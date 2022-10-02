年龄对消化系统的影响

大肠和直肠

大肠和直肠

大肠不会随着年龄增长而发生太大变化。直肠会出现一些扩张。便秘越来越常见（另见便秘：老年人须知），这是由许多因素引起的：

肠内容物经过大肠时有所减慢

直肠收缩排便功能稍有下降

更频繁使用可导致便秘的药物

平时较少锻炼，不参加体育活动

老年女性盆底无力

老年女性的盆底无力也可导致大便失禁。