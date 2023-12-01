生病和住院剥夺了患儿和其他儿童玩耍的机会。其他儿童可能会因为生理差异和不足拒绝或嘲弄患儿。由于患病，患儿可能变得扭捏和羞怯，尤其是当这些变化发生在儿童期和青春期，而不是在出生的时候。

对学龄儿童最大的影响，是他们不能去上学，无法和同龄人建立人际关系。

如果青少年在很多日常需求上需要父母或他人的帮助，他们就会努力摆脱依赖。当同龄人视自己为异类时，青少年也会觉得相当难办。

父母和家人可能会对儿童或青少年过度保护，妨碍了他们的独立。

即便是在最好的环境中，对儿童来说，住院也是一件非常恐怖的事情。包括常规住院流程在内的所有住院事宜，都需要对父母和患儿言明，这样他们就知道住院期间会发生什么。理想情况下，儿童应该去儿童医院或其它针对儿童的医院。大多数医院鼓励父母陪在患儿左右，甚至陪他们做可能会感到疼痛或恐惧的手术。尽管有父母在场，儿童在住院时经常变得更加依赖父母。