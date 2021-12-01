已审核/已修订 12月 2021 | 修改的 9月 2022

高血压急症是一种特别严重的突发高血压，可损害一个或多个重要器官。

（另见儿童高血压和成人高血压。）

当血压迅速升高时，会出现高血压急症。

在儿童中，高血压急症的首发症状通常是头痛、精神不振、意识模糊和癫痫发作，在婴儿中，表现为易怒。

医生通过测量血压和进行器官损伤检查，如心电图、超声心动图和血液和尿液检查来诊断高血压急症。

高血压急症的治疗包括让儿童入住重症监护病房，并尽快通过静脉给予降血压药物。

测量血压需要记录两个指标。较高的数值（收缩压）表示当心脏收缩（收缩期）时，动脉内压力的最高值。另一个较低数值（舒张压）表示心脏开始收缩前（舒张期）动脉血管内压力的最低值。血压值应按收缩压／舒张压的格式记录，如120/80 mm Hg（毫米汞柱），简称 120/80。

高血压急症是一种非常严重、突发的高血压形式。舒张压（下方读数）通常超过 100 mm Hg，并且有证据表明一个或多个重要器官（通常是大脑、心脏、眼睛和肾脏）进行性损伤。儿童可能有各种症状。

高血压急症在儿童中相对少见。它们可能发生在既往被诊断或既往未被诊断为高血压的儿童中。

高血压急症通常在血压迅速升高时发生。导致快速血压升高的原因因年龄而异。最常见的病因

婴儿期：肾脏出生缺陷、支气管肺发育不良、主动脉缩窄、肾静脉血栓形成和其他影响肾脏血管的疾病

儿童期：肾组织疾病、影响肾血管的疾病、激素紊乱、药物和毒素

青春期：肾组织疾病，未服用治疗高血压的药物以及使用兴奋剂（如安非他明和可卡因）、合成代谢类固醇、皮质类固醇或某些口服避孕药（避孕丸）等药物

高血压急症如不及时治疗，通常会导致一个或多个重要器官进行性损伤，尤其是以下器官：

如果未得到治疗，高血压急症可致命。

高血压亚急症是一类严重高血压，但器官损伤程度不足以导致症状。

儿童高血压急症的症状 血压非常高，通常处于 2 期（重度）高血压水平或更高（140/90 或更高）。 在儿童中，高血压急症的首发症状通常是头痛、精神萎靡（嗜睡）、意识模糊、癫痫发作，在婴儿中，表现为易怒。儿童可能会昏迷。 儿童可能出现心率加快、胸痛、呼吸短促和/或脚踝肿胀。视力可能受损。

儿童高血压急症的诊断 血压测量

评估器官损伤的检查 在疑似高血压急症期间，医生使用示波器测量血压，而不是使用听诊器。示波仪可自动快速地记录血压，这有助于进行所需的测量（每 2 至 3 分钟一次）。使用血压计和听诊器再次测量血压，以确认测量结果。如果可能，医生会进行动脉内血压监测，包括将一根小塑料管放入动脉内并将其连接到血压监测仪上。这些动脉压监测仪持续测量血压，也比其他装置更准确。 医生采集病史，包括询问儿童的当前症状、儿童患有的任何疾病和儿童服用的任何药物。 进行彻底的体格检查和标准血液和尿液检查。 还要进行检查以确定重要器官是否受损，如果受损，则损伤程度如何。检查包括 心电图 （ECG）、胸部 X 光检查，如果可能，进行超声心动图检查以检查心脏疾病

尿液分析以筛查肾脏异常

验血以检查肾脏损伤或激素异常

全血细胞计数，以检查血细胞数量异常，尤其是血小板（帮助凝血）

头部计算机断层扫描（CT） 或磁共振成像 （MRI），以检查脑部肿块或出血，并排除与脑部相关症状的其他可能原因

青少年中的药物和妊娠试验 如果之前没有诊断或评估过孩子的高血压，则以后可以进行其他检查以确定高血压的原因。