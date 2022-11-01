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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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焦磷酸钙 (CPP) 关节炎

（假性痛风；焦磷酸钙结晶沉积病；二水焦磷酸钙结晶沉积病）

作者：Sarah F. Keller, MD, MA, Cleveland Clinic, Department of Rheumatic and Immunologic Diseases
已审核/已修订 11月 2022
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焦磷酸钙 (CPP) 关节炎（之前称为假性痛风）是由二水焦磷酸钙结晶沉积在关节软骨中而导致的疾病，表现为类似痛风的间歇性发作的疼痛性关节炎或类似于类风湿性关节炎的慢性关节炎。

  • 结晶沉积在关节液和关节软骨内，并导致各种程度的炎症和组织损伤。

  • 关节液内发现 CPP 晶体可确诊。

  • 治疗是用药物来缓解炎症引起的疼痛和肿胀，尽管没有药物可以减少 CPP 结晶在关节中的沉积。

CPP 关节炎常发生于老年人，男女发病几率相当。

CPP 关节炎的病因

在某些患者体内形成 CPP 二水合物晶体的原因尚不清楚。结晶常发生于存在以下情况的人：

但多数 CPP 关节炎患者没有上述异常。该病罕见有遗传性。

钙结晶常发生在骨关节炎受累的关节，原因不清楚。但是，关节钙沉积可能不会引起症状。

CPP 关节炎的症状

CPP 关节炎的症状差异很大。有些人出现膝、腕和其他较大关节的类似痛风发作的疼痛性关节炎症发作（关节炎）。有些人则在四肢关节出现迁延性的慢性疼痛与僵硬，类似于类风湿性关节炎骨关节炎的症状。

与痛风发作相比，CPP 关节炎的发作严重程度差异更大，往往持续时间更长，通常更难治疗。与痛风一样，CPP 关节炎发作可导致发热。有的病人尽管有大量结晶体堆积在关节，但是在发作间隙无任何疼痛症状，甚至有些人一直没有症状。

痛风患者经常会在关节附近组织内出现结晶沉积，与此不同的是，CPP 关节炎患者很少出现由结晶形成的硬结节（痛风石）。

CPP 关节炎的诊断

  • 关节液镜检

  • 有时可做 X 光或超声检查

对有关节炎的老年患者，尤其是出现关节肿胀、发热和疼痛时，医生可怀疑为 CPP 关节炎。医生从发炎关节中用针抽取一份关节液样本（关节穿刺术）可帮助确诊。关节液内可发现 CPP 二水合物晶体。可通过偏振光显微镜，将它们与尿酸结晶（导致痛风）进行鉴别。

X 线可显示关节软骨中有大量结晶块，即提示这一诊断。关节超声检查可显示关节软骨内的结晶，这在很大程度上提示 CPP 关节炎的诊断。

CPP 关节炎的预后

炎症关节通常可以愈合，不留任何后遗症。但是，有些患者可出现慢性关节炎和随时间推移出现永久性关节损害，其中有些关节破坏非常严重，以至于同神经性关节病（夏柯氏关节）相混淆。

与痛风不同，慢性 CPP 关节炎很难治疗，因为没有有效消除或减少 CPP 二水合物晶体量的治疗方法。频繁发作的人，尤其是年轻人，通常接受基础疾病评估。

CPP 关节炎的治疗

  • 引流关节液并注射皮质类固醇

  • 使用药物缓解由炎症导致的疼痛和肿胀

  • 物理疗法

急性 CPP 关节炎的治疗与急性痛风相似。治疗通常可以阻止急性发作和预防复发，但不能逆转已经出现的关节受损。关节液过多时可抽液引流，并同时注入皮质类固醇到关节内来快速减轻炎症和疼痛。

口服药物有助于治疗 CPP 关节炎。急性发作时，最常使用非甾体类抗炎药（NSAID）来迅速镇痛消炎。

每日小剂量（通常 1 或 2 片）口服秋水仙碱（参见表用于治疗痛风的药物）可限制发作次数。

口服皮质类固醇对治疗急性 CPP 关节炎发作有效，对某些不应服用非甾体类抗炎药或秋水仙碱的患者特别有用。

如果患者不能耐受皮质类固醇、非甾体类抗炎药或秋水仙碱，使用抑制免疫系统和炎症系统的药物（如每天注射阿那白滞素）可能有效。

与痛风不同，还没有能特效并长期治疗 CPP 关节炎的方法。但物理治疗（如肌肉拉伸活动和全范围关节活动练习）可有助于保持关节功能。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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