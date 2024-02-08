咽喉部动力障碍可导致食物很难从喉咙上部进入食管（从喉咙 [咽]至胃的中空管道）。患者通常会发现自己吞咽困难。此外，有咽喉部动力障碍的患者常会有食物从鼻腔后部反流或将食物吸入气管引起咳嗽。

咽喉部动力障碍最常见于喉咙肌肉或支配其的神经有疾病的患者。

当肿块实际上不存在时，一些人感到他们喉部似乎有一个肿块或胞块。如果这种感觉与吞咽无关，则称为癔球症。

食道如何工作

喉咙肌肉或支配其的神经发生病变的最常见原因是

可影响喉咙肌肉或其神经的其他疾病包括皮肌炎、系统性硬化症、重症肌无力、肌营养不良、脊髓灰质炎、假性延髓麻痹、帕金森病和肌萎缩性脊髓侧索硬化症（Lou Gehrig 病）。吩噻嗪类药物用于治疗某些重症精神疾病，可损害喉咙肌肉的正常功能并引起吞咽困难。

喉肌不协调运动时，食管上括约肌（环咽肌）始终保持关闭或不协调开放。括约肌功能异常会使食物反复的进入气管和肺，引起肺部重复感染并最终导致慢性肺疾病。外科医师可切断括约肌而使其永远处于松弛状态。如不治疗，可能会形成岑克尔憩室，也就是食管内壁向外、向后推出穿过环咽肌形成的囊袋。