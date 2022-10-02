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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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疾病

年龄对消化系统的影响

作者：Michael Bartel, MD, PhD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 5月 2023
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    由于消化系统具有强大储备功能，老龄化对功能的影响相对其他器官较小。但老龄化仍是某些消化系统疾病的诱因。特别是老年人更容易患憩室病，也更容易在服用某些药物后由于药物副作用而出现消化道疾病（如便秘——参见大肠和直肠）。

    消化系统视图

    （也可参见消化系统概述。）

    食管

    随着年龄增长，食管收缩的力量和食管上括约肌的张力下降（称为老年性食管），但食物的运动并没有因此受损。然而，有些老年人确实患有表现为食管收缩障碍的疾病。

    随着年龄增长，胃黏膜的抗损伤能力下降，转而导致消化性溃疡病的发病风险增加，尤其服用阿司匹林或其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 的患者。同样，随着年龄增长，的食物容纳量减少（由于弹性下降），胃排空食物进入小肠的速率也下降。但这些变化一般不引起明显症状。年老对胃液（如酸和胃蛋白酶）的分泌几乎没有影响，但导致胃酸分泌减少的疾病（如萎缩性胃炎）更为常见。这些情况可导致后续问题，如维生素 B12 缺乏小肠细菌过度生长

    小肠

    年老对小肠结构的影响很小，所以，小肠内容物的运动和大多数营养素的吸收没有明显变化。但乳糖酶水平下降，导致很多老人对乳制品不耐受（乳糖不耐受）。随着年龄增长，某些细菌过多生长的现象（小肠细菌过度生长）越来越常见，并导致疼痛、腹胀和体重减轻。细菌增生过度可能导致某些营养成分吸收下降（如维生素B12、铁和钙）。

    胰腺、肝和胆囊

    随着年龄增长，胰腺总重量下降，部分组织被瘢痕替代（纤维化）。但这些变化并不降低胰腺分泌消化酶和碳酸氢钠的能力。随着年龄增长，肝脏胆囊会出现许多结构性的和显微镜下可见的改变（参见年龄对肝脏的影响）。

    大肠和直肠

    大肠不会随着年龄增长而发生太大变化。直肠会出现一些扩张。便秘越来越常见（另见便秘：老年人须知），这是由许多因素引起的：

    • 肠内容物经过大肠时有所减慢

    • 直肠收缩排便功能稍有下降

    • 更频繁使用可导致便秘的药物

    • 平时较少锻炼，不参加体育活动

    • 老年女性盆底无力

    老年女性的盆底无力也可导致大便失禁

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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