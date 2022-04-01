幼年特发性关节炎 (JIA)

幼年特发性关节炎有多种类型。虽然每种类型有不同的特点，但他们都具有一些相似的特征。各类型可由医生的检查和化验结果进行确定。这些类型包括：

少关节型幼年特发性关节炎

多关节型幼年特发性关节炎（类风湿因子阴性或阳性）

附着点炎相关性关节炎

银屑病性幼年特发性关节炎

未分化型幼年特发性关节炎

全身型幼年特发性关节炎

儿童可能在他们第一次诊断时患有一种幼年特发性关节炎，随着病情发展，有时又会患另一种不同的幼年特发性关节炎。

少关节型幼年特发性关节炎最为常见，患者通常为年轻的女性。在患此疾病的最初 6 个月，至多四个关节会受到疾病的影响。膝盖是最为常见的受影响的关节。

多关节型幼年特发性关节炎是第二大常见类型，开始于儿童期的后期。患此疾病时，有 5 个或更多个关节受到影响。多关节型幼年特发性关节炎分为两类：类风湿因子阴性和类风湿因子阳性。类风湿因子是血液中的抗体。高类风湿因子水平可能发生在类风湿性关节炎患者中，也可能发生在其他自身免疫性疾病（例如系统性红斑狼疮、多发性肌炎或系统性硬化症）患者中。

类风湿因子呈阳性的儿童的血液中有类风湿因子抗体。类风湿因子阳性类型的JIA发病人群通常为青春期女性，此病与成人类风湿性关节炎相同。在这两种类型中，关节炎都会累及身体两侧的同一关节（例如，双侧膝盖或双手），并经常累及手和脚的小关节。

附着点炎相关性关节炎包括关节炎和附着点炎（在肌腱和韧带附着至骨的部位疼痛发炎）。关节炎通常仅累及下半身的一侧关节（如髋、膝、踝和足）。它更常见于年龄较大的男孩，他们也可能在脊柱下段出现关节炎。

银屑病性幼年特发性关节炎通常发生在年轻女孩中，但也发生在年长的男性和女性中（受到影响的程度相同）。受影响的人可能患有皮肤病，即银屑病或父母或兄弟姐妹有银屑病家族史。

当儿童不符合以上任何一类幼年特发性关节炎的标准或符合不止一类的标准时，他们会被诊断为未分化型幼年特发性关节炎。

全身型幼年特发性关节炎 （斯蒂尔病）包括关节炎以及关节外的症状，包括发热、皮疹、淋巴结肿胀和心脏和肺周围的炎症。