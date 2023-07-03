脑积水是大脑内正常间隙（脑室）和／或覆盖大脑的组织内层和中层之间（蛛网膜下腔）多余液体积聚。多余液体通常会导致头部增大和发育问题。

当脑室内脑脊液流出受阻时，就会发生脑积水。

可能由于许多原因导致液体积聚，例如出生缺陷、脑内出血或脑肿瘤。

典型的症状包括异常大的头部和异常发育。

诊断基于计算机断层扫描 (CT)、超声检查或磁共振成像 (MRI)。

需要进行手术，以将引流管（分流管）插入大脑中或建立一个可引流液体的开口。

（另见脑和脊髓出生缺陷概述。）

围绕脑的液体称为脑脊液。这种液体在称为脑室的脑腔内产生。液体不断产生，必须引流到不同区域，然后被吸收到血液中。当液体无法引流时，它会积聚在脑室和／或蛛网膜下腔，引起脑积水（脑部积水）。通常情况下，脑室和大脑内部的压力会增加，从而压迫脑组织。

许多疾病，例如出生缺陷、脑出血（尤其与早产有关的并发症）或脑瘤可能会阻塞引流，并导致脑积水。脑积水也可能由某些基因缺陷引起。

婴儿可能出生时就患有脑积水，也可能在出生时或出生后发生。

脑积水 图片 STEVE ALLEN/科学图片库

脑积水的症状 婴儿脑袋异常大可能是脑积水的迹象。 当因脑积水使大脑内的压力增加时，婴儿会变得烦躁、无精打采、高声哭泣、呕吐，并且可能会癫痫发作。另外，颅骨之间的柔软点（称为囟门）可能会隆起，从而在头部造成软性肿块。双眼可能不会一致地移动，有时会使孩子看上去有点对眼（称为斜视）。 年龄大一点的孩子可能会有头痛、视力问题或两者兼有。 如果不治疗脑积水，婴儿将无法正常发育。一些患有脑积水的儿童，尤其是在妊娠早期发展为脑积水的儿童可出现智力障碍或学习障碍、癫痫发作（癫痫），或（在女孩中）出现性早熟。一些孩子有视力下降。 其他孩子的智力发育正常。

脑积水的诊断 出生前，进行产前超声检查

出生后，进行头部计算机断层扫描、磁共振成像或超声检查 出生前，常规产前超声检查通常会发现脑积水。 出生后，医生会根据常规体格检查中发现的症状怀疑新生儿中这一诊断。然后，医生对头部进行超声检查，以确诊脑积水。 在年龄较大的婴儿和儿童中，医生会进行头部计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI) 或超声检查以确认诊断。 一旦做出诊断，所有儿童都将接受 CT 或超声检查，以监测脑积水并确定其是否恶化。