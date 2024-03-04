早产儿视网膜病 (ROP)

早产儿视网膜病变是一种早产婴儿的疾病，其中眼后部（视网膜）小血管异常生长。
早产儿视网膜病变与早产密切相关，大多数病例发生在子宫内发育 30 周之前出生的婴儿中。
在最重度病例中，小血管快速异常生长会导致视网膜脱离和视力丧失。
由于患儿没有症状，诊断需要眼科医生的仔细检查。
如果疾病很重，新生儿需要激光治疗或注射贝伐珠单抗。
该疾病症状比较温和，无需治疗即可消退，但是需要眼科医生监测眼睛，直至血管成熟。
视网膜是眼睛后部的透明感光结构。胎儿中视网膜血管在子宫内发育约 18 至 20 周时开始生长，并持续生长至胎儿足月。当婴儿非常早地出生时，供应视网膜的血管可能会暂时停止生长。当它们继续生长时，生长会变得没有规律。在紊乱且快速生长过程中，小血管可能会出血。在最重度病例中，此过程可能最终导致视网膜从眼后部脱离以及重度视力丧失。
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如果早产儿患有严重疾病，如感染、脑出血或肺部疾病（如支气管肺发育不良），或出生体重低，则早产儿视网膜病变的风险增加。长时间吸氧的早产婴儿（例如，由于他们的肺不成熟）也增加患病风险。
早产儿视网膜病变的诊断
眼科检查
早产儿视网膜病变不会引起症状，因此，其诊断取决于眼科医生（专门评估和治疗所有类型的眼疾病的医生）仔细检查眼后部。因此，常规上，眼科医生会检查所有出生时体重小于 3 磅（约 1,500 克）或在子宫内发育期少于 30 周的早产儿的眼睛。按需要每 1 至 3 周重复进行眼科检查，直到视网膜中血管完全生长。
严重视网膜病的婴儿此后必须至少每年检查一次眼睛。如果及早发现，可以通过手术治疗视网膜脱离，以免患病眼睛失去视力。
早产儿视网膜病变的治疗
激光光凝术
贝伐珠单抗
对极其严重的早产儿视网膜病变，可以用激光光凝治疗视网膜最外面的部分。在这种治疗中，激光束用于阻止血管的异常生长，并降低视网膜脱离和视力丧失的风险。
也可以注射一种叫做贝伐珠单抗的药物来阻止视网膜血管的异常生长。
如果早产儿视网膜病变导致视网膜部分或完全脱离，有时会进行手术以重新使视网膜附着并防止进一步的视力丧失。
早产儿视网膜病变的预后
早产儿视网膜病变的预防
当早产儿需要吸氧时，应仔细监测氧气水平，以便使用最低量的氧气。可以使用脉搏氧饱和度仪（一个外部传感器，测量通过手指或脚趾的血液中的氧气水平）间接监测氧气水平。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国小儿眼科和斜视协会 (AAPOS) 儿童眼科基金会： 有关预防、检测、研究和教育，以保护儿童视力的实用信息