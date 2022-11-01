焦磷酸钙 (CPP) 关节炎

CPP 关节炎的症状差异很大。有些人出现膝、腕和其他较大关节的类似痛风发作的疼痛性关节炎症发作（关节炎）。有些人则在四肢关节出现迁延性的慢性疼痛与僵硬，类似于类风湿性关节炎或骨关节炎的症状。

与痛风发作相比，CPP 关节炎的发作严重程度差异更大，往往持续时间更长，通常更难治疗。与痛风一样，CPP 关节炎发作可导致发热。有的病人尽管有大量结晶体堆积在关节，但是在发作间隙无任何疼痛症状，甚至有些人一直没有症状。

痛风患者经常会在关节附近组织内出现结晶沉积，与此不同的是，CPP 关节炎患者很少出现由结晶形成的硬结节（痛风石）。