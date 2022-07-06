怀孕可能会给青少年带来很严重的精神负担。

怀孕的青少年及其伴侣会试图辍学或终止职业训练，这样会使他们的经济状况更每况愈下，加重自卑感，并使他们的人际关系更为紧张。青少年孕妇比起成年孕妇更加缺乏孕期照顾，常导致不良妊娠结果，如早产比例较高等。怀孕的青少年，尤其是年幼的儿童和未接受产前检查的青少年，比 20 多岁的女性更容易出现医学问题，例如贫血（身体中没有足够的健康红细胞）和先兆子痫（高血压以及尿液中蛋白，会导致胎儿窘迫）。

年轻青少年母亲的孩子（特别是母亲年龄小于 15 岁的）更容易发生早产及低体重儿。然而，如果在怀孕期给予适当的照料关怀，年长的青少年和与他们社会和经济背景相似的成年人相比，并不存在更多的怀孕问题风险。

怀孕的青少年可以选择继续或终止妊娠。青少年可以自己或与孩子父亲一起抚养孩子，可能是在家人的支持下，或者可以选择自愿放弃孩子（收养）。

所有选择都可能会导致情绪应激。为女孩及其伴侣提供咨询可能非常有帮助。咨询还应包括有关怀孕后使用避孕措施的教育。

当孩子怀孕或使他人怀孕时，青少年的父母可能会有不同的反应。情绪可从伤心到激动、淡漠、失望或生气各异。非常重要的是父母要表达出自己愿意给予孩子支持和帮助的态度，以引导青少年自己寻求解决问题的办法。父母和青少年需要对流产、收养和抚育等问题进行开诚布公的交流，因为这些问题对于青少年而言都是非常难于单独面对和处理的。