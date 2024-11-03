性成熟（青春期）开始通常伴随着对性解剖结构的兴趣，这可能是焦虑的根源。随着青少年在情感和性方面逐渐成熟，他们可能想开始进行性行为。手淫在青少年中很常见。与伴侣的性尝试通常从触摸或爱抚开始，并且可能发展为口交、阴道性交或肛交。到青春期晚期时，性可能会从性尝试转变为表达亲密和分享的方式。

理想情况下，青少年身边应有能够让他们感到舒适的成年人（如父母、老师或医务人员），他们可以向这些人寻求关于性方面的担忧或误解的解答。青少年可能想讨论的其他话题包括身体形象、解剖学、月经、手淫、勃起、夜间分泌物（也称为湿梦或睡眠性高潮）、性高潮和性行为。如果青少年感到尴尬或不知道他们自己是否正常，这些讨论可以让他们安心。

青少年需要可靠的性健康信息来源。他们需要关于如何建立健康的关系和避免危险情况的咨询和指导。关于性健康信息来源、性关系或性经历的问题包括：

提倡健康的性观念和性关系

识别并避免误导性或潜在有害的信息来源（例如，某些社交媒体或互联网来源或色情制品）

与潜在的性侵犯者沟通和见面

被迫分享或意外分享自己的性形象（性短信）

被迫进行性活动

心理、身体或性亲密伴侣暴力行为

熟人或陌生人实施的性虐待

作为日常卫生保健的一部分，医务人员应提供有关安全性行为的恰当建议，并应筛查所有性活跃的青少年是否患有性传播感染。他们还应提供有关避孕和怀孕的信息。

在人类的经历中，几乎没有要素可以像性，以及随之而来的所有感受和经历一样全面地结合身体、认知和情感方面的内容。通过性健康教育和讨论，帮助青少年将性、性取向和性别认同置于健康的环境中极为重要。父母应与青少年坦诚开放地分享他们的价值观和期望，当他们的孩子出现性别身份和性别认同时，父母应接受和支持。