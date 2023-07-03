支气管肺发育异常 (BPD)

支气管肺发育不良是新生儿的慢性肺部疾病，其原因是长期使用呼吸机（帮助空气进出肺部的机器）和/或长期需要吸氧。

这种疾病最常见于非常早产、重度肺部疾病、长期需要呼吸机或吸氧或肺部气囊未充分发育的婴儿。

呼吸可能快速、费力或两者兼有，并且皮肤和/或嘴唇可能青紫、苍白或灰暗，所有这些迹象都表明患儿需要持续吸氧或呼吸机支持。

诊断基于婴儿的呼吸方式以及婴儿需要补充氧气、呼吸机或两者的持续时间。

治疗包括吸氧，必要时使用呼吸机，提供良好的营养，以及必要时给予药物。

绝大多数患病患儿可以生存。

出院后，患病婴儿不应暴露于香烟烟雾或小型取暖器或燃木火炉产生的烟雾。

给适当的儿童使用尼塞韦单抗（或 Palivizumab，如果无法获得尼塞韦单抗）以预防呼吸道合胞病毒 (RSV) 感染，这是一种常见的呼吸道感染。

（另请参见新生儿一般问题概述。）

支气管肺发育不良 (BPD) 是一种慢性肺部疾病，最常发生在非常早产（妊娠 32 周之前分娩）并且患有重度肺部疾病（如呼吸窘迫综合征）或感染（如羊膜腔感染或脓毒症）的婴儿中。BPD 可特别影响出生后几周以上需要使用呼吸机（帮助空气进出肺部的机器）、吸氧或两者兼有的婴儿。

在不太常见的情况下，BPD 也可以是使用持续气道正压通气（CPAP——一种可让新生儿自己呼吸而通过鼻孔略微加压空气或氧气的技术）的并发症。

当气囊被呼吸机过度拉伸或通过 CPAP 传递压力或长时间暴露高氧水平时，肺部脆弱组织会受到伤害。结果，肺发生慢性炎症，额外的液体在肺内聚集。患儿肺泡发育数量会出现异常。

BPD也可能发生在一些非常早产，但没有需要呼吸机治疗的肺部疾病的婴儿中。

患有肺部疾病的足月新生儿偶尔会发生 BPD。

支气管肺发育不良的症状 患病新生儿通常呼吸迅速，并且可能有呼吸困难（呼吸窘迫）的体征，例如吸气时下胸部凹陷和血液中氧气含量低。血液中的氧气含量低会导致皮肤和/或嘴唇青紫（发绀）。 在有色新生儿中，皮肤可能会变成黄灰色、灰色或白色。在口腔、鼻子和眼睑内侧黏膜中更容易看到这些变化。 所有这些症状和体征表明，新生儿仍然需要补充氧气或使用呼吸机。

支气管肺发育不良的诊断 长期需要补充氧气和/或呼吸机或 CPAP

胸部 X 线检查 早产儿、接受呼吸机和/或吸氧时间或 CPAP 较长（通常为数周或数月）的婴儿、有呼吸窘迫迹象的婴儿、可能仍需要吸氧的婴儿中，应怀疑支气管肺发育不良的诊断。 确认诊断的最重要因素是，至少在出生后最初 28 天，婴儿需要吸氧和/或使用呼吸机或 CPAP，并且仍存在呼吸困难。 胸部 X 线检查结果支持诊断。

支气管肺发育不良的治疗 需要时吸氧或呼吸机

增加新生儿的热量摄入

有时使用利尿剂和限制液体摄入

使用尼塞韦单抗（或 Palivizumab，如果无法获得尼塞韦单抗）以预防呼吸道合胞病毒 (RSV) 感染 医生诊断肺部感染，并根据需要进行治疗。 由于通气和吸氧可能会伤害肺部，因此医生尝试尽快让新生儿脱离呼吸机和 CPAP，并尽量减少吸氧的使用。 良好的营养对于帮助新生儿的肺部生长和保持新的肺组织健康至关重要。新生儿每天要摄入更多的热量，以帮助他们的肺部康复和生长。 由于液体倾向于在发炎的肺部积聚，因此有时每天的液体摄入量要受限制。可以使用称为利尿剂的药物来帮助新生儿的肾脏将多余液体排入尿液。 患有晚期支气管肺发育不良的新生儿可能需要持续吸氧。如果长时间需要呼吸机，则可能需要通过气管开口手术（称为气管切开术）插管，并连接到呼吸机。 出院后，患有BPD的婴儿不应暴露香烟烟雾或小型取暖器或燃木火炉产生的烟雾。避免接触有上呼吸道感染的人群。 尼塞韦单抗和 Palivizumab 是含有抗 RSV 抗体的两种药物。在美国，这些药物可用于预防婴幼儿 RSV。然而，只有当无法获得尼塞韦单抗时，才能给予 Palivizumab（另见 RSV 的预防）。 6 个月以上婴儿也应接种流感疫苗。

支气管肺发育不良的预后 吸氧或辅助通气 2 到 4 个月后，患有支气管肺发育不良的婴儿会逐渐好转。尽管少数极重度 BPD 婴儿即使经过数月护理仍然死亡，但大多数婴儿仍可存活。 在几个月的时间内，随着健康肺组织的生长，肺部损伤的严重程度逐渐减轻。但以后，这些孩子可能会出现生长问题，以及大脑或中枢神经系统的生长和发育问题。这些儿童在以后的生活中发生哮喘以及肺感染如细支气管炎或肺炎的风险增加。