有精神症状患者的医学评估需确认以下3条：
一般疾病 模仿 精神障碍
由精神疾病或其治疗引起或加重的一般医学疾病
一般疾病 随同 精神疾病
许多普通医学疾病引起的症状与特定精神疾病相似（见表由普通医学疾病引起的选定精神症状）。其他一般医学疾病可能不会模仿特定的精神综合征，但会对情绪或警觉性产生影响。
许多药物也导致精神症状；常见的药物种类包括：
许多其他药物和药物类别也涉及其中；它们包括一些通常不被考虑的类别（如抗生素、抗高血压药）。诸如 酒精， 安非他明， 大麻， 可卡因， 致幻剂， 和 苯环利定 (PCP)等物质，尤其是频繁使用或大剂量使用时，也是导致精神症状的常见原因。 酒精、巴比妥类或苯二氮䓬类的戒断反应在躯体症状的基础上也可叠加精神症状（如焦虑）。
一些精神障碍患者可能会发生一些不相关的躯体疾病（如脑膜炎、糖尿病酮症酸中毒）会进一步加重精神症状。因此，临床医生不能理所当然地认为所有存在精神疾病的患者其症状都是由精神疾病引发。临床医生需仔细探索可能引起精神症状的躯体原因，特别是一些谵妄或痴呆患者无法描述自己躯体状况时。
经验与提示
接受精神科治疗的患者偶尔会有未确诊的一般医学疾病，这些疾病并非其精神症状的原因，但仍需要评估和治疗。此类疾病可能与此无关（如高血压、心绞痛），也可以是精神障碍（如慢性精神分裂症导致的缺乏进食动力引起的营养不良）或其治疗措施（如锂导致甲状腺功能减退、非典型抗精神病药物继发的高血脂症）引起的。
由一般医学障碍引起的选定精神症状
精神症状
一般医学紊乱*
神志不清，谵妄，神志不清
大脑动脉炎，包括 SLE
脱水
药物过量，包括处方药过量
电解质异常
颅内肿块病变（如肿瘤、血肿）
甲状腺疾病（如甲状腺功能减退) ）
认知损伤，行为不稳定
阿尔茨海默病 和其他神经退行性疾病
颅内肿块病变（如肿瘤、血肿）
抑郁
抗癌治疗，包括干扰素
欣快，躁狂
失眠
易激惹
记忆损伤
人格改变
巨大损伤
精神病性症状（如幻觉、妄想）
前庭蜗神经损伤
*另外，许多药物和毒素也会导致精神症状。
CNS = 中枢神经系统； SLE = 系统性红斑狼疮。
评价
患者需要通过病史、体格检查，有时通过实验室检查或脑成像（1) 进行评估
新发精神症状（即事先没有类似的症状史）
症状改变或者出现意外症状（如，在已知或稳定的精神紊乱患者）
基于患者特征的不寻常的精神病症状（例如，在意外年龄开始——老年患者的突发精神分裂症）
医学评估的目的是诊断潜在的和伴随的一般医学疾病，而不是做出具体的精神诊断。
病史
现病史应记录症状的性质和首次发作时间，要特别注意症状是突然出现还是逐渐形成，以及症状是否有其他可能的诱发因素（如创伤、疾病、开始或停止使用娱乐性药物或物质）。临床医生需要询问患者既往是否有过类似的症状和发作，是否诊断和治疗过精神疾病，如果有，患者是否停用了正在使用的药物。
系统回顾通过系统回顾寻找可以引起症状的原因：
心悸：提示甲状腺功能亢进，药物作用，戒断反应
震颤：提示帕金森病、戒断反应
头疼：提示中枢神经系统感染、复杂性偏头痛、出血、巨大占位
减肥：感染，癌症，炎症性肠疾病，甲状腺功能亢进
感觉异常和虚弱：提示维生素缺乏、中风、脱髓鞘疾病
复发和缓解神经系统症状：多发性硬化，血管炎
既往病史应确定可引起精神症状的一般疾病(如甲状腺、肝脏或肾脏疾病；糖尿病;艾滋病毒感染)。所有的处方药和非处方药都应该被审查，并且应该询问患者是否有酒精和非法药物的使用。评估疾病的家族史，特别是甲状腺疾病和多发性硬化症。 感染的风险（如高危性行为、共用针头、近期住院、群居等）。
体格检查
临床表现解析
从病史和体格检查的发现来帮助解释可能的原因，指导测试和治疗。
精神错乱和注意力不集中（对环境的意识清晰度降低，表明谵妄），特别是突然发作、波动或两者兼而有之，表明存在一般的医学障碍。但反之未必正确（如清晰的感知觉并不能确诊是精神疾病）。其他表明一般医疗状况的发现包括
生命体征异常（如发热、呼吸急促和心动过速）
脑膜体征和症状（如头痛、畏光、颈部强直）
神经系统检查的异常发现，包括失语症
体态异常、共济失调
尿失禁或大便失禁
有些临床发现有特别提示作用，尤其是症状和体征是新发的还是慢性状态发生了改变:
瞳孔散大（特别是伴随潮红、发热、皮肤干燥）：抗胆碱能药物反应。
瞳孔固定：鸦片类药物作用或者脑桥出血。
旋转或垂直眼球震颤：苯环己哌啶中毒
水平眼球震颤：常伴有二苯乙内酰脲毒性
发音不良或无法有效地讲话：脑部损伤（如中风）。
反复发作缓解的神经系统症状，特别是涉及多部位神经：多发性硬化。
袜套样感觉异常：硫胺和维生素B12缺乏
幻觉症状不一定提示特殊的精神疾病，除非是命令性幻听或者是对患者行为的评论性幻听。
在严重的身体创伤或开始新的药物治疗后不久出现的症状可能是由于这些事件。酒精或非法药物的使用可能是也可能不是精神症状的原因；大约10%到45%的精神障碍患者（因诊断而异）也有物质使用障碍 （双重诊断）（2）。
优点与缺陷
实验室检查
测试因体征和症状而异。
已知精神障碍的患者，如果其典型症状加重，没有新的身体症状，精神状态正常，身体检查正常（包括生命体征和脉搏血氧测定），手指穿刺血糖检测正常，通常不需要进一步的实验室检测。
尽管已知精神障碍患者新出现的精神症状或症状性质的显着变化可能是由于医学而非精神障碍，但尚不清楚这种疾病有多常见是无症状的，并且对常规实验室检测没有共识医学上无症状的患者。对于已知有精神疾病且出现新发精神症状或症状性质明显改变的患者，临床医生可能会进行以下一项或多项检查，以筛查潜在的医学疾病：
全血细胞计数
电解质水平（包括钙和镁）、血尿素氮和肌酐
红细胞沉降率或C反应蛋白
尿液分析
电解质和肾功能测试可以帮助告知后续的药物管理（例如，对于肾功能不全患者需要调整的药物）。此外，对于某些精神类药物，应进行测试以确认治疗水平。
有一般医学疾病体征或症状的患者应进行适合诊断该疾病的检查：
头颅CT：新发精神症状或者存在谵妄、头疼、最近有创伤史以及有局部神经体征的患者（如，肢体无力）。
腰穿：存在脑膜刺激征、头颅CT正常但有发热、头疼或谵妄患者。
甲状腺功能检测：服用锂盐、存在甲状腺疾病的症状和体征、年龄大于40岁新发精神症状（特别是女性或者有甲状腺疾病家族史）的患者
肝功能: 患者存在肝脏疾病的症状和体征，有酒精滥用障碍和药物滥用的病史以及缺乏既往史。
有时体检发现也会提示进行系统性红斑狼疮、梅毒、脱髓鞘疾病或硫胺和维生素B12缺乏的检测，尤对于痴呆患者。
如果患者近期有药物使用障碍病史或体征提示中毒或近期用药（如针痕），则进行毒理学筛查（如尿液药物筛查、血液酒精水平）。
评估参考文献
1.Anderson EL, Nordstrom K, Wilson MP, et al: American Association for Emergency Psychiatry Task Force on Medical Clearance of Adults: Part I: Introduction, review and evidence-based guidelines.West J Emerg Med 18(2):235–242, 2017.doi: 10.5811/westjem.2016.10.32258
2.Toftdahl NG, Nordentoft M, Hjorthøj C: Prevalence of substance use disorders in psychiatric patients: A nationwide Danish population-based study.Social psychiatry and psychiatric epidemiology.Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 51(1):129-140, 2016. doi: 10.1007/s00127-015-1104-4