脑积水是大脑内正常间隙（脑室）和／或覆盖大脑的组织内层和中层之间（蛛网膜下腔）多余液体积聚。多余液体通常会导致头部增大和发育问题。
当脑室内脑脊液流出受阻时，就会发生脑积水。
可能由于许多原因导致液体积聚，例如出生缺陷、脑内出血或脑肿瘤。
典型的症状包括异常大的头部和异常发育。
诊断基于计算机断层扫描 (CT)、超声检查或磁共振成像 (MRI)。
需要进行手术，以将引流管（分流管）插入大脑中或建立一个可引流液体的开口。
（另见脑和脊髓出生缺陷概述。）
围绕脑的液体称为脑脊液。这种液体在称为脑室的脑腔内产生。液体不断产生，必须引流到不同区域，然后被吸收到血液中。当液体无法引流时，它会积聚在脑室和／或蛛网膜下腔，引起脑积水（脑部积水）。通常情况下，脑室和大脑内部的压力会增加，从而压迫脑组织。
许多疾病，例如出生缺陷、脑出血（尤其与早产有关的并发症）或脑瘤可能会阻塞引流，并导致脑积水。脑积水也可能由某些基因缺陷引起。
婴儿可能出生时就患有脑积水，也可能在出生时或出生后发生。
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脑积水的症状
脑积水的诊断
脑积水的治疗
有时进行脊椎穿刺
如果脑积水加重，脑室中分流或开口
治疗目标是
维持大脑内压力正常
脑积水的治疗取决于引起疾病的原因、严重程度以及是否恶化。
如果需要，通常可以通过反复脊椎穿刺（腰椎穿刺）去除脊髓液，从而暂时降低脑内压力，直至放置分流管。
如果脑积水恶化，医生会放置脑室分流管。分流管是一根塑料管，可为脑脊液创建一个永久性备用引流路径。引流脑脊液可降低大脑内压力和液体体积。医生将分流管放置在大脑的脑室中，然后将其从头部沿皮肤下送达另一个部位（通常是腹部）（称为脑室腹膜分流或 VP 分流）。分流管包含有一个瓣膜，允许液体在压力太高的时候从脑流出。
尽管随着年龄增长，一些孩子最终可以不用分流管，但由于有出血和损伤风险，分流管很少被拔除。
在某些儿童中，医生进行脑室造口术。在此操作中，医生不会放置分流管，而是在脑室和蛛网膜下腔之间创建一个开口。该开口可使多余液体像平常一样排出并被吸收。如果脑室造口术不能治愈脑积水，有时仍需要分流。
放置分流管或行脑室造口术后，医生测量头围并确定孩子的发育情况。定期进行成像检查（例如计算机断层扫描或磁共振成像）。
分流管的并发症
分流管可能被感染。发生感染的儿童应给予抗生素治疗。通常情况下，将分流管拔除并更换。
分流管可能会断裂或被堵塞，从而无法正常工作。为确定分流管的工作情况，医生对分流管进行 X 线检查，并对大脑进行成像检查。通常会拔除并更换无法正常工作的分流管。
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美国出生缺陷基金会：一个面向孕妇和婴儿的组织，提供有关如何预防孕产妇健康风险、早产以及母婴死亡的支持和信息