有精神症状患者的医学评估需确认以下3条：

一般疾病 模仿 精神障碍

由精神疾病或其治疗 引起或加重 的一般医学疾病

一般疾病 随同 精神疾病

许多普通医学疾病引起的症状与特定精神疾病相似（见表由普通医学疾病引起的选定精神症状）。其他一般医学疾病可能不会模仿特定的精神综合征，但会对情绪或警觉性产生影响。

许多药物也导致精神症状；常见的药物种类包括：

许多其他药物和药物类别也涉及其中；它们包括一些通常不被考虑的类别（如抗生素、抗高血压药）。诸如 酒精， 安非他明， 大麻， 可卡因， 致幻剂， 和 苯环利定 (PCP)等物质，尤其是频繁使用或大剂量使用时，也是导致精神症状的常见原因。 酒精、巴比妥类或苯二氮䓬类的戒断反应在躯体症状的基础上也可叠加精神症状（如焦虑）。

一些精神障碍患者可能会发生一些不相关的躯体疾病（如脑膜炎、糖尿病酮症酸中毒）会进一步加重精神症状。因此，临床医生不能理所当然地认为所有存在精神疾病的患者其症状都是由精神疾病引发。临床医生需仔细探索可能引起精神症状的躯体原因，特别是一些谵妄或痴呆患者无法描述自己躯体状况时。

经验与提示

接受精神科治疗的患者偶尔会有未确诊的一般医学疾病，这些疾病并非其精神症状的原因，但仍需要评估和治疗。此类疾病可能与此无关（如高血压、心绞痛），也可以是精神障碍（如慢性精神分裂症导致的缺乏进食动力引起的营养不良）或其治疗措施（如锂导致甲状腺功能减退、非典型抗精神病药物继发的高血脂症）引起的。