波动的或兼而有之，提示存在躯体疾病。但反之未必正确（如清晰的感知觉并不能确诊是精神疾病）。其他提示躯体疾病的还包括：
生命体征异常（如发热、呼吸急促和心动过速）
脑膜体征和症状（如头痛、畏光、颈部强直）
神经系统检查的异常发现，包括失语症
体态异常、共济失调
失禁
有些临床发现有特别提示作用，尤其是症状和体征是新发的还是慢性状态发生了改变:
瞳孔散大（特别是伴随潮红、发热、皮肤干燥）：抗胆碱能药物反应。
瞳孔固定：鸦片类药物作用或者脑桥出血。
旋转或垂直眼球震颤：苯环己哌啶中毒
水平眼球震颤：常伴有二苯乙内酰脲毒性
发音不良或无法有效地讲话：脑部损伤（如中风）。
反复发作缓解的神经系统症状，特别是涉及多部位神经：多发性硬化。
袜套样感觉异常：硫胺和维生素B12缺乏
幻觉症状不一定提示特殊的精神疾病，除非是命令性幻听或者是对患者行为的评论性幻听。
继发于重大创伤或者使用新药后的精神症状提示与这些事件相关，药物或者酒精滥用可能或可能不是某些精神疾病的原因；有10％～45％的患者（因诊断而异）也有物质滥用的问题（双重诊断）。
优点与缺陷
调查结果参考解释
1.Toftdahl NG, Nordentoft M, Hjorthøj C: Prevalence of substance use disorders in psychiatric patients: A nationwide Danish population-based study.Social psychiatry and psychiatric epidemiology.Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 51(1):129-140, 2016. doi: 10.1007/s00127-015-1104-4.
实验室检查
测试因体征和症状而异。如果患有已知精神障碍的患者的典型症状加重，并且他们没有医疗主诉，感觉正常，体检正常（包括生命体征、脉搏血氧仪和指尖葡萄糖测试），他们通常不需要进一步的实验室检测，而可能需要测量治疗药物水平。
尽管已知精神障碍患者新出现的精神症状或症状性质的显着变化可能是由于医学而非精神障碍，但尚不清楚这种疾病有多常见是无症状的，并且对常规实验室检测没有共识医学上无症状的患者。一些临床医生会采取以下一项或多项措施来筛查潜在疾病：
全血细胞计数
电解质水平（包括钙和镁）、血尿素氮和肌酐
红细胞沉降率或C反应蛋白
尿液分析
电解质和肾功能可以协助诊断并指导后续药物治疗（如对于肾功能不全的患者进行药物调整）。
有疾病体征或症状的患者应进行适当的检测以诊断该病症：
头颅CT：新发精神症状或者存在谵妄、头疼、最近有创伤史以及有局部神经体征的患者（如，肢体无力）。
腰穿：存在脑膜刺激征、头颅CT正常但有发热、头疼或谵妄患者。
甲状腺功能检测：服用锂盐、存在甲状腺疾病的症状和体征、年龄大于40岁新发精神症状（特别是女性或者有甲状腺疾病家族史）的患者
胸部X线检查：患者伴低血氧饱和度，发烧，咳嗽，甚至咯血
血培养：严重的发热患者
肝功能: 患者存在肝脏疾病的症状和体征，有酒精滥用障碍和药物滥用的病史以及缺乏既往史。
有时体检发现也会提示进行系统性红斑狼疮、梅毒、脱髓鞘疾病或硫胺和维生素B12缺乏的检测，尤对于痴呆患者。
如果患者近期有药物使用障碍病史或体征提示中毒或近期用药（如针痕），则进行毒理学筛查（如尿液药物筛查、血液酒精水平）。
评估参考文献
1.Anderson EL, Nordstrom K, Wilson MP, et al: American Association for Emergency Psychiatry Task Force on Medical Clearance of Adults: Part I: Introduction, review and evidence-based guidelines.West J Emerg Med 18 (2):235–242, 2017.doi: 10.5811/westjem.2016.10.32258.