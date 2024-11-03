性成熟（青春期）开始通常伴随着对性解剖结构的兴趣，这可能是焦虑的根源。随着青少年在情感和性方面逐渐成熟，他们可能想开始进行性行为。手淫在青少年中很常见。与伴侣的性尝试通常从触摸或爱抚开始，并且可能发展为口交、阴道性交或肛交。到青春期晚期时，性可能会从性尝试转变为表达亲密和分享的方式。
理想情况下，青少年身边应有能够让他们感到舒适的成年人（如父母、老师或医务人员），他们可以向这些人寻求关于性方面的担忧或误解的解答。青少年可能想讨论的其他话题包括身体形象、解剖学、月经、手淫、勃起、夜间分泌物（也称为湿梦或睡眠性高潮）、性高潮和性行为。如果青少年感到尴尬或不知道他们自己是否正常，这些讨论可以让他们安心。
青少年需要可靠的性健康信息来源。他们需要关于如何建立健康的关系和避免危险情况的咨询和指导。关于性健康信息来源、性关系或性经历的问题包括：
提倡健康的性观念和性关系
识别并避免误导性或潜在有害的信息来源（例如，某些社交媒体或互联网来源或色情制品）
与潜在的性侵犯者沟通和见面
被迫分享或意外分享自己的性形象（性短信）
被迫进行性活动
心理、身体或性亲密伴侣暴力行为
熟人或陌生人实施的性虐待
作为日常卫生保健的一部分，医务人员应提供有关安全性行为的恰当建议，并应筛查所有性活跃的青少年是否患有性传播感染。他们还应提供有关避孕和怀孕的信息。
在人类的经历中，几乎没有要素可以像性，以及随之而来的所有感受和经历一样全面地结合身体、认知和情感方面的内容。通过性健康教育和讨论，帮助青少年将性、性取向和性别认同置于健康的环境中极为重要。父母应与青少年坦诚开放地分享他们的价值观和期望，当他们的孩子出现性别身份和性别认同时，父母应接受和支持。
青少年的性取向和性别认同
性取向和性别认同是许多青少年关注的焦点。
有关性别认同的一些定义包括：
性别是指生物特征，如生殖器、染色体和激素，用于将一个人分类为男性或女性。（罕见情况下，人们出生时生殖器性别不明，包含男性和女性特征，称为中间性。） 当一个人是跨性别者时，用“出生时被指派的性别”这一说法来指代其出生性别。一个人在出生时可能被指派为男性 (AMAB)，也可能被指派为女性 (AFAB)。
性身份是指人们看待自己的方式，无论是男性、女性还是某些其他性身份，这些性身份与出生时的性别可能一致也可能不一致。性别多样化身份的例子包括跨性别者、性别酷儿、非二元性别和其他性别身份。
性别表达是一个人在公共场合所表现出的性别。它可能包括人们穿衣、说话或装扮头发的方式。
性别不一致是指一个人的性身份与基于出生时被指派的性别所期望性身份不一致的明显而持续的经历。
当性别不一致的人经历与性别不一致相关的严重心理痛苦（如抑郁或焦虑）或功能损害时，即可诊断为性别焦虑症。
性取向是人们对他人的情感、浪漫和/或性吸引力的模式。
性别认同通常开始于青春期前。在某些儿童和青少年中，他们出生时的性别与他们的性别认同不符。这种不一致可导致相当大的精神痛苦，称为性别焦虑症。性别焦虑症的治疗包括心理治疗、激素疗法和手术。
一些青少年对探索自己的性取向和性别认同感到自在，而另一些青少年则不确定，可能害怕向朋友或家人透露自己的性取向或性别认同。他们可能不确定自己的感受，青少年被同性和异性吸引或对他们有性想法是很常见的。
同性恋、双性恋和无性恋是人类的正常性变异。
随着性别身份和性别认同的发展，有些青少年可能会面临挑战。他们可能担心自己不被接受。这种恐惧（尤其是在社会接受度至关重要的时期）可能会导致严重的忧虑。害怕被父母抛弃（有时会真实发生）可能导致不诚实，或者至少导致青少年与父母之间的沟通不良。在某些情况下，这些青少年被同龄人霸凌。应严肃对待身体暴力行为，并向学校主管或其他当局报告。可给予支持的圈子，如朋友和家人，能为这些青少年的情感发育提供最好的帮助。
青少年中的性传播感染 (STI)
在美国，青少年和年轻人中某些 STI 的发病率更高。例如，女性在青少年时期和年轻成人时期衣原体和淋病发生率最高，许多人在这两个时期感染了人乳头瘤病毒 (HPV)。
在青春期早期开始性生活的青少年发生 STI 的风险较高。STI 患病风险较高的其他青少年包括：
住在拘留所的青少年
在 STI 诊所接受诊疗的青少年
性工作者或利用性作为生存手段的青少年，以及以性行为换取药物、金钱、食物或住房的青少年
与男性发生性关系的年轻男性 (YMSM)
变性的青少年
进行无保护性行为的青少年
其他风险因素包括多个性伴侣、缺乏安全性行为相关教育、无保护性行为（未正确、持续使用避孕套）、社会经济地位较低和缺乏医疗保健。（也请参见性传播感染 [STI] 概述。）