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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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脑积水

作者：Stephen J. Falchek, MD, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
已审核/已修订 7月 2023
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小知识

脑积水是大脑内正常间隙（脑室）和／或覆盖大脑的组织内层和中层之间（蛛网膜下腔）多余液体积聚。多余液体通常会导致头部增大和发育问题。

  • 当脑室内脑脊液流出受阻时，就会发生脑积水。

  • 可能由于许多原因导致液体积聚，例如出生缺陷、脑内出血或脑肿瘤。

  • 典型的症状包括异常大的头部和异常发育。

  • 诊断基于计算机断层扫描 (CT)、超声检查或磁共振成像 (MRI)。

  • 需要进行手术，以将引流管（分流管）插入大脑中或建立一个可引流液体的开口。

（另见脑和脊髓出生缺陷概述。）

围绕脑的液体称为脑脊液。这种液体在称为脑室的脑腔内产生。液体不断产生，必须引流到不同区域，然后被吸收到血液中。当液体无法引流时，它会积聚在脑室和／或蛛网膜下腔，引起脑积水（脑部积水）。通常情况下，脑室和大脑内部的压力会增加，从而压迫脑组织。

许多疾病，例如出生缺陷、脑出血（尤其与早产有关的并发症）或脑瘤可能会阻塞引流，并导致脑积水。脑积水也可能由某些基因缺陷引起。

婴儿可能出生时就患有脑积水，也可能在出生时或出生后发生。

脑积水的症状

婴儿脑袋异常大可能是脑积水的迹象。

当因脑积水使大脑内的压力增加时，婴儿会变得烦躁、无精打采、高声哭泣、呕吐，并且可能会癫痫发作。另外，颅骨之间的柔软点（称为囟门）可能会隆起，从而在头部造成软性肿块。双眼可能不会一致地移动，有时会使孩子看上去有点对眼（称为斜视）。

年龄大一点的孩子可能会有头痛、视力问题或两者兼有。

如果不治疗脑积水，婴儿将无法正常发育。一些患有脑积水的儿童，尤其是在妊娠早期发展为脑积水的儿童可出现智力障碍学习障碍癫痫发作（癫痫），或（在女孩中）出现性早熟。一些孩子有视力下降。

其他孩子的智力发育正常。

脑积水的诊断

  • 出生前，进行产前超声检查

  • 出生后，进行头部计算机断层扫描、磁共振成像或超声检查

出生前，常规产前超声检查通常会发现脑积水。

出生后，医生会根据常规体格检查中发现的症状怀疑新生儿中这一诊断。然后，医生对头部进行超声检查，以确诊脑积水。

在年龄较大的婴儿和儿童中，医生会进行头部计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI) 或超声检查以确认诊断。

一旦做出诊断，所有儿童都将接受 CT 或超声检查，以监测脑积水并确定其是否恶化。

脑积水的治疗

  • 有时进行脊椎穿刺

  • 如果脑积水加重，脑室中分流或开口

治疗目标是

  • 维持大脑内压力正常

脑积水的治疗取决于引起疾病的原因、严重程度以及是否恶化。

如果需要，通常可以通过反复脊椎穿刺（腰椎穿刺）去除脊髓液，从而暂时降低脑内压力，直至放置分流管。

如果脑积水恶化，医生会放置脑室分流管。分流管是一根塑料管，可为脑脊液创建一个永久性备用引流路径。引流脑脊液可降低大脑内压力和液体体积。医生将分流管放置在大脑的脑室中，然后将其从头部沿皮肤下送达另一个部位（通常是腹部）（称为脑室腹膜分流或 VP 分流）。分流管包含有一个瓣膜，允许液体在压力太高的时候从脑流出。

尽管随着年龄增长，一些孩子最终可以不用分流管，但由于有出血和损伤风险，分流管很少被拔除。

在某些儿童中，医生进行脑室造口术。在此操作中，医生不会放置分流管，而是在脑室和蛛网膜下腔之间创建一个开口。该开口可使多余液体像平常一样排出并被吸收。如果脑室造口术不能治愈脑积水，有时仍需要分流。

放置分流管或行脑室造口术后，医生测量头围并确定孩子的发育情况。定期进行成像检查（例如计算机断层扫描或磁共振成像）。

分流管的并发症

分流管可能被感染。发生感染的儿童应给予抗生素治疗。通常情况下，将分流管拔除并更换。

分流管可能会断裂或被堵塞，从而无法正常工作。为确定分流管的工作情况，医生对分流管进行 X 线检查，并对大脑进行成像检查。通常会拔除并更换无法正常工作的分流管。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国出生缺陷基金会：一个面向孕妇和婴儿的组织，提供有关如何预防孕产妇健康风险、早产以及母婴死亡的支持和信息

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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