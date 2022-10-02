年龄对消化系统的影响

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由于消化系统具有强大储备功能，老龄化对功能的影响相对其他器官较小。但老龄化仍是某些消化系统疾病的诱因。特别是老年人更容易患憩室病，也更容易在服用某些药物后由于药物副作用而出现消化道疾病（如便秘——参见大肠和直肠）。
消化系统视图
（也可参见消化系统概述。）
食管
随着年龄增长，食管收缩的力量和食管上括约肌的张力下降（称为老年性食管），但食物的运动并没有因此受损。然而，有些老年人确实患有表现为食管收缩障碍的疾病。
胃
随着年龄增长，胃黏膜的抗损伤能力下降，转而导致消化性溃疡病的发病风险增加，尤其服用阿司匹林或其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 的患者。同样，随着年龄增长，胃的食物容纳量减少（由于弹性下降），胃排空食物进入小肠的速率也下降。但这些变化一般不引起明显症状。年老对胃液（如酸和胃蛋白酶）的分泌几乎没有影响，但导致胃酸分泌减少的疾病（如萎缩性胃炎）更为常见。这些情况可导致后续问题，如维生素 B12 缺乏或小肠细菌过度生长。
小肠
年老对小肠结构的影响很小，所以，小肠内容物的运动和大多数营养素的吸收没有明显变化。但乳糖酶水平下降，导致很多老人对乳制品不耐受（乳糖不耐受）。随着年龄增长，某些细菌过多生长的现象（小肠细菌过度生长）越来越常见，并导致疼痛、腹胀和体重减轻。细菌增生过度可能导致某些营养成分吸收下降（如维生素B12、铁和钙）。