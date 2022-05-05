需要急诊处理的行为问题

有严重情感、思维、或行为改变的患者以及出现潜在致命的药物不良反应的患者需要精神科急诊评估和治疗。通常全科医生首先处理这些患者，但无论如何，这类患者都需要精神科医生进行评估。

当患者的情绪、思维、或行为出现严重异常和紊乱时，首先应该评估该患者是否会

对自己存在威胁

对他人造成威胁

对患者自身的威胁包括：不能自我照料（导致自我忽略）或 自杀行为。 对一些神经症、痴呆或物质依赖的患者特别需要关注其自我忽略的问题，因为他们在外界环境受到损害时无法良好的进食、穿衣或恰当的保护自己。

对他人构成威胁的患者 包括那些

积极暴力（即积极攻击工作人员、投掷和破坏东西）

表现出好战和敌对（即潜在的暴力）

不要出现对考官和工作人员的威胁，但要表达伤害他人的意图（例如，配偶、邻居、公众人物）

同样重要的是，需要识别那些不能安全和恰当照顾患者的照料者。

病因 存在攻击暴力行为的患者通常有精神疾病，诊断多为多物质滥用障碍、精神分裂症、短暂性精神障碍、妄想障碍或者急性的躁狂。其他原因包括导致急性谵妄的身体障碍（见初步精神病评估中应涵盖的领域）、痴呆和酒精或其他物质中毒，特别是甲基苯丙胺、可卡因，有时还有苯环利定（PCP）和俱乐部药物（如MDMA[3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺]）。 既往有暴力或攻击病史是暴力行为的有效预测因子。

总体原则 通常情况下，在进行评估的同时就已经进行行为异常的处理，特别是在评估可能的躯体疾病时 (见 精神症状的医学评估)。即使对于那些已知存在精神疾病或一身酒气的患者，也不能错误的假设异常行为就是由精神疾病或者药物中毒引起的。 鉴于患者通常无法或不愿意提供清晰明确的病史，有必要立刻从其他途径进行咨询获得信息（如家庭成员、朋友、同事和医疗记录）。 经验与提示 临床医师必须意识到，患者的暴力行为可被治疗小组和其他患者诱发。 主动攻击的患者必须首先通过以下途径约束： 物理方式

药物（化学控制）

兼而有之 这样的处理用以预防患者自伤或伤害他人，并仍能对患者进行评估和检测（如测量生命征、验血）。一旦患者被约束，需要密切的检测，某些情况下需要约束在保护椅上。 病情稳定的患者可被安排在一个安全的隔离室。尽管临床医生必须意识到非自愿治疗的法律问题（另见在攻击性、暴力患者中使用身体约束的监管问题），但此类问题不得延迟潜在的救治干预。 存在潜在攻击行为的患者需要进行一定处理以解除其攻击可能。能够减轻患者激越和攻击行为的处理包括： 让患者到一个平静、安静的环境下（如可能的情况下呆在隔离室里）

移开所有患者可以用来伤害自己或他人的物体

对患者表示同情，对他们的抱怨表示理解

对患者支持性的充满信心的回应

询问可以做什么来解决导致紧张和攻击的原因 开门见山——当患者愤怒或者不安时，直接问他们是否企图伤害他人，这样可以直接明白患者的感受，但并不会增加患者的攻击行为。 引起反作用的处理方法包括： 质询患者恐惧与不满的真实性

发出威胁（例如，打电话给警察，将他们送进精神病院）

用一种轻侮的口气说话

试图欺骗患者（如在食物中下药，保证他们不会被约束等） 医务人员和公众安全 当充满敌意具有攻击性的患者来访，应注意保证医务人员的安全。多数医院会对行为紊乱的患者搜查武器（手工搜查、金属探测仪或两者兼有）。如果可能的话，患者应在能保证安全的地点进行评估，如安全摄像头，金属探测器和可以看见医务人员的房间。 具有敌意但没有暴力行为的患者一般情况下不会袭击医务人员，但他们会袭击看上去愤怒或者威胁到自己的医务人员。房间的门应保持敞开。为避免让患者感到受威胁，医务人员也应该避免与患者坐在同一水平，应和颜悦色的回应患者，而不是用大声、愤怒的口气与患者争论。如果患者变得越来越激越可能出现攻击行为时，医务人员应及时离开，并召唤足够的人员支援以阻止患者的攻击。一般情况下，至少要有4～5人在场（最好是青壮年男性）。如果不是必需，医务人员最好不要带约束工具，否则会进一步激怒患者。 口头警告必须十分正式。多数情况下，当患者明确表达对某个人的攻击意图时，医生应该立即警告目标人并通知相关的法律机构。具体要求因各个州而异。通常情况下，还规定要求通知可能涉及的受虐儿童，老人和配偶。

物理约束 使用物理约束是有争议的，只能在其他方式失败并患者仍有明显自伤或伤人的情况下使用。约束应持续到患者接受药物治疗、完成全面的评估或者两者兼有。由于约束没有经过患者允许，必须注意相关的法律和伦理问题(也见 对冲动,暴力患者使用躯体约束的法规问题)。 对冲动,暴力患者使用躯体约束的法规问题 约束用来： 防止患者明确的自伤或伤人行为

防止患者在接受医疗处理时进行破坏（如拔出导管和静脉注射）

防止患者破坏医疗环境，攻击医务人员和其他患者

防止接受强迫治疗的患者逃跑（特别是当没有隔离室的时候） 约束不应当用在： 惩罚

方便医务人员（如防止患者闲逛） 对于自杀患者应该特别注意，以防其将约束带作为自杀工具。 过程 约束行为必须由经过专门训练的医务人员进行，以确保患者的安全和权利。 首先，有足够的医务人员在场，告知患者必须进行约束。为避免患者挣扎，应鼓励患者配合保护。需要注意的是，一旦医务人员决定约束，就没有与患者讨价还价的余地，患者不论同意与否都必须进行约束。有些患者能理解并接受对其行为的约束。 在准备约束时，每个工作人员负责某一端肢体，一名负责头部。然后，每个人同时抓住他们各自负责的肢体，并将病人仰卧在床上，一个普通人通常可以控制一个体形相当的暴力患者的某一肢体（以保证能同时控制住所有的肢体）。随后，另外的人来约束。在极端情况下，一些极度混乱的患者需要通过夹心饼的方式（夹在两个床垫中间）来控制。 最好使用皮制的约束带。在患者的踝关节和腕关节各用一条，并固定在床框上，而不是床旁扶手。 不能约束患者的胸部、颈部和头部，不能在患者口中塞阻塞物（如防止其吐痰或吞咽）。 在约束中还持续兴奋（如不停晃动床板、咬人、吐痰）的患者可能需要药物约束。 并发症 被警察带来住院的激越或暴力的患者几乎都已经受到了约束。有时，年轻健康的患者会在被警察送入院前或刚送入院时死亡。通常原因不清，可能与代谢紊乱的恶化、甲状腺功能亢进、药物使用、胃内容物吸入呼吸道窒息、长时间约束导致的栓塞以及潜在的严重躯体疾病有关。患者被反锁时，特别是一个或双手被反锁在脚踝上时最容易发生死亡，这样的体位容易导致窒息，应注意避免。鉴于上述并发症，对于警察押送来的患者应第一时间进行仔细全面的评估，不能因其行为紊乱而疏忽。

药物控制 药物可以用来控制一些特殊的症状。 药物 可以用来让患者快速镇静的药物有： 苯二氮䓬类

抗精神病药物（通常用传统抗精神病药物，第二代抗精神病药物也可以使用） 这些药物的滴定效果更好，静脉注射时作用更快、更可靠（见表激动或暴力患者的药物治疗), 但是当在挣扎的患者中不能实现IV接入时，IM给药可能是必要的。两种类型的药物对于兴奋躁动患者都有很好的镇静作用。苯二氮䓬类对于兴奋剂过量、酒精和苯二氮䓬的戒断反应作用较好；而抗精神病药物对于控制各种精神症状疗效较好。有时两类药物合并使用效果更好，当一种药物达到最大治疗剂量却仍疗效不佳时，应合并使用另一类药物而不是继续增加剂量，可以一定程度控制药物的不良反应。 表格 激越或暴力患者的药物治疗 表格 苯二氮䓬类的不良反应 肠道外给予苯二氮䓬类药物，特别是对于极度兴奋躁动的患者使用大剂量时，容易导致呼吸抑制。可能需要气管插管和辅助通气的气道管理。苯二氮䓬类的拮抗剂氟马西尼可改善呼吸抑制，但需要注意如果镇静作用被抵消的话患者的精神行为症状又会出现。 苯二氮类有时也会导致一些脱抑制症状。 抗精神病药物的不良反应 抗精神病药物多为 多巴胺受体抑制剂，发挥治疗作用的同时也会导致不良反应，出现锥体外系不良反应(见表抗精神病药物的急性不良反应), 如急性肌张力障碍、静坐不能（表现为一种运动性坐立不安的状态）。这些不良反应可能是剂量依赖的，撤药或后会消失。 包括硫利达嗪、氟哌啶醇、氟哌啶醇、奥氮平、利培酮和齐拉西酮在内的几种抗精神病药，可引起长QT间期综合征，最终增加致命性心律失常的风险。恶性综合征 也可能出现。 其他副作用见抗精神病药物的不良反应。 表格 抗精神病药物的急性不良反应 表格 临床计算器 QT间期校正（EKG）