早产儿视网膜病 (ROP)

激光光凝术

贝伐珠单抗

对极其严重的早产儿视网膜病变，可以用激光光凝治疗视网膜最外面的部分。在这种治疗中，激光束用于阻止血管的异常生长，并降低视网膜脱离和视力丧失的风险。

也可以注射一种叫做贝伐珠单抗的药物来阻止视网膜血管的异常生长。

如果早产儿视网膜病变导致视网膜部分或完全脱离，有时会进行手术以重新使视网膜附着并防止进一步的视力丧失。