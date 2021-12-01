高血压急症是一种特别严重的突发高血压，可损害一个或多个重要器官。
当血压迅速升高时，会出现高血压急症。
在儿童中，高血压急症的首发症状通常是头痛、精神不振、意识模糊和癫痫发作，在婴儿中，表现为易怒。
医生通过测量血压和进行器官损伤检查，如心电图、超声心动图和血液和尿液检查来诊断高血压急症。
高血压急症的治疗包括让儿童入住重症监护病房，并尽快通过静脉给予降血压药物。
测量血压需要记录两个指标。较高的数值（收缩压）表示当心脏收缩（收缩期）时，动脉内压力的最高值。另一个较低数值（舒张压）表示心脏开始收缩前（舒张期）动脉血管内压力的最低值。血压值应按收缩压／舒张压的格式记录，如120/80 mm Hg（毫米汞柱），简称 120/80。
高血压急症是一种非常严重、突发的高血压形式。舒张压（下方读数）通常超过 100 mm Hg，并且有证据表明一个或多个重要器官（通常是大脑、心脏、眼睛和肾脏）进行性损伤。儿童可能有各种症状。
高血压急症在儿童中相对少见。它们可能发生在既往被诊断或既往未被诊断为高血压的儿童中。
高血压急症通常在血压迅速升高时发生。导致快速血压升高的原因因年龄而异。最常见的病因
儿童期：肾组织疾病、影响肾血管的疾病、激素紊乱、药物和毒素
青春期：肾组织疾病，未服用治疗高血压的药物以及使用兴奋剂（如安非他明和可卡因）、合成代谢类固醇、皮质类固醇或某些口服避孕药（避孕丸）等药物
高血压急症如不及时治疗，通常会导致一个或多个重要器官进行性损伤，尤其是以下器官：
如果未得到治疗，高血压急症可致命。
高血压亚急症是一类严重高血压，但器官损伤程度不足以导致症状。
儿童高血压急症的症状
血压非常高，通常处于 2 期（重度）高血压水平或更高（140/90 或更高）。
在儿童中，高血压急症的首发症状通常是头痛、精神萎靡（嗜睡）、意识模糊、癫痫发作，在婴儿中，表现为易怒。儿童可能会昏迷。
儿童可能出现心率加快、胸痛、呼吸短促和/或脚踝肿胀。视力可能受损。
儿童高血压急症的诊断
血压测量
评估器官损伤的检查
在疑似高血压急症期间，医生使用示波器测量血压，而不是使用听诊器。示波仪可自动快速地记录血压，这有助于进行所需的测量（每 2 至 3 分钟一次）。使用血压计和听诊器再次测量血压，以确认测量结果。如果可能，医生会进行动脉内血压监测，包括将一根小塑料管放入动脉内并将其连接到血压监测仪上。这些动脉压监测仪持续测量血压，也比其他装置更准确。
医生采集病史，包括询问儿童的当前症状、儿童患有的任何疾病和儿童服用的任何药物。
进行彻底的体格检查和标准血液和尿液检查。
还要进行检查以确定重要器官是否受损，如果受损，则损伤程度如何。检查包括
心电图 （ECG）、胸部 X 光检查，如果可能，进行超声心动图检查以检查心脏疾病
尿液分析以筛查肾脏异常
验血以检查肾脏损伤或激素异常
全血细胞计数，以检查血细胞数量异常，尤其是血小板（帮助凝血）
头部计算机断层扫描（CT） 或磁共振成像 （MRI），以检查脑部肿块或出血，并排除与脑部相关症状的其他可能原因
青少年中的药物和妊娠试验
如果之前没有诊断或评估过孩子的高血压，则以后可以进行其他检查以确定高血压的原因。
治疗儿童高血压急症
对于高血压急症，入住重症监护病房并静脉注射降压药
对于高血压亚急症，入住急诊科或医院，口服降压药物（偶尔需要静脉用药）
有高血压急症的儿童被迅速收入重症监护病房 （ICU），或者，如果没有 ICU，则被送往急诊科，以便他们能够得到快速治疗、评估和密切监测。在那里，可以尽快通过静脉（静脉内）给予降低血压的药物（降压药）。
治疗高血压急症的目标是降低血压，以消除危及生命的症状风险，并阻止对重要器官的进一步损害。
对于高血压急症，首选静脉注射药物是拉贝洛尔和尼卡地平。
如果首选药物不能使用或不起作用，可使用硝普钠、肼屈嗪和艾司洛尔等其他静脉用药。
一旦血压降低，医生可以对儿童给予口服（经口）药物。
出现高血压亚急症（重度高血压，但没有症状，没有器官问题）的儿童也需要住院或急诊科立即进行评估，但不需要像高血压急症那样快速地降低血压。这些儿童通常口服药物。偶尔需要静脉用药。
对于高血压亚急症，可口服可乐定、肼屈嗪、伊拉地平或米诺地尔。
如果可能，患有任一种疾病的儿童应由有管理儿童重度高血压经验的医生或专科医生进行治疗。
治疗儿童高血压亚急症的药物
类型
药物*
一些副作用
可乐定
显著嗜睡、疲劳、头晕、口干
肼屈嗪
头痛、心率快
依拉地平
常见的副作用：潮红、小腿或手肿胀
严重副作用：血管性水肿（过敏性肿胀，影响面部、嘴唇和气管，并可能干扰呼吸）
米诺地尔
常见的副作用：头晕、血压过低、体液潴留
严重副作用：心力衰竭、肺部液体潴留、Stevens-Johnson 综合征
* 这些药物是口服（经口）给药。