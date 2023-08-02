免疫球蛋白 G4 相关疾病 (IgG4-RD) 是一种慢性免疫介导的纤维炎症性疾病，通常表现为肿瘤样肿块和/或多器官无痛性肿大。血清 IgG4 水平通常但并不总是升高。 症状取决于哪些器官受到影响。 诊断通常需要活检。 治疗是用皮质类固醇，有时是利妥昔单抗。

IgG4 是 4 种 IgG 亚型中最不常见的。它的功能可能因上下文而异；在过敏性疾病中，它被认为在预防对过敏原的过敏反应方面具有免疫抑制作用。据报道，它还在自身免疫和恶性肿瘤中发挥作用，但其在这些情况下的功能尚不明确。IgG4-RD 具有广泛的表现，这些表现因所涉及的器官而异，并且根据其组织病理学结果和对治疗的反应而统一。

大多数患者是中年至老年男性，但这种疾病可以影响任何年龄和性别的人。

IgG4相关疾病的病因 IgG4-RD 的病因尚不清楚，但被认为与自身免疫有关，因为其慢性、隐匿性、抗体靶向自身蛋白，以及对免疫抑制的反应（1)。 病因参考文献 Perugino CA, Stone JH: IgG4-related disease: an update on pathophysiology and implications for clinical care.Nat Rev Rheumatol 16(12):702-714, 2020.doi: 10.1038/s41584-020-0500-7

病理学IgG4相关疾病 IgG4-RD 的特征是由 CD3+ T 细胞、活化 B 细胞和浆细胞组成的致密淋巴浆细胞浸润，表达 IgG4 的数量不成比例（通常 > 40% 的所有 IgG 表达细胞）（1)。通常，炎症会随着时间的推移发展为具有特征性“纹状”或轮状图案的纤维化。其他特征包括闭塞性静脉炎和轻度嗜酸性粒细胞浸润。重要的是，嗜酸性粒细胞成分不应比淋巴浆细胞浸润更突出。不同组织的组织病理学可能略有不同，例如，典型的席纹状纤维化在泪腺、腮腺和肺活检中不太常见。 病理参考文献 Deshpande V, Zen Y, Chan JK, et al: Consensus statement on the pathology of IgG4-related disease. Mod Pathol 25(9):1181-1192, 2012.doi:10.1038/modpathol.2012.72

IgG4相关疾病的治疗 皮质类固醇

利妥昔单抗 B 细胞靶向治疗 IgG4-RD 的治疗旨在减少炎症、诱导缓解和保护器官功能。通常，治疗后肿瘤样肿块或器官增大应正常化。当器官在1至2个月的高剂量皮质类固醇治疗后或在B细胞耗竭治疗后3至4个月后未能正常化时，这通常表明不可逆纤维化，这在腹膜后纤维化、长期器官受累或诊断错误的患者中很常见。 初始治疗是口服皮质类固醇（例如，泼尼松 30 至 40 毫克，每天一次），给药 2 至 4 周，然后在 2 至 3 个月的过程中逐渐减量。 当患者不适合使用皮质类固醇时（例如，糖尿病未控制的患者），利妥昔单抗通常用作保留类固醇的选择，当患者不能耐受皮质类固醇逐渐减量或在 12 个月内出现疾病复发时，可用于诱导或维持缓解停止皮质类固醇。利妥昔单抗对于治疗活性 IgG4-RD 几乎普遍有效，但缺乏随机试验（1)。 一些患者需要外科手术，例如支架置入术，以解除输尿管或胆管的机械阻塞。 血清IgG4水平通常会在几个月内随着治疗而下降，但通常永远不会正常化。 治疗参考文献 Khosroshahi A, Wallace ZS, Crowe JL, et al: International consensus guidance statement on the management and treatment of IgG4-related disease.Arthritis Rheumatol 67(7):1688-99, 2015.doi: 10.1002/art.39132

IgG4相关疾病的预后 与大多数免疫介导的疾病一样，无法治愈，但 IgG4-RD 是可治疗的。当发生器官损伤时，通常是由于诊断延迟以及治疗引起的缓解后器官受累和损伤的隐匿发展所致。