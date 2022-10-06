结缔组织自身免疫性疾病概述

皮质类固醇和/或免疫抑制剂

很多结缔组织自身免疫病要用皮质类固醇和/或其他免疫抑制剂进行治疗。

口服皮质类固醇（例如强的松）的患者罹患骨质疏松性骨折的风险高。为预防骨质疏松，患者可能需要使用治疗骨质疏松的药物，如二磷酸盐、狄诺塞麦、特立帕肽和维生素 D 及钙补充剂。

经皮质类固醇和其他药物以及自身免疫疾病本身抑制免疫系统的患者通常会使用药物来预防感染，如真菌导致的耶氏肺孢子菌感染（可参阅免疫力低下的人群中的肺炎预防）。接种建议的疫苗也很重要，如流感疫苗、肺炎球菌疫苗和新冠病毒 (COVID-19) 疫苗。

在患有重叠疾病的人中，医生在症状和器官功能障碍进展的同时进行治疗。

虽然许多患有结缔组织自身免疫病的人尝试改变饮食习惯以减少由这些疾病引起的炎症，但目前没有证据显示“抗炎”饮食能够改变免疫性疾病的进程。